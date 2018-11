Argentiinalaisille väkivaltaan varautuminen on osa arkea – mutta elämä muuttuu kurjaksi, jos jokainen vastaantulija alkaa näyttää ryöstäjältä

Buenos AiresMuuttaessani vajaa vuosi sitten Buenos Airesiin päässäni kaikuivat kuulemani neuvot ja varoitukset.

– Buenos Aires on väkivaltainen kaupunki, pidä varasi!

– Pidä kännykkä piilossa tai muuten se viedään, minua paremmin kaupunkia tuntevat suomalaiset neuvoivat.

Pahimpaan varautumisen tunne jatkui paikan päällä.

Ensimmäisenä silmään pistivät kaltereilla suojatut ikkunat ja metalliverkoilla peitetyt parvekkeet. Samaa kertoivat myös korkeat muurit ja ovien moninkertaiset turvalukot: täällä on syytä pelätä.

Argentiinassa turvattomuuden tunne nousee esille kaikkialla. Media mässäilee rikosuutisilla, ja naapurin kanssa puhe kääntyy toivottomaan turvallisuustilanteeseen.

Tuhansia poliiseja on määrätty partioimaan kadunkulmiin. Ne rauhoittavat keskiluokkaa, mutta muistuttavat samalla herkeämättä, että jokin on pahasti pielessä.

Niinpä minäkin pelkäsin aluksi.

Kadulla kävellessäni otin vakavan ilmeen ja tarkkailin alinomaa ympäristöä ja sen mahdollisia vaaroja. Kännykän kaivoin esiin vain hätätilanteessa. Silloinkin pelkästään tarkkaan mietityssä paikassa.

Jossain vaiheessa päätin kuitenkin hellittää, vaikka se sitten altistaisi minut helpommin vaaroille. En halunnut elää jatkuvassa pelossa.

Ainainen turvallisuudesta huolehtiminen nimittäin luo itseään vahvistavan kierteen. Mitä enemmän turvattomuutta ajattelee, sitä enemmän se luo epäluuloa muita kohtaan ja uutta turvattomuuden tunnetta.

Sitouduin lopettamaan pelon lietsomisen.

Argentiinan talouden kriisiytyessä ja köyhyyden lisääntyessä myös rikollisuuden odotetaan kasvavan.

Siivoojani kertoi hiljattain vaaratilanteesta bussissa. Hän oli nähnyt, kuinka kuski ryöstettiin puukolla uhaten.

Monet muistelevat vieläkin kauhunsekaisin tuntein 1980-luvun loppua, jolloin rankka talouskurimus sai ihmiset epätoivon partaalle. He alkoivat nälän ajamana ryöstellä ruokakauppoja, ja koko yhteiskunta ajautui sekasortoon.

Nämä uhkakuvat ovat kuitenkin vielä kaukana.

Todellisuudessa Buenos Aires on Latinalaisen Amerikan mittapuulla turvallinen suurkaupunki. Täälläkin on toki lukuisia kaupunginosia, jonne ei kannata lähteä yksin hortoilemaan, mutta kokonaisuudessaan kaupunki on melko vaaraton.

Rikollisuuden sijasta olen miettinyt viime aikoina enemmän paloturvallisuutta.

Buenos Airesissa kun on tapana, että talon alaoven saa auki vain avaimella. Näin halutaan kontrolloida sitä, ettei kukaan sivullinen pääse rakennukseen sisään. Tuntemattomalle ei ovea avata, vaan se vedetään tylysti kiinni nenän edestä.

Uloskaan ei yleensä pääse muuten kuin avaimella, eli käytännössä talon asukkaan tulee aina saattaa vieraansa ulos.

Miten kävisikään tulipalon riehuessa, kun lukittu ovi ja ikkunoiden kalterit estävät rakennuksesta pakenemisen?