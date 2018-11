EU yrittää luoda työpaikkoja Egyptiin, jotta muuttoliike vähenisi: "Koko Afrikan ongelma on se, että työpaikat pitää saada tänne"

KairoEgyptin pääkaupungissa Kairossa kadunvarsia koristavat mainostaulut luksusasuinalueista sekä uuden, vielä nimeämättömän pääkaupungin rakennushankkeista. Länsimaisten mainoskasvojen kuvittamia tauluja seisoo myös slummialueiden lähettyvillä.

Kontrasti eliitin ja köyhän enemmistön välillä ei voisi olla räikeämpi.

Egyptissä on käynnissä talousreformi ja talousluvut näyttävät (siirryt toiseen palveluun)tehokuurin purreen, mutta suuri osa kansasta sinnittelee köyhyydessä. Egyptin punnan devalvaatio on saanut monien peruselintarvikkeiden hinnat karkaamaan pilviin. Kesällä esimerkiksi metrolipun hinta nousi 250 prosenttia ja sähkön 26 prosenttia.

Kairon katukuvassa näkyy mainoksia uusista luksusasuinalueista. Dana Smillie

Lisäksi lähes sadan miljoonan asukkaan Egyptissä tulee työmarkkinoille joka vuosi 800 000 korkeakouluista valmistunutta.

– Nuorisotyöttömyys on hirvittävän korkea, ja siksi nuorten työllistäminen on hyvin tärkeää. Koko Afrikan ongelmahan on se, että työpaikat pitää saada tänne. Se on ainoa asia, millä muuttoliikettä pystytään pitkällä tähtäimellä hallitsemaan, sanoo Suomen Egyptin-suurlähettiläs Laura Kansikas-Debkaise.

EU on kiinnostunut luomaan näitä työpaikkoja ja haluaa syventää yhteistyötä (siirryt toiseen palveluun) Egyptin kanssa luvattoman siirtolaisuuden kitkemisessä.

EU rahoittaa jo nyt Egyptissä hankkeita (siirryt toiseen palveluun), joiden uskotaan pureutuvan siirtolaisuuden juurisyihin, eli tarjoavan koulutusta ja työpaikkoja egyptiläisille sekä maassa oleskeleville siirtolaisille.

Hankkeissa yritetään tunnistaa alueet, joilla on paljon muuttoliikettä, ja tarjotaan vähän koulutetuille työttömille väliaikaisia työpaikkoja. Ne ovat esimerkiksi asuinalueen kastelukanavien ja teiden kunnostusta.

Egyptiläiset jonottivat ostamaan perunoita ja tomaatteja Kairossa lokakuun lopulla. Sisäministeriö ryhtyi myymään niitä valtion tukemaan hintaan, sillä kasvisten hinnat olivat nousseet nopeasti. Perunoiden hinta oli kolminkertaistunut. Khaled Elfiqi / EPA-EFE

Sudanilainen pakolainen ei pääse pois Egyptistä

Egyptissä pakolaiset eivät elä leireissä, vaan muun väestön seassa. Tapaaminen sudanilaisen Omadin, 35, kanssa on sovittu pakolaisia auttavan järjestön tiloihin.

Hän ei halua esiintyä omalla nimellään tai kasvoillaan, koska on kertomansa mukaan kokenut paitsi rasismia myös fyysistä väkivaltaa ja uhkailua Kairossa. Entinen opiskelija-aktivisti on puolustanut oikeuksiaan myös Egyptissä, eikä luota viranomaisiin.

– Toivon pääseväni pois Egyptistä. Olen ollut täällä kohta viisi vuotta, ja tuntuu kuin olisin ollut vankilassa. En ole saanut mitään apua, turvaa tai palveluja.

Omadilla on YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n myöntämä pakolaisstatus, mutta ei matkustusasiakirjaa. Toisin sanoen hänellä ei ole pääsyä pois Egyptistä. Hänelle kelpaisi Uganda tai Kenia, mutta on myös kysellyt kavereilta vaarallisesta Libyan reitistä Eurooppaan.

– Eurooppa on tietenkin hyvä ja inhimillinen paikka, mutta en pääse sinne. Minut vain pidätettäisiin.

Laivaonnettomuus herätti viranomaiset

EU on kiinnostunut yhteistyöstä Egyptin kanssa etenkin siksi, että Egypti on onnistunut ihmissalakuljetuksen suitsimisessa.

Syyskuussa 2016 sudanilaisia, syyrialaisia, somalialaisia, eritrealaisia ja egyptiläisiä siirtolaisia Eurooppaan kuljettanut laiva upposi Aleksandrian edustalla syyskuussa 2016. Yli 200 hukkui. Egyptiä järkyttäneen onnettomuuden jälkeen maahan säädettiin ihmissalakuljetuksen vastainen laki. (siirryt toiseen palveluun)

Sen jälkeen Egyptin pohjoisrannikon ihmissalakuljetus Eurooppaan on tyrehtynyt. Tänä vuonna vain noin 200 egyptiläistä on yrittänyt Italiaan ja Kreikkaan – kaoottisen naapurimaan Libyan kautta.

Presidentti Abdel Fattah al-Sisin määrätietoisuus salakuljetuksen lopettamisessa on tehnyt vaikutuksen EU:hun. EU:n ja Egyptin välisten siirtolaisuutta koskevien tuoreiden neuvottelujen yksityiskohtia ei tiedetä, mutta luvassa on taloustukea ja investointeja. (siirryt toiseen palveluun) Egypti on kuitenkin kieltäytynyt EU:n kaavailemista siirtolaisten vastaanottokeskuksista.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n Egyptin toimiston johtajan Laurent de Boeckin mukaan Egypti on tehnyt paljon työtä pohjoisrannikkonsa turvaamisessa.

– Siksi tällainen ehdotus vastaanottokeskuksista olisi mielestäni rangaistus. Egyptille pitäisi antaa tunnustusta myös siitä, että se huolehtii miljoonista maassa asuvista siirtolaisista, de Boeck sanoo.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n Egyptin toimiston johtaja Laurent de Boeck. IOM Egypti

EU:ta on myös arvosteltu siitä (siirryt toiseen palveluun), että se neuvottelee al-Sisin kaltaisen kovakätisen sotilasjohtajan kanssa. Al-Sisin Egyptissä oppositio on hiljennetty ja hallinnon arvostelijoita, toimittajia ja bloggaajia vangittu (siirryt toiseen palveluun). Al-Sisin hallinto esiintyy ainoana vaihtoehtona kaaoksen ja järjestyksen välillä. Jos sadan miljoonan asukkaan Egypti sortuisi, Syyrian sotakin näyttäisi rinnalla pieneltä, mantra kuuluu (siirryt toiseen palveluun).

Egyptillä ei selkeää pakolaispolitiikkaa

Egyptissä on UNHCR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) 235 000 pakolaista, joista hieman yli puolet on syyrialaisia. Todellinen pakoon lähteneiden ja siirtolaisten määrä on moninkertaisesti suurempi, mutta tarkkoja lukuja ei ole saatavilla.

– Uskon, että Egyptin hallinto haluaa hyödyntää sitä, että täällä on huomattava määrä siirtolaisia. Miksi ei siis otettaisi vastaan apua ja sopeutettaisi heitä tänne Egyptiin kehitysyhteistyöhankkeiden avulla, sanoo siirtolaisuustutkija Maysa Ayoub Kairon amerikkalaisesta yliopistosta.

Hän korostaa, ettei tunne Egyptin ja EU:n sopimuksen yksityiskohtia, mutta pitää yleisesti ongelmallisena sitä, ettei Egyptillä ei ole selkeää turvapaikkapolitiikkaa. Tällä hetkellä turvapaikan hakeminen perustuu Egyptin ja UNHCR:n väliseen aiepöytäkirjaan vuodelta 1954 (siirryt toiseen palveluun).

Ayoub huomauttaa, että pöytäkirjassa pakolaisille annetaan kaksi vaihtoehtoa: uudelleensijoitus tai palautus.

– Mielestäni on ristiriitaista, että toisaalta otetaan vastaan rahaa EU:lta, jotta kehitettäisiin molempia hyödyttäviä hankkeita ja sopeutumista, ja toisaalta aiepöytäkirjassa sanotaan selkeästi, ettei sopeutuminen ole yksi ratkaisuista, Ayoub toteaa.

Katumyyjät kauppaavat perinteisiä ramadan-lyhtyjä Kairossa. Mustafa Ozturk / Getty Images

Saako raha ihmiset jäämään Afrikkaan?

IOM:n de Boeck tietää, että pohjoisen merireitin sulkemisen jälkeen siirtolaisia on jäänyt Egyptiin jumiin. Mutta hän näkee myös Egyptin naapuruussuhteiden Etiopiaan ja Eritreaan parantuneen.

– Tämäkin vaikuttaa siihen, että ihmiset liikkuvat Egyptiin tai sen kautta.

De Boeck ei usko, että rahalla ja hankkeilla saadaan estettyä maastamuuttoa

– Missään yhteiskunnassa lähtijät eivät ole köyhimpiä ja vähiten koulutettuja. Talouskasvu luo siirtolaisuutta ja siirtolaisuus luo talouskasvua. Tämä meidän on maailmanlaajuisesti hyväksyttävä.

Siirtolaisuusneuvotteluja jatketaan historiallisessa EU:n ja Afrikan unionin välisessä huippukokouksessa Kairossa helmikuussa 2019.

Sanna Ra, Kairo

