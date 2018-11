Tänään Yle Perjantaissa: Poliisi etsii yhä 30 vuotta sitten kadonnutta Piia Ristikankaretta - Isä: "Piia ei saanut muistotilaisuutta, koska edes luita ei löytynyt"

Heikki Ristikankareen kotipihalla Piikkiössä vaahteroissa on näyttävä ruska. On lämmintä lokakuuksi, aurinko paistaa.

80-vuotias Ristikankare kertoo, että joskus vaahteran lehdet muuttuvat täysin punaisiksi. Nyt ne ovat kuitenkin kirkkaan keltaisia.

Sää on samanlainen kuin 30 vuotta sitten, kun Ristikankareen Piia-tytär lähti viimeisen kerran kotoa.

– Piian katoamiseen saakka oli aika aurinkoiset kelit, mutta sen jälkeen säät kylmenivät heti, Ristikankare muistelee kotitalonsa portailla.

Ristikankareen 15-vuotias Piia-tytär katosi jäljettömiin 7.10.1988. Piia lähti perheen kotoa Piikkiöstä riideltyään kaukosäätimestä veljensä kanssa. Sen jälkeen hänestä ei ole yhtään varmaa havaintoa.

Kun Piia ei lähtönsä jälkeen ilmestynyt kotiin, isä tiesi, että tyttö oli kuollut.

– Tiesin siitä, kun tili ei liikkunut. Hänen olisi tarvinnut saada parempia vaatteita, sillä hän lähti sen verran huonoissa varusteissa. Kyllä hän olisi tullut takaisin, jos hän olisi päässyt.

Piia Ristikankare lähti kotoaan vuonna 1998 ja katosi jäljettömiin. Jyrki Lehtonen

Piia Ristikankareen katoaminen on yksi Suomen kuuluisimmista rikostapauksista. Se on säilynyt otsikoissa vuosikymmenten ajan.

Rikoskomisario Kimmo Heinosen elämässä Piian katoaminen on ollut läsnä reilun jo 15 vuoden ajan vuoden ajan.

– Tämä on alusta saakka ollut aika mystinen tapaus. Ei ole ollut selkeää suuntaa, mistä lähteä etsimään, Heinonen kuvailee.

Aluksi tapausta tutkittiin vain katoamisena, sillä ei ollut viitteitä siitä, että Piia olisi joutunut rikoksen uhriksi.

– Tällaisissa tapauksissa henkilöstä kirjataan kadonnut henkilö -ilmoitus ja silloin tehdään se, mitä on tehtävissä. Jos ei ole syytä epäillä henkirikosta, sitä ei erikoistutkintana kirjata, Heinonen selittää.

Heikki Ristikankare kertoo, että vuosien saatossa hän on miettinyt paljon tekemäänsä katoamisilmoitusta. Poliisit vakuuttelivat isälle, että kyllä Piia jostain tulee vastaan. Nuori tyttö on nyt vain lähtenyt omille teilleen, jostain se ilmestyy.

– Ehkä en ollut tarpeeksi hysteerinen. Ehkä siksi minua ei otettu vakavasti, Ristikankare pohtii.

"Jossain päin Suomea sanotaan, että kestää tunnin ennen kuin poliisit tulevat paikalle. Minusta tuntuu, että on kestänyt 30 vuotta." Heikki Ristikankare

Kun tyttö ei ilmestynytkään, myös poliisit havahtuivat, että ehkä kyseessä ei olekaan nuoren tytön seikkailut.

Sen jälkeen on monta ruskaa ehtinyt vaihtua Ristikankareiden kotipihassa, mutta Piian kohtalo pysyy mysteerinä.

– Jossain päin Suomea sanotaan, että kestää tunnin ennen kuin poliisit tulevat paikalle. Minusta tuntuu, että on kestänyt 30 vuotta, Ristikankare sanoo.

Rikoskomisario Kimmo Heinoselle Piian tapaus ei ole yksi monien joukossa.

– Tähän liittyy Piian omaisille sellaista henkilökohtaista murhetta, että kyllä tämä tulee lähemmäs kuin tavallinen poliisin tutkima juttu.

– Ei tämä minua sillä lailla vaivaa, että yöuniani menettäisin. Mutta kyllä tässä kuitenkin aina hereillä ollaan, kun jostain löytyy tuntematon vainaja, että voisiko se nyt olla Piia, hän jatkaa.

“Tajuttoman oloista tyttöä nostettiin autoon”

Piian katoamisen tutkinnan merkittävä käänne tapahtui vuonna 2002, kun poliisi sai Ylen Poliisi TV:n kautta vihjeen.

Tom on Borås -nimimerkillä kirjoittanut kertoi kirjeessä nähneensä, kun tajuttoman oloista tyttöä nostettiin autoon keskiyöllä autoon Piikkiössä Piian katoamisiltana.

– Tämän vihjeen saamisen jälkeen tapahtumasta kirjattiin rikosilmoitus murhana, Heinonen kertoo.

Vuonna 2003 Piian katoamisen tutkinta siirtyi Keskusrikospoliisille ja Heinosen johdettavaksi. Tytön kohtalo ei kuitenkaan ole selvinnyt.

– Tuo kirje on oikeastaan ainoa merkittävä käänne, mikä on ollut. Toki muitakin vihjeitä on tullut, mutta varsinaisesti tutkinnassa ei ole mitään uutta.

Piia Ristikankareen katoaminen on yksi Suomen kuuluisimmista rikostapauksista Ville Hakonen

"Tunnusta pois"

Myös Piian perhe on ollut suurennuslasin alla tutkinnan aikana. Vielä keväällä 2018 KRP kävi Heinosen johtamana Ristikankareiden kotona ruumiskoirien kanssa. Samalla käytiin hakemassa myös Piian vanhoja tavaroita tytön DNA:ta varten.

– Meille tulee paljon vihjeitä, joissa eri tavoin syyllistetään perhettä. Keväällä halusin käydä itse katsomassa, millainen paikka on, ja voisiko vihjeissä olla perää, Heinonen kertoo.

Heinosen mukaan useat perheeseen liittyvät vihjeet kumpuavat Heikki-isän ammatista. Muurarina työskennellyt Ristikankare on altis erilaisille teorioille tyttärensä kohtalosta.

– Sehän on varsin houkutteleva teoria, että Piia olisi muurattu johonkin, mutta ei sille ole löytynyt mitään perustetta, Heinonen sanoo.

Kimmo Heinonen on tutkinut Piia Ristikankareen katoamista jo yli 15 vuoden ajan. Turkka Korkiamäki

Heikki Ristikankare kertoo, että hän on vuosien varrella saanut soittoja, joissa häntä on pyydetty tunnustamaan olevansa Piian katoamisen takana.

– Siinä mielessä se oli hyvä, että poliisit kävivät täällä koirien kanssa, ettei asiassa jää mitään epäselvyyksiä.

Kimmo Heinosen mukaan poliisilla ei ole mitään syytä epäillä Piian perhettä osallisuudesta tämän katoamiseen.

– Itse näkisin, että todennäköisintä on, että hän on noussut tai hänet on nostettu johonkin autoon.”

“Joskus Piian kohtalo selviää”

Vaikka Piian katoamisesta on jo monta kymmentä vuotta, poliisi saa edelleen vihjeitä tutkintaan liittyen. Erityisen paljon vihjeitä on tullut tänä keväänä sen jälkeen, kun poliisi haki Piian tavaroita Ristikankareiden kotoa ja aktiiviset tutkimukset käynnistettiin uudelleen.

– Tällaista vihjeiden tulvaa ei ole minään muuna vuonna tullut. Uskon, että jotain päivänä jokin niistä osuu niin lähelle, ja Piian kohtalo selviää. Se, saadanko ketään koskaan kiinni on eri juttu, mutta löytyisi nyt edes Piia jostain, Heinonen kertoo.

Keväällä 2018 Keskusrikospoliisi sai vihjeen Piian mahdollisesta hautapaikasta. Silloin paikkaa käytiin katsomassa, mutta varsinaisia etsintöjä ei vielä suoritettu. Kimmo Heinosen mukaan vihjeen selvittämistä on tarkoitus jatkaa.

– Niin kauan, kun vihjeitä tulee, meillä on ihan hyvät edellytykset tämän selvittämiseen. Sitten kun ne loppuvat, niin me ollaan aika kuivilla tämän kanssa.

Heikki Ristikankare itse ei usko enää Piian kohtalon selviämiseen.

– Hyvin pienet mahdollisuudet on, että hänen kohtalonsa selviäisi. Ensin täytyisi löytyä luut jostain ja sitten tutkia, miten ne ovat sinne joutuneet, Ristikankare pohtii.

Heikki Ristikankare on saanut soittoja, joissa häntä on syytetty Piian katoamisesta. Ville Hakonen

Ristikankare on oppinut hyväksymään, ettei välttämättä koskaan saa tietää, mihin hänen tyttärensä on joutunut.

Helppoa se ei kuitenkaan ollut.

– Samana vuonna, kun Piia katosi, tuli henkinen pimeys. Olin shokissa sen jälkeen. Saatoin ajaa autoa ja havahtua yhtäkkiä, että mitä teen täällä, mihin olen menossa, Ristikankare kertoo.

Myös Piian veljelle Teijolle siskon katoaminen oli kova paikka, koska tyttö lähti sisarusten riidan seurauksena. Isälle oli erityisen vaikeaa, ettei hän koskaan saanut hyvästellä tytärtään.

– Piia ei saanut mitään muistotilaisuutta, koska edes luita ei löytynyt.

Henna Korkala

Yle Perjantai

Yle Perjantain vieraina Nikita Fouganthine, Juha Rautaheimo ja Pekka Lehtinen. Yle

Yle Perjantai: Mikä murhassa kiehtoo?

Yle Perjantai esittää tänään Henna Korkalan ohjaaman Perjantai-dokkarin Piia ei koskaan palannut , jossa äänessä ovat Piian isä Heikki Ristikankare ja rikoskomisario Kimmo Heinonen. Katso dokkari Areenasta.

Perjantain suorassa lähetyksessä kysytään mikä murhassa kiehtoo? Miksi murhat kiinnostavat, viihdyttävät ja myyvät raakuuksistaan huolimatta? Miksi uhrit jäävät rikollisten varjoon?

Sean Ricksin ja Rosa Kettumäen vieraina nähdään yksi Pohjoismaiden kuuluisimmista rikollisista: Åmselen kolmoismurhaaja ja ex-elinkautisvanki Nikita Fouganthine. Aikaisemmin Juha Valjakkalana tunnettu Fouganthine sai vankila-aikoinaan säkkikaupalla ihailijapostia. Vieraina ovat myös Helsingin murharyhmän legendaarinen tutkinnanjohtaja Juha Rautaheimo ja rikostoimittaja Pekka Lehtinen.

Lue lisää:

Kadonneet: Piia Ristikankare