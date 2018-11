Ylioppilastutkinnon rakenne muuttuu: aineiden vähimmäismäärä kasvamassa yhdellä – Lukiolaisten liitto huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta

Uudistuksen myötä jokaisen opiskelijan on kirjoitettava vähintään viisi ainetta aiemman neljän sijaan. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa jatkossa myös englanniksi.

Ylioppilastutkintoa uudistetaan niin, että jatkossa jokaisen opiskelijan on kirjoitettava vähintään viisi ainetta. Nykyisin aineiden vähimmäismäärä on neljä. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle tänään.

Viiteen kokeeseen on sisällytettävä äidinkielen ja kirjallisuuden koe sekä kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen koe.

Kokeisiin tulisi myös oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan tämä vahvistaa laajaa yleissivistystä.

Uudistuksen myötä tutkinnon voi suorittaa jatkossa myös englanniksi. Englanninkielinen ylioppilastutkinto on mahdollinen, jos opiskelija on suorittanut lukion tai ammatillisen tutkinnon pääosin englanniksi. Opiskelijan on tosin kirjoitettava suomen tai ruotsin koe myös englanninkielisessä tutkinnossa.

– Mahdollisuus suorittaa tutkinto englanninkielellä edistää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien näkökulmasta. Joustavampi ylioppilastutkinnon suorittaminen taas vähentää kokelaiden stressiä, Grahn-Laasonen kertoo tiedotteessa.

Ylioppilastutkintolain on määrä tulla voimaan elokuussa yhtä aikaa uuden lukiolain kanssa.

Muutokset koskevat opiskelijoita, jotka aloittava ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Sitä ennen aloittavat kokelaat tekevät tutkinnon nykyisten vaatimusten mukaisesti.

Lukiolaisten liiton mukaan neljän aineen kirjoittamisen pitäisi riittää

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) kritisoi kannanotossaan kirjoitettavien kokeiden vähimmäismäärän nostoa neljästä viiteen. Liitto ilmaisee kannanotossaan huolen lukiolaisten jaksamisesta.

– Ennen kaikkea olen huolissani siitä, millaisen signaalin tämä lähettää jo valmiiksi stressaantuneille lukiolaisille. Nykyisessä rakenteessa pysyminen antaisi paremmat edellytykset huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro toteaa tiedotteessa.

Hallituksen esittämä muutos vaikuttaisi toteutuessaan vain noin viidennekseen lukiolaisista, sillä suurin osa kirjoittaa jo nyt vähintään viisi koetta.

Lukiolaisten liitto antaa kritiikkiä myös ylioppilaskirjoitusten välipäivien poistamisesta. Ylioppilastutkintolautakunta tiivisti syksystä 2018 alkaen tutkinnon aikataulua siten, että osa kokeiden välipäivistä poistettiin.

– Välipäivät ovat lukiolaisille tärkein yksittäinen keino hallita tutkintoon liittyvää stressiä. Tänä syksynä lähes 3000 lukiolaista teki kokeita peräkkäisinä päivinä.

– Jatkossa aikataulun tiivistäminen vaikuttaisi yhä useampaan lukiolaiseen, mikäli minimikoemäärää nostetaan. Lukiolaisten pitää saada keskittyä rauhassa osaamisensa näyttämiseen, SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro linjaa.