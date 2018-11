Mitä brexitistä vielä oikein tulee? Tässä Britannian brexit-draaman kuusi vaihtoehtoista lopputulosta

Listasimme kuusi mahdollista tapahtumien kulkua. Juttu perustuu pääosin Guardian-lehden tämänpäiväiseen juttuun. (siirryt toiseen palveluun)

1) Sopimus hyväksytään parlamentissa

Jos kaikki sujuu pääministeri Theresa Mayn kaavailujen mukaan, parlamentti äänestää sopimuksen hyväksymisestä joulukuussa (siirryt toiseen palveluun). Ensi vuoden alussa parlamentti hyväksyy eroa säätelevän lain.

Seuraavaksi sopimusta käsittelee EU-parlamentti, jossa vaaditaan sen tueksi yksinkertainen enemmistö.

Jäsenmaiden johtajien on hyväksyttävä sopimus vielä Eurooppaneuvostossa, tueksi vaaditaan vähintään 20 maata, jotka edustavat 65 prosenttia unioniin brexitin jälkeen jäävien jäsenmaiden väestöstä. Britannian EU-ero astuu voimaan 29. maaliskuuta, siirtymäkausi jatkuu vähintään joulukuuhun 2020.

2) Sopimus kaatuu parlamentissa

Pääministeri Mayllä oli kovat oltavat puolustaessaan erosopimusta parlamentissa. Tämänpäiväinen oli kuitenkin vasta alkusoitto, joulukuisesta hyväksymisäänestyksestä on tulossa erittäin kiperä.

Mayn vähemmistöhallituksella on takanaa alahuoneen 650 paikasta 316. Tärkein hallituksen tukipuolue, Pohjois-Irlannin Demokraattinen unionistipuolue DUP (10 kansanedustajaa) on jo ilmoittanut äänestävänsä erosopimusta vastaan, samoin sanomalehti Guardianin laskujen mukaan 51 Mayn oman konservatiivipuolueen kansanedustajaa. Vastaan äänestävät myös Työväenpuolue (259 kansanedustajaa) ja Skotlannin kansanpuolue SNP (35 paikkaa).

Jos erosopimus hylätään, Maylla on 21 päivää aikaa pusertaa kasaan uusi suunnitelma. On mahdollista myös, että Britannia eroaa unionista ilman erosopimusta, mutta sopimuksetonta eroa pidetään kaikkein huonoimpana vaihtoehtona.

3) May vetää nyt laaditun sopimuksen pois

May voi päättää, että sopimus on huono ja pyrkiä neuvottelemaan uuden EU:n kanssa. Mitenkään helppoa se ei olisi, sen verran niukasti aikaa on jäljellä ennen eropäivää, 29. maaliskuuta.

May saattaa pyytää neuvotteluille vielä lisäaikaa. Lissabonin sopimuksen artikla 50 mahdollistaa sen pyytämisen, mutta mikään ei takaa, että pyyntöön EU.ssa hyväksytään.

Tänään torstaina joukko konservatiivien kansanedustajia jo päätti aloittaa sisäisen epäluottamusmenettelyn, mutta voi hyvin olla, että Mayn taipuminen uudelleeneuvotteluihin saattaisi vielä entisestäänkin lisätä konservatiivipuolueen sisäistä hämminkiä ja hajaannusta.

4) Konservatiivipuolueen kapina

Ratkaisevassa asemassa konservatiivipuolueen sisäisessä epäluottamusprosessissa on niin kutsuttu 1922 komitea (siirryt toiseen palveluun) (viralliselta nimeltään Konservatiivinen yksityinen jäsenten komitea). Komitea muodostuu puolueen rivikansanedustajista ja mahdollistaa keskustelun esimerkiksi lakihankkeista.

Komitea myös arvioi ja järjestää tarvittaessa äänestyksen puheenjohtajan asemasta. Prosessin käynnistäminen vaatii hankkeen taakse 15 prosenttia kansanedustajista eli 48 kansanedustajan pitää lähettää äänestystä vaativa kirje komitean puheenjohtajalle, kansanedustaja Graham Bradylle.

Äänestys voitaisiin ainakin teoriassa järjestää jo ensi viikolla, jolloin kaikkien konservatiivikansanedustajien pitäisi ilmaista kantansa Mayn asemasta puolueen johdossa. Jos hän voittaisi, häntä ei voitaisi haastaa seuraaviin 12 kuukateen.

Jos hän häviäisi, alkaisi puolueessa uuden puheenjohtajan – ja pääministerin etsintä.

5) Britannia ajautuu ennenaikaisiin vaaleihin

Ennenaikaisiin vaaleihin saatetaan päätyä kahta eri reittiä.

Jos May ei saa nykyiselle EU-erosopimukselle hyväksyntää parlamentissa, hän voi ehdottaa ennenaikaisia vaaleja, joiden järjestäminen vaatii tuekseen kahden kolmasosan enemmistön parlamentissa.

Tämä on kuitenkin epätodennäköistä. Edelliset ennenaikaiset vaalit vuonna 2017 koituivat Mayn oman konservatiivipuolueen tappioksi.

Vaihtoehtoisesti vaaleihin saatetaan joutua siksi, että parlamentin yksinkertainen enemmistö kannattaa epäluottamuslausetta Mayn hallitukselle. Seuraisi kahden viikon neuvotteluvaihe, jonka aikana kansanedustajat yrittäisivät ensin neuvotella uudesta hallituksesta.

6) Uusi kansanäänestys EU-erosta

May saattaa tulla johtopäätökseen, että on mahdotonta saada aikaan kelvollista erosopimusta ja runtata se parlamentin lävitse. On ainakin teoriassa mahdollista, että silloin May päättäisi antaa kansan äänestää uudestaan EU-erosta. Tähän asti May on sulkenut tämän mahdollisuuden pois kuvioista.

Asia vaatisi parlamentin hyväksynnän. Kansalaisten keskuudessa kannatus uudelle äänestykselle on kasvanut. Ylen haastattelema University College Londonin perustuslakiyksikön johtaja Meg Russell pitää eron perumista kansanäänestyksessä vielä mahdollisena. Russell arvioi, että sen järjestäminen veisi vähintään viisi kuukautta.

Toinen kysymys sitten tietysti on, kumpi kanta voittaisi uudessa kansanäänestyksessä.

Lue lisää: Theresa May vakuutti medialle vievänsä brexitin maaliin – Yle seuraa hetki hetkeltä

Yle seurasi hetki hetkeltä: May puolusti brexit-sopimusta Britannian parlamentille suorassa lähetyksessä – Työväenpuolueen Corbyn: "Mayn sopimuksella ei ole hallituksen saati kansan tukea"

"Britannia näyttää heikolta" – lontoolaiset epäilevät, tuoko brexit-sopu kauan odotettua vakautta

Britannian hallitus uhkaa kaatua ministerierojen vuoksi: Brexit-ministeri lähti, koska ei voinut hyväksyä sopimusta

Mitä brexitissä tapahtuu seuraavaksi? Katso uudestaan Ylen erikoislähetys Britannian EU-erosta

Analyysi: Britannian erosopimus ei täytä brexitin lupauksia