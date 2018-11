Eläinpuiston pandatalossa jännittävä koemaistelu: Pyry ja Lumi söivät kotimaista bambua ensimmäistä kertaa

Ähtärin eläinpuiston pandakaksikko rouskuttaa bambua kymmeniä kiloja päivässä. Etelä-Pohjanmaalla on parin vuoden ajan koeviljelty eri bambulajikkeita niiden ravinnoksi.

Ähtärin eläinpuiston pandatalossa jännitettiin torstaina iltapäivällä sitä, mille bambukasalle pandat Lumi ja Pyry suuntaisivat.

Eteläpohjalaiset ovat koeviljelleet parin vuoden ajan niitä bambulajikkeita, joiden arveltiin maistuvan pandoille parhaiten. Nyt oli projektin jännittävin vaihe, kun kasvatettua satoa päästiin koemaistattamaan pandakaksikolla.

Kummallekin pandalle oli asetettu tarjolle kahdeksaa eri bambua. Seitsemän Suomessa kasvatetun lajikkeen lisäksi mukana oli yksi hollantilaisen bambun kasa. Jännittynyt yleisö seurasi, mille bambukasalle pandat pysähtyisivät herkuttelemaan.

Helpotus oli melkoinen, kun kotimainen lähiruoka kelpasi.

Tarjolla oli myös töysäläisen Klaus Lavilan kasvattamaa bambua.

– Meidän kasvattamamme bambut kelpasivat ruoaksi Lumille oikein hyvin, Lavila ihastelee.

Myös eläinpuiston eläinlääkäri Heini Niinimäki on tyytyväinen koemaisteluun. Pyryn ja Lumin ruokavalioon saattaisi kotimainen bambukin siis kelvata.

– Ainakin tästä voi päätellä sen, että edellytykset maistuvuuden puolesta ovat olemassa, Niinimäki sanoo.

Kelpasi nirsoille pandoille

Pandat ovat hyvin valikoivia ruokansa suhteen. Heini Niinimäki kertoo, että pandalle kelpaavat vain tietyt bambulajikkeet. Lisäksi lajike, joka maistuu yhdessä paikassa kasvatettuna, ei ehkä toisessa paikassa kasvatettuna enää niille kelpaakaan.

– Tämä kokeilu vaikuttaa onnistuneelta. Molemmille maistuu ja molemmat kävivät heti maistelemassa eri lajikkeitakin, Niinimäki sanoo.

Tällä hetkellä pandojen bambu tuotetaan Hollannista Ähtäriin.

Pyry maistelemassa Ähtärissä ja lähikunnissa kasvatettua bambua. Tuomo Rintamaa/Yle

Monenlaisia lajikkeita ja kasvupaikkoja

Etelä-Pohjanmaalla on ollut koeviljelyssä useita sellaisia bambulajikkeita, joiden arveltiin kelpaavan pandoille. Koeviljelijöitä on ollut yli kolmekymmentä. Bambua pandalle (siirryt toiseen palveluun) -hanketta koordinoiva erikoisasiantuntija Jari Luokkakallio ProAgrialta kertoo, että viljelijämäärä on ollut hyvä.

– Tämä on ollut innokas porukka ja meillä on ollut monenlaisia kasvupaikkoja sekä olosuhteita, joissa koeviljellä, Luokkakallio sanoo.

Ensimmäinen koeviljelytalvi oli lumeton ja kylmä ja silloin bambut kärsivät talvituhoja. Toinen, viime talvi, oli olosuhteiltaan toisenlainen ja viljelyyn olivat valikoituneet jo paremmin pakkasta kestäviksi todetut lajikkeet.

– Olen antanut bambujen kasvaa. Istuttanut maahan, hiukan kastellut ja ne ovat omatoimisesti kasvaneet. Pakkasvaurioitakaan ei tullut, Klaus Lavila kertoo.

Kymmenien uusien kasvattajien tarve

Nyt, kun ensimmäinen koemaistelu on takana ja Suomessa viljellyt lajikkeet todettu pandoille maistuviksi, eteläpohjanmaalla etsitään lisää bambunkasvattajia.

– Tarvitsisimme kymmenittäin uusia kasvattajia. Uskon, että heitä löytyy sillä kiinnostuneita on, Jari Luokkakallio sanoo.

Tämänpäiväisen koemaistelun lisäksi Pyrylle ja Lumille ei juuri ole kotimaista bambua tarjota enempää – tällä erää. Tänään tarjottiin se sato, mitä oli.

– Vielä on varaa laajentaa kasvatusalaa, Luokkakallio sanoo.