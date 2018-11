Kööpenhaminan huumeiden pistohuoneet säästävät ihmishenkiä yliannostustapauksissa – poliisi sallii huumeiden hallussapidon huoneiden läheisyydessä

Pistohuoneessa on turvallisten tilojen ja ammattiauttajien avun lisäksi tarjolla puhtaita piikitysvälineitä.

Pistohuoneessa on turvallisten tilojen ja ammattiauttajien avun lisäksi tarjolla puhtaita piikitysvälineitä. Yle

– Inhimillisesti ottaen on hyvä, että huumeiden käyttäjät saavat piikittää aineita turvallisissa ja valvotuissa tiloissa, joissa voidaan estää yliannostuksesta johtuva kuolema, sanoo kööpenhaminalainen Louise Runge Mortensen.

Runge Mortensen johtaa pistohuone H17:ä, joka on Pohjois-Euroopan suurin yhteiskunnan ylläpitämä kovien huumausaineiden piikityspaikka.

H17 sijaitsee Vesterbron kaupunginosassa Kööpenhaminan päärautatieaseman takana. Alue on aina ollut tunnettu huumekaupastaan ja aiemmin myös mittavasta katuprostituutiosta. Nyt se on siistiytynyt, ja alueesta on vähitellen tullut myös hipstereiden suosima juhlimisalue.

Pistohuoneelle voi tulla kuka tahansa ilman mitään vaatimuksia siitä, että haluaisi ohjautua hoitoon. Paikalla olevat sairaanhoitajat valvovat, että mahdollisessa yliannostustapauksessa kävijä saa heti apua. He auttavat myös siinä, ettei väärin tehdyn piikityksen seurauksena pääsisi syntymään vakavia infektiosairauksia.

Pistopöydän ääreen on asennettu taipuisa lamppu, jonka voi kohdistaa haluamaansa piikityskohtaan. Yle

Louise Runge Mortensenin mielestä pistohuoneet ovat paljon parempi vaihtoehto sille, että käyttäjät piikittäisivät taivasalla tai julkisissa käymälöissä.

Kööpenhaminassa poltetaan ja piikitetään varsinkin kokaiinia. Se voi aiheuttaa käyttäjissä vainoharhaisia ja psykoottisia reaktioita, jopa väkivaltaa. Tämä näkyy myös H17:n toiminnassa.

– Meillä on täällä keskuksessa varsin korkea konfliktitaso. Naapurustomme on kuitenkin hyvin ymmärtäväistä.

Poliisi pitää yhteyttä myös alueen asukkaisiin

Kööpenhaminan poliisi vahvistaa tämän kuvan. Kaupungin ydinkeskustan lähipoliisilla on kaksi työntekijää, joiden tehtävänä on pitää yhteyttä sekä pistohuoneen kävijöihin että kaupunginosan asukkaisiin. Poliisi pitää huolen siitä, ettei asukkaiden tarvitse tuntea oloaan turvattomaksi keskuksen läheisyydessä.

Kööpenhaminan poliisi on alusta lähtien ollut suunnittelemassa kaupungin kahden pistohuoneen toimintaa. Kaupunki ja poliisi ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan maantieteellisesti rajatulla alueella huumeiden hallussapito on sallittua, jos on käyttötilan vakituinen asiakas.

Vesterbron poliisiasemalla työskentelevä komisario Thomas Ahlburg pitää pistotiloja myönteisinä.

– Jos tilojen toiminnassa tapahtuu jotain poikkeuksellista, olemme valmiita puuttumaan tilanteeseen.

Lisää aiheesta illan A-talkissa klo 21.05.