Herätys: Kaliforniassa yli 600 ihmistä kateissa, Merkel vierailee Chemnitzissä, opiskelijan masennus voi rajoittaa opintotukea

Pohjois-Kalifornian maastopalojen jäljiltä jo satoja kadonneita

Pohjois-Kalifornian maastopaloissa kadonneiden määrä on kasvanut dramaattisesti. Kadonneiden määrä tuplaantui yhdessä päivässä yli 630:een, kun hälytyksiä käytiin läpi. Aluetta runtelevissa paloissa on kuollut yli 60 ihmistä.

Liittokansleri Angela Merkel saapuu Chemnitziin

Cheminitz Uwe Tautenhahn

Chemnitzin kaupungin äärioikeistolaiset mellakat käynnistyivät elokuussa, kun turvapaikanhakija pidätettiin epäiltynä saksalaismiehen puukotuksesta. Syyriasta tullut ravintoloitsija kertoo, että moni haluaisi muuttaa muualle. Saksan-kirjeenvaihtajamme Dan Ekholm vieraili kaupungissa, jossa liittokansleri Angela Merkel puhuu tänään.

Tuleeko Britanniassa uusia ministerieroja tänään?

Getty Images

Pääministeri Theresa May jatkaa taistelua brexit-sopimuksensa puolesta samalla, kun Britannian hallitus natisee liitoksissaan. Brittimediassa huhutaan erityisesti ympäristöministeri Michael Goven mahdollisesta erosta. Kerromme tässä jutussa brexit-draaman kuusi mahdollista lopputulosta.

Miia Seppänen, 24: "Ei ole tukikuukausien tuhlaamista, että yrittää pysyä arjessa kiinni"

Miia Seppäsen mielestä masennuksen ei pitäisi rajoittaa opintotukea. Tapio Rissanen / Yle

Masennus on hidastanut Miia Seppäsen opintoja niin paljon, ettei opintosuorituksia ole kertynyt riittävää määrää. Niinpä Seppänen joutui vastaamaan Kelan selvityspyyntöön, ja masennusdiagnoosista huolimatta hän saa opintotukea vain määräajaksi eli kevään 2019 loppuun saakka. Kelassa asia nähdään niin, ettei opintotukikuukausia tulisi tuhlata sairastamiseen, vaan esimerkiksi masennuksesta kärsivän opiskelijan kannattaisi anoa sairauspäivärahaa.

Länsimetro juhlii sunnuntaina 1-vuotispäiviään

Marja Väänänen / Yle

Odotus oli pitkä ja hintalappu arvioitua kalliimpi, mutta mitä metroyhteys Espooseen on tarkoittanut käytännössä? Espoon kulttuurielämä on kiinnostanut nyt aiempaa enemmän yli kuntarajojen, ja Aalto-yliopistossa metron kerrotaan olleen "lottovoitto". Toisaalta, asuntomarkkinoilla metron vaikutukset eivät enää näy, kertovat kiinteistönvälittäjät. Yle selvitti, mihin länsimetro on vaikuttanut ja mihin ei.

Pohjoisessa ja idässä sateita, muualla kuivaa

Perjantaina Lapin yli liikkuu matalapaine, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen. Pohjoisessa sataa päivän mittaan vettä, ja idässä tulee tihkua. Etelään ja länteen virtaa kuivempaa ilmaa ja pilvipeite repeilee päivän aikana.

