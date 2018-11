Yhdysvallat rajoittaa sähkötupakan myyntiä

Rajoitusten tavoitteena on vaalia nuorten terveyttä, sillä nuorten tupakoitsijoiden määrä on kasvanut rajusti USA:ssa.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on antanut uusia rajoituksia sähkötupakoiden myyntiin. E-savukkeita saa myydä vain kaupoissa, ei verkkokaupoissa.

Samalla virasto ilmoitti kieltävänsä myös mentolinmakuiset savukkeet ja maustetut sikarit. Makuaineita koskevat rajoitukset ovat väliaikaisia toimenpiteitä, joita yritysten on noudatettava.

FDA:n mukaan kaupoissa voi olla erillinen, ikärajoitettu osa, joka mahdollistaa niissä myös makutupakoiden myymisen. Viraston mukaan mintun ja mentolin makuiset e-tupakat ovat suositumpia aikuisten kuin nuorten keskuudessa.

Yhdysvalloissa makutupakoiden rajoittamista on yritetty jo aiemmin. Vuonna 2009 kiellettiin useiden makuaineiden käyttäminen tupakoissa, mutta esimerkiksi mentoli vapautettiin myöhemmin tupakkayhtiöiden aggressiivisen lobbauksen jälkeen.

Tällä hetkellä on jo voimassa e-savukkeiden ja tupakkatuotteiden myyntikielto alle 18-vuotiaille.

Nuorista ei haluta nikotiiniriippuvaisia

Tavoitteena on estää nuorten nikotiiniriippuvuuden syntymistä. FDA:n mukaan sähkötupakka johtaa usein perinteisten savukkeiden polttamiseen.

– Emme halua, että tuleva sukupolvi tulee nikotiinista riippuvaiseksi e-savukkeiden kautta, sanoo Scott Gottlieb FDA:sta.

Yhdysvalloissa lukioikäisten nuorten sähkötupakan polttaminen on kasvanut rajusti, käyttö on noussut jopa 78 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Heistä noin kaksi kolmesta käytti makutupakkaa. Vastaavasti muiden yläkouluikäisten sähkötupakan käyttö on kasvanut 48 prosenttia.

Yhteensä 3,6 miljoonaa yhdysvaltalaisnuorta ilmoitti polttavansa vähintään kerran kuukaudessa.

E-savuke on portti nuorten polttamiselle

Terveysalan asiantuntijat puoltavat viraston päätöstä. He näkevät, että e-savukkeet ovat portti teini-ikäisten ja nuorten aikuisten savukkeiden käytölle. Osa asiantuntijoista luottaa tupakoinnin vastaisiin kampanjoihin, veroihin ja tupakointikieltoihin.

Tupakointia vastustavien järjestöjen ja kansanterveyttä edistävien ryhmien mukaan e-savukkeiden myynnin rajoittaminen on askel eteenpäin, mutta toimet eivät riitä pysäyttämään nuorten voimakkaasti lisääntynyttä sähköistä tupruttelua. Järjestöt toivovat, että e-savukeyritykset pyrkivät rajoittamaan toimintaansa niin, etteivät lapset ostaisi niiden tuotteita.

Yksi suurimmista tupakkayhtiöistä Altria Groupin mukaan mentolisavukkeiden tai maustettujen sikareiden täyskielto olisi ”äärimmäinen toimenpide, jota tiede ja todisteet eivät tue”.

Vuosittain Yhdysvalloissa kuolee noin 480 000 ihmistä tupakoinnin seurauksena.

Lähteet: AFP, AP, Reuters