Saksan Chemnitzissä pelätään uusia äärioikeistolaismellakoita, kun Merkel saapuu kaupunkiin – Syyriasta paennut Alameer: "Pelottaa, mitä ravintolalleni voi tapahtua"

CHEMNITZ Mohammad Firas Alameer seisoo ravintolansa keittiössä. Hän saapui Chemnitziin Syyriasta neljä vuotta sitten. Hän oli työskennellyt rahoitusalalla Syyriassa ja Libanonissa. Nyt hän tekee falafeleja Yasmin-ravintolassa.

Viime vuonna hänen ravintolansa palkittiin kaupungin parhaana pikaravintolana, mutta hän on silti alakuloinen.

– Enemmistö syyrialaisista haluaisi muuttaa muualle Saksaan, Mohammad Firas Alameer kertoo.

Muuttohalu saattaa johtua siitä, että muualla työllisyystilanne on parempi. Mutta muitakin huolia on.

– Vaikka valtaosa Chemnitzin asukkaista hyväksyy meidät, on sellaisia, jotka eivät täällä pidä meistä.

Alameer sanoo ymmärtävänsä ihmisiä, jotka haluavat Chemnitzin pysyvän sellaisena kuin se on ollut.

– Meidän velvollisuutemme on näyttää heille, että meistä on hyötyä. Meidän täytyy vakuuttaa heitä siitä, että ulkomaalaiset voivat olla hyviä ihmisiä.

Chemnitz oli huomion keskipisteenä elokuussa, kun uusnatsit mellakoivat kaupungissa.

Ulkomaalaisia jahdattiin ja härnättiin, poliiseja ja vastamielenosoittajia loukkaantui ja juutalaiseen ravintolaan hyökättiin. Hitler-tervehdyksiäkin tehtiin, mikä on Saksassa rikos.

Protestit lähtivät liikkeelle siitä, kun saksalaiskuubalainen mies puukotettiin kadulla. Hän kuoli myöhemmin vammoihinsa.

Syyrialainen mies istuu tutkintavankilassa epäiltynä taposta.

Mama Merkel saapuu kaupunkiin

Elokuun mellakoiden jälkeen Alameerin raivontolan lähellä sijaitsevaan turkkilaiseen ravintolaan hyökättiin.

– Pelottaa, mitä tälle ravintolalle voi tapahtua. Mutta samalla haluan uskoa, että tilanne on valtion ja poliisin hallinnassa, Alameer sanoo.

Peloista huolimatta hän on kiitollinen.

– Jos verrataan Libanoniin tai Turkkiin, jossa on miljoonia pakolaisia Syyriasta, meidän tilanteemme on paljon parempi. Olemme saaneet sen, mitä tarvitsemme.

Hän on iloinen liittokansleri Angela Merkelin vierailusta Chemnitziin.

– Kaikki tuntemani syyrialaiset kutsuu Merkeliä ”Mamaksi”. Pelkäämme, ettemme saa yhtä paljon tukea tulevaisuudessa kuin nykyisin, Mohammad Firas Alameer sanoo.

Sinisilmäisyydestä apua

Ravintolan seinässä roikkuu kauniita mainosvalokuvia Syyriasta. Ne on otettu ennen sotaa. Tekstissä valokuvien yläpuolella mainitaan myös, että syyrialainen kulttuuri on 6 000 vuotta vanha.

Alameer painottaa, että syyrialaisetkin haluavat osallistua saksalaiseen yhteiskuntaan, maksaa veroja ja eläkemaksuja.

– Suurin osa asiakkaista ovat saksalaisia. He pitävät ruuastamme, ravintolan omistaja kehuu.

Alameer on helpottunut siitä, että hänellä on siniset silmät, joten häntä ei heti tunnisteta syyrialaiseksi. Hänen vaimonsa sen sijaan kärsi esimerkiksi huutelusta, koska liikkui raitiovaunulla huivi päässään. Se ratkaistiin niin, että vaimo hankki ajokortin, perheeseen ostettiin auto.

Mielenosoittaja: Kaupungista on tullut turvaton

Peter Krausz on ulkoiluttamassa koiraansa Chemnitzin keskustassa. 65-vuotias mies aikoo osoittaa mieltään liittokansleria vastaan.

– Asun siellä päin, missä Merkelin tilaisuus järjestetään. Kaikki on suljettu. Pelkääkö hän kansaa? Peter Krausz kysyy.

Hän uskoo ulkomaalaisten tekevän paljon rikoksia kaupungissa. Sen takia hän on tyytymätön.

– On valitettavaa, että uusnatsitkin osallistuvat marssiin, koska en pidä heistä. Natseja on olemassa jokaisessa yhteiskunnassa. Mutta tämä on vapaa yhteiskunta, ja jokainen saa osallistua, Krausz jatkaa.

Hänen mielestään pitää auttaa ihmisiä, joita vainotaan poliittisten näkemysten takia tai esimerkiksi homouden takia.

– Mutta tänne saapuu myös ihmisiä, jotka haluavat käyttää Saksaa hyväksi hyvinvointivaltion kustannuksella. He saavat rahaa ja asunnon.

– Nyt pitää vetää rajaa. Maahanmuutto on ok, autetaan niitä, jotka todella tarvitsevat apua.

