Runkovesijohto rikkoutui yöllä Rautalammilla – 700 taloutta ilman vettä

Satoja talouksia on ilman vettä Rautalammilla runkovesijohdon rikkouduttua perjantaiyönä. Vedentulo on katkaistu koko kirkonkylän alueella.

Kunnasta kerrotaan, että myös Matti Lohen koulun keskuskeittiö on ilman vettä. Sivistysjohtaja Olli Lipponen kertoo lounastarjoilun järjestyvän poikkeusjärjestelyillä niin vanhustenhoitoon, päivähoitoon kuin kouluillekin. Lisäksi muun muassa palvelukeskuksiin pyritään vettä toimittamaan suoraan ovelle, kunta tiedottaa.

Vettä on valunut noin 500–600 kuutioita. Vuoto havaittiin Rautalammin kirkonkylällä, kunnanviraston vieressä noin kello kahdelta yöllä.

Vettä ryöppysi läheiselle Opintien rivitaloalueelle. Yhteen kerrostalohuoneistoon valui vuodon vuoksi vettä, kertoo ylipalomies Jukka Korhonen.

– Jouduimme herättämään asukkaan, että nyt pitäisi päästä imuroimaan vettä, Korhonen kertoo.

Kunnan teknisen johtajan Antti Tuppuran ja ylipalomies Jukka Korhosen mukaan 700 taloutta on ilman vettä Rautalammin kirkonkylällä ja sen välittömässä läheisyydessä. Aamuyöllä ilman vettä oli yli tuhat taloutta.

Väliaikainen vedenjakelupiste perustetaan kunnanviraston pihaan. Sieltä voi hakea vettä aamuseitsemästä alkaen, Tuppura kertoo.

– Sellaista vettä, jota voi käyttää vessanpytyn huuhteluun, on saatavissa terveyskeskuksen pihasta ja Kirkkotie 4:stä.

Rautalammin kunta päivittää tietoa vedenjakeluhäiriöstä nettisivuilleen (siirryt toiseen palveluun).

Vedenjakelu normaaliksi iltapäivällä

Vuotokohta on löydetty Kuopiontie 10:n paikkeilta, kantatie 69:n kohdalta ajoradan vierestä. Vaurio aiheuttaa häiriötä myös tieliikenteelle. Vuodon kohdalla, kantatie 69:llä on vain toinen ajokaista on käytössä.

Vaurio on iso, ja paikalta pitää Korhosen mukaan kaataa turvallisuussyistä puu ennen kuin korjaustöihin päästään.

Kunnan tekninen johtaja Antti Tuppura arvioi, että korjaustyöt kestää useita tunteja. Toiveissa on, että vedenjakelu ja liikenne vuotopaikalla palautuu normaaliksi iltapäivällä.

Tuppuran mukaan vaurioitunut putki on vanha.

– Varmaan joku kivi on hangannut siihen aikaa myöten pienen reiän ja se siitä halkesi ja tuli paljon vettä pieneltä alueelta.

Päivitämme uutista