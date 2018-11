Onko seuraava lähtijä kovan linjan EU-eroa ajava Gove – Theresa Maylla edessään kohtalon viikonloppu

Theresa May

Kuinka moni ministeri eroaa tänään? Tämä kysymys on monen britin huulilla, kun pääministeri Theresa Mayn konservatiivihallitus valmistautuu uuteen päivään brexit-draamassa.

Torstaina kaksi ministeriä ja apulaisministereitä erosi vastalauseena Mayn tukemalle erosopimukselle. Brittimediassa huhutaan (siirryt toiseen palveluun), että seuraava lähtijä olisi ympäristöministeri Michael Gove.

The Guardian -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Govelle tarjottiin brexit-ministerin paikkaa eronneen Dominic Raabin tilalle, mutta hän kieltäytyi.

Gove on viimeisiä Britannian EU-eroa voimakkaasti ajavia ministereitä, jotka yhä istuvat Mayn hallituksessa.

Halllitus natisee ilman lisäerojakin

Vaikka lisää ministerieroja ei tulisikaan, Mayta saattaa uhata äänestys epäluottamuslauseesta. Äänestystä varten tarvitaan 48 allekirjoitusta. Jos nimet saadaan kerättyä, äänestys voidaan järjestää hyvinkin nopeasti.

Työväenpuolue ja monet kovaa brexitiä tukeneet konservatiivit sanovat, että Britannian hallituksen aiemmin viikolla hyväksymä sopimus ei vastaa kansan tahtoa selkeästi EU-erosta. Siinä esimerkiksi tulliliitto jäisi voimaan.

Muun muassa eronnut brexit-ministeri Raab kuvaili sopimusta torstaina "kauheaksi" (siirryt toiseen palveluun) ja vaati Mayta muuttamaan kurssia.

May kuitenkin vastustaa neuvotteluiden avaamista uudestaan EU:n kanssa. Hän on korostanut, että siihen ei ole enää aikaa. Lisäksi on hyvin mahdollista, että EU ei suostuisi antamaan neuvotteluille jatkoaikaa.

Sopimusta tutkitaan EU-maissa

Brexit-sopimus on parhaillaan EU-jäsenmaiden arvioitavana, ja suurlähettiläät kokoontuvat arvioimaan sopimusta viikonloppuna. Jos Mayn pää pysyy pinnalla ja sopimusluonnos voimassa, sopimus on tarkoitus hyväksyä EU-huippukokouksessa viikon päästä.

Sen jälkeen Mayn olisi vielä vakuutettava oman maansa riitaisa ja kahtiajakautunut parlamentti.