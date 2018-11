Keski-Suomen uusi keskussairaala tuo mukanaan muutoksia, jotka aiheuttavat henkilökunnassa epävarmuutta – osa lääkäreistä harkitsee jopa lähtevänsä pois

Keski-Suomen uuden keskussairaalan Sairaala Novan rakentaminen Jyväskylän Kukkumäessä on jo pitkällä. Uusi sairaala otetaan käyttöön vuonna 2020.

Moderni sairaala muuttaa suuresti myös totuttuja toimintatapoja, mikä aiheuttaa epävarmuutta henkilökunnan keskuudessa.

– Tämän uuden sairaalan toimintamallit on yksi asia, josta on keskusteltu. Sitten meillä on johtamisjärjestelmän uudistamistyö ja se aiheuttaa myös tiettyä epävarmuutta, sanoo Keski-Suomen keskussairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen.

Henkilökunta haluaisi enemmän tietoa ja keskustelua tulevista muutoksista, sanoo työsuojeluvaltuutettu Asko Juuti.

– Se on erittäin ymmärrettävää, että keskustellaan ja muutoksista on syytäkin keskustella tässä vaiheessa ennen kuin siirrytään uuteen sairaalaan.

Ylen useista eri lähteistä saamien tietojen mukaan osa lääkäreistä harkitsee jopa jättävänsä koko sairaalan.

Kenelläkään ei omia työhuoneita

Uudessa sairaalassa otetaan käyttöön niin sanottu Back office -malli, jossa esimerkiksi lääkäreille ei ole enää omia työhuoneita.

– Siinä on kulttuurin muutos tulossa, sanoo työsuojeluvaltuutettu Asko Juuti.

Sairaanhoitopiirin johtajan Juha Kinnusen mukaan muutoksella halutaan tehostaa sairaalan työhuoneiden käyttöä. Tällä hetkellä poliklinikkatilojen ja lääkäreiden huoneiden käyttöasteet ovat hyvin matalia.

– Se on noin 40 prosenttia. Uudessa sairaalassa pyritään siihen, että käyttöaste olisi 70–80 prosenttia, sanoo Kinnunen.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että tavanomaiseen tapaan lääkärit ottavat potilaat vastaan vastaanottohuoneissa, mutta esimerkiksi kirjaamiset ja lausunnot tehdään yhteisissä tiloissa tai hiljaisissa tiloissa. Nämä tilat on varattu sellaisiin töihin, joissa erityisen tärkeää on esimerkiksi potilaan tietosuoja.

– Jokaisella on kyllä työtila, mutta se ei ole ikioma, sanoo Kinnunen.

Muutos pelotti myös Äänekoskella

Äänekoskella samanlaista keskustelua käytiin kun uusi moderni terveyskeskus valmistui nelisen vuotta sitten. Sielläkin käyttöön otettiin uusia toimintatapoja, kertoo Äänekosken terveyskeskuksen ylilääkäri Keijo Lukkarinen.

– Henkilökunnalla oli toki tilanteessa pelkoja.

Henkilökunnan kanssa uusia toimintamalleja käytiin tiiviisti läpi ja myös koulutusta järjestettiin. Esimerkiksi vastaanottotoiminnassa uudet toimintamallit ovat nyt olleet käytössä neljä vuotta.

– Vanhoja toimintamalleja ei kukaan enää halua ottaa takaisin, sanoo Lukkarinen.

Äänekoskella myös asiakastyytyväisyys on parantunut aikaisemmasta.

Paperittomuus ja sote tuovat epävarmuutta

Jyväskylän uudessa sairaalassa pyritään myös paperittomuuteen, mikä on aiheuttanut keskustelua.

– Emme halua viedä uuteen sairaalaan esimerkiksi papereita, jotta sisäilmaongelmia voitaisiin hallita paremmin, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen.

Kaikki tarvittava tieto ja ohjeistus pyritään saamaan sähköiseen muotoon.

Juha Kinnunen. Petri Aaltonen / Yle

Vielä yksi epävarmuutta aiheuttava asia on yhä epävarmemmaksi käyvä soteuudistus. Kaavailujen mukaan hallinnollisena yksikkönä sairaanhoitopiirin toiminta lakkaa, mutta tarkkaan ei tiedetä, toteutuuko uudistus ja millä aikataululla, sanoo Kinnunen.

– Kyllähän se myös siellä taustalla vaikuttaa.