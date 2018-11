Suomalaisen kauhuelokuvan hirviön suunnittelee Star Warsin ja Jurassic Worldin tehostemestari – innostui työstä pienestä budjetista huolimatta

Tulevassa Pahanhautoja-kauhuelokuvassa 12-vuotias tyttö alkaa hautoa linnunmunaa, josta kuoriutuu hirviö. Työn viha ja kateus ruokkivat vaarallista olentoa. Ohjaaja Hanna Bergolm halusi löytää olennolle parhaan mahdollisen luojan.

Netissä tietoa etsiessään Bergholm löysi lontoolaisen Gustav Hoegenin, joka on esimerkiksi suunnitellut olentoja lukuisiin Star Wars -elokuviin, Jurassic Worldiin ja Alien Prometheukseen.

– Innostuttuani lähetin hänelle postin ja kysyin voisiko hän tehdä meille nuken. Kerroin, että meillä on tosi hyvä tarina, mutta pieni budjetti. Hän vastasi olevansa kiinnostunut ja lähtevänsä mukaan, Bergholm kertoo.

Tällä hetkellä Hoegenilla on työn alla uusi Star Wars -elokuva, jonka kuvauksien keskeltä hän on yhteydessä Pahanhautojan tekijöihin.

Kotimainen raha ei riitä kauhuun

Suomessa kauhuelokuvia on tehty vähän. Viimeisimpiä kotimaisia kauhutuotantoja on Bodomin murhamysteerin tähän päivään tuonut Bodom.

Fantasiaelementtejä vaativa elokuva myös nostaa budjettia tuntuvasti. Kotimaisen elokuvan keskiarvobudjetti on 1,5 miljoonaa euroa, mutta kauhuelokuvaa sillä voi olla haastava tehdä. Esimerkiksi Pahanhautoja hirviönukkeineen vaatii jo ulkomaisia rahoittajia mukaan.

– Budjetti kiipeää helposti miljoonan kalliimmaksi. Suomessa on myös elokuvissa pitkä realismin perinne tai taakka, joten meiltä ei löydy ihmistä, jolla olisi kerääntynyt kokemusta esimerkiksi elokuvanukkejen luomisesta, sanoo Pahanhautojan käsikirjoittaja Ilja Rautsi.

Suomessa kauhua on ollut tapana pitää omassa lokerossaan, mutta hiljalleen tämä on muuttumassa. Nykyään ymmärretään, että kauhun kautta voidaan käsitellä syvällisiäkin asioita.

– On paljon tuottajista kiinni, miten kauhuun suhtaudutaan. Minulle joku on esimerkiksi sanonut, että ei niin tunne kauhua. Eihän kukaan sanoisi samoin komediasta, että hauska käsikirjoitus, mutta en nyt tunne tätä komediaa kovin hyvin, sanoo Rautsi.

Älykäs kauhu rikkoo stereotypioita

Tällä hetkellä pinnalla on älykäs kauhu. Esimerkiksi rasismia käsittelevä Get Out herätti runsaasti mielenkiintoa. Samankaltaista haetaan nyt. Hirviöt kiinnostavat, mutta niiden takana pitää olla kunnon tarina ja merkityksiä.

Bergholm ei itsekään innostu pelkästä viihdekauhusta.

– Pelko on iso tunne ja minua kiinnostaa käsitellä sitä, mitä ihmiset pelkäävät. Kauhuelokuvan keinot ovat todella kiinnostavia, sillä tunteet ja ajatukset voivat saada näkyvän muodon.

Perinteisen kauhun stereotypioita myös haastetaan ja puretaan. Henkilöt ovat monipuolistuneet. Esimerkiksi naisen asema kauhussa on muuttunut. Tekijät ovat itse tiedostaneet yhä enemmän, miten ja missä valossa nainen on tavallisesti esitetty, sanoo Rautsi.

– Monessa kauhun merkkiteoksessakin tuppaa olemaan niin, että kamera seksualisoi naista. Joku tulee ja penetroi naisen veitsen tai jonkun muun esineen kanssa. Nainen on laitettu kauhussa kärsimään ja rangaistavaksi. Nyt noista ollaan pääsemässä ylitse.