Unohdetun linnoituksen asukkaat keksivät uuden keinon esitellä kotinsa historiaa: ''Ihmiset voisivat kävellä kuin pelimaailmassa ja mennä sisään eri paikkoihin''

– Tervetuloa vaan 1700-luvulle, Matti Parpola huikkaa ja sukeltaa sisään matalasta oviaukosta.

Hämärä käytävä johtaa kellariin, jossa aiemmat sukupolvet säilöivät perunoita. Nyt historiaa huokuvan tilan seinustoilla lepää viinipulloja. Vaikka asuinrakennukset Haminan Raatihuoneentorin kulmatontilta ovatkin palaneet pariin otteeseen, satoja vuosia vanha kellari on säilynyt paikoillaan.

– Seinät ovat alkuperäiset 1700-luvulta. Katto on hiekkapuhallettu, jotta hieno holvausrakenne on saatu esille, Parpola kertoo.

Matti Parpola on tehnyt viinikellarinsa pöydän pihapiiristä löytyneistä vanhoista lankuista. Juulia Tillaeus / Yle

Kellarin yllä kohoaa kauppias Konstantin Druschininin vuonna 1841 rakennuttama talo – tai oikeastaan sen jäljennös. Alkuperäinen rakennus kun paloi seisottuaaan paikoillaan vain parikymmentä vuotta. Nykyinen rakennus pystytettiin vuonna 1870.

Haminan kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevalla tontilla on vuosien saatossa toiminut kauppamakasiini ja useita eri kauppiaita. Vuonna 1932 tontille rakennettiin Kymenlaakson ensimmäinen moderni huoltoasema.

Liiketilat ja kauppiaan asuintilat olivat suuressa talossa, pihan toisella laidalla pienemmässä asuinrakennuksessa majaili talon kunnosta vastanneita ihmisiä ja kaupanpitäjiä. Piharakennuksessa oli pari vaunuvajaa, kahden hevosen talli ja heinäparvi.

Korttilan kulman päärakennus on 148 vuotta vanha. Juulia Tillaeus / Yle

Parhaiten talo tunnetaan Korttilan kulmana sen tiloissa vuosikymmeniä toimineen kenkäkaupan mukaan.

Helsinkiläinen Matti Parpola rakastui taloon – ja osti sen vaimonsa kanssa 15 vuotta sitten. Talo on ollut vaimon suvussa jo yli sadan vuoden ajan.

– Mikä nyt yleensä ihmisen saa rakastumaan. Toisilla silmät, toisilla kaunis tukka. Tässä tapauksessa se oli jokin alkuperäisen talon hengen ja elämäntuntuisen ympäristön kokeminen. Se on mystinen tunne. Täällä tuntee elävänsä voimakkaammin, kuin jossain muualla, Parpola sanoo.

''Pitää tulla ulkoa nähdäkseen, miten hieno paikka Hamina on''

Korttilan kulmaa vastaavia vanhoja asuinrakennuksia on Haminan linnoituksen alueella nelisenkymmentä. Vanhimmat niistä ovat peräisin 1820-luvulta. Parpolan mukaan suurin osa talojen asukkaista on alunperin lähtöisin muualta kuin Haminasta.

– Haminan ympyräasemakaava ja mahtavan upeat julkiset rakennukset ja vanhat talot ovat sellaisia, että jos niiden parissa on elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa, niille on sokea. Pitää tulla ulkoa nähdäkseen, miten hieno paikka Hamina on, Parpola sanoo.

Talojen asukkaat perustivat viitisen vuotta sitten asukasyhdistyksen, jonka tarkoituksena on vaalia rakennuksia ja niiden kulttuuriperintöä sekä elävöittää vanhaa keskustaa.

– Pitää muistaa Haminan mahtava historia. 1700- ja 1800-luvuilla tämä oli kukoistava kulttuurikeskus, jossa puhuttiin ranskaa, saksaa, ruotsia, suomea ja venäjää. Se kulttuurinen ilmapiiri ja kansainvälinen tunnelma velvoittavat mielestäni siihen, että Hamina olisi elävä paikka myös tänä päivänä, Parpola toteaa.

''Ennen tässä tallissa oli kaksi heppaa, nyt 28 heppaa'', Matti Parpola veistelee harrasteautonsa vierellä. Juulia Tillaeus / Yle

Parpola tietää mistä puhuu, sillä hän kirjoittaa parhaillaan historiikkia linnoituksen asuinrakennuksista ja niissä asuneista ihmisistä. Teos on tarkoitus julkaista puolentoista vuoden kuluttua. Tietoa on hankittu Pietarin ja Tukholman arkistoja myöten.

– Haminan historiaa voisi kuvata aarrearkuksi, jonka kantta on vasta vähän raotettu. Uskoisin, että vanhojen talojen historia tulee tuomaan tavallisille historiasta kiinnostuneille ihmisille kokonaan uuden näkökulman siihen millaista täällä on ollut. Ja on vieläkin.

Haminan ainutkertaisuus piilee museoviraston intendentti Teiju Aution mielestä juuri linnoituksessa ja keskustan ympyräasemakaavassa.

– Toista näin tyylipuhdasta linnoituskaupunkia ei oikeastaan ole. Rakentaminen on linnoituksen sisällä. Suomenlinna on vastaava, mutta se eroaa sillä tavalla, että asuminen on osa linnoitusta. Myös rakenteissa on asuntoja. Eikä siellä ole ympyräasemakaavaa, hienoutta joka meillä on. Vastaavia ei ole kovinkaan montaa. Lähin on Palmanova, joka on aika kuuluisa italialainen renessanssikaupunki, Autio sanoo.

Aiemmin tontilla toimineen kenkäkaupan mainoskyltti koristaa Parpolan autotallin seinää. Juulia Tillaeus / Yle

– Haminassa on ollut linnoitus perustamisesta lähtien ja armeija, joka on toiminut yhtäjaksoisesti. Se toiminta, johon kaupunki on suunniteltu, jatkuu edelleen.

Teiju Autio asuu itsekin Haminan linnoituksessa 175 vuotta vanhassa talossa ja on Haminan wanhojen talojen yhdistyksen jäsen. Hän toivoisi, että ihmisten tietoisuus Haminan linnoituksesta lisääntyisi.

– Hamina on monella tavalla ainutkertainen, mutta joskus tuntuu, että ihmiset täällä eivät aina huomaa sitä. Heille pitää avata se jollain tavalla. Sitä olemme yrittäneet tehdä yhdistyksessämme, että ihmiset tajuaisivat että tämä on nasta paikka, Autio sanoo.

Matti Parpola esittelee talonsa kellarista löytynyttä vanhaa viinitynnyrin korkkia. Juulia Tillaeus / Yle

Autio harmittelee sitä, että kulttuurihistoriallinen keskustelu keskittyy usein vain muutamien paikkojen ympärille. Esimerkiksi Rauma, Porvoo ja Loviisa ovat tunnettuja kaupunkimiljööstään.

– En tiedä miksi jotkut paikat nousevat paremmin esille. Kyllä näitä on Suomessa jonkin verran, mutta joskus tuntuu että aina puhutaan vain niistä samoista muutamista, eikä nähdä että siinä omassa lähiympäristössäkin voi olla jotain todella hienoa ja merkityksellistä.

Virtuaalista historiaa

Matti Parpola kiskaisee esiin muovitetun valokuvan talostaan ja kehottaa lataamaan Arilyn-sovelluksen. Sovellukseen aukeaa virtuaalinen skanneri. Kun sillä tähtää muovitettua valokuvaa, näytölle ilmestyy video Matti Parpolan kellarista – 1700-luvulta. Video johdattaa katsojan kellarin uumeniin, jossa musisoi jousikvartetti.

Tänä vuonna Hamina Tattoon kävijät pääsivät tutustumaan linnoituksen vanhojen talojen historiaan videoklippien avulla.

– Jäljellä olevat vanhat talot ovat portti historian tuntemiseen. Haluaisimme, että ihmiset pääsisivät nykyaikaisilla välineillä, kuten älypuhelimilla ja tableteilla, helposti kiinni tähän historiaan, Matti Parpola sanoo.

Parpolan kellarin historiaan pääsee kurkkaamaan mobiilisovelluksen avulla. Pyry Sarkiola / Yle

Sovellus ei ollut Haminan linnoituksen wanhojen talojen yhdistyksen ensimmäinen askel digitaaliseen maailmaan. Jo muutaman vuoden ajan talojen portinpieliin on ollut kiinnitettyinä qr-koodeja, jotka skannaamalla mobiililaitteellaan on voinut lukea otoksen rakennusten historiasta.

– Vanhat talot ja uudet kujeet, se on kyllä yksi meidän motto. Ei me olla mitään fossiileja, me halutaan tehdä uutta ja fiksua ja innostavaa, Parpola toteaa.

Yhdistys on myös teettänyt kolmiulotteisen mallin Haminan linnoituksen alueesta. Malli on tarkoitus julkaista kaikkien käyttöön ensi keväänä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa.

– Malliin voidaan vetää esimerkiksi viemäri-, vesi-, ja sähkölinjat. Siitä voidaan nähdä kaikki maanalaiset rakenteet ja tutkia liikennejärjestelyjä. Uusista taloista voidaan tehdä virtuaaliset kuvat ja katsoa miten ne istuvat tähän ympäristöön, ennen kuin päätetään millainen talo tehdään, Matti Parpola kertoo.

Esimerkki Haminan wanhojen talojen yhdistyksen teettämästä 3D-mallista. Lähde: Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

Tulevaisuudessa yhdistyksen tavoitteena on yhdistää historia kolmiulotteiseen malliin.

– Haluaisimme historiikin ilmestyttyä viedä alueen historian 3D-maailmaan niin, että ihmiset voisivat kävellä ihan kuin jossain pelimaailmassa täällä vanhassa Haminassa ja mennä sisään eri paikkoihin ja kokea sitä historiaa. Siinä on ihan hirveästi mahdollisuuksia, Parpola sanoo.

Talo säilyy alkuperäisessä tarkoituksessaan

Matti Parpola avaa kadun puoleisen oven ja kipuaa portaat ylös. Ylhäällä avautuu käsityökauppa. Kiinteistö on säilyttänyt vuosisatoja pitkän kauppaperinteensä, sillä siinä toimii edelleen kaksi liikettä.

– Meille on tärkeää, että kauppiastalon aktiivinen kauppatoiminta jatkuu edelleenkin. Siinä on kyse juuri tästä keskustan elävänä pitämisestä. Tälläkin hetkellä Raatihuoneen varrella on pari rakentamatonta tonttia, ja pitäisin äärettömän tärkeänä, että siihen syntyisi joskus kivijalkapuoteja.

Pertti Nurmi ja Matti Parpola ovat tutustuneet toisiinsa yhdistystoiminnan kautta. Juulia Tillaeus / Yle

Yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Nurmi laskee kätensä Parpolan olkapäälle.

– Unohtamatta sitä pientä kauppatoimintaa, mitä meillä on aina kirpputoritapahtuman aikaan, kun Matti leipoo korvapuusteja ja myy niitä meille.

Haminan linnoituksen wanhojen talojen yhdistykseen kuuluu asukkaita paristakymmenestä talosta. Suurin osa jäsenistä on Nurmen mukaan iäkkäämpiä.

– Se on tietysti suurena pelkona, että mitä tapahtuu kun meistä aika jättää. Toivoa sopii, että silloin löytyy nuorempia jotka jaksaisivat viedä tätä samaa touhua eteenpäin, Nurmi toteaa.

Polkuautoja ja joulukalentereita

Linnoituksen asukkaat ovat tehneet paljon myös tosimaailmassa. Yhdistyksellä on useita vuosittaisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on tuoda elämää keskustaan.

Kesäisin yhdistys järjestää Raatihuoneen Le Mans -tapahtuman, jossa Ranskan prototyyppiautokisaa mukaillen poljetaan polkuautoilla vanhaa puutalokorttelia ympäri. Hamina Tattoo -tapahtuman aikaan vanhojen talojen pihoilla on järjestetty esimerkiksi ilmaiskonsertteja ja taidenäyttelyitä.

Parhaillaan asukkaat valmistelevat joulukalenteri-ikkunoita. Vanhojen talojen ikkunoihin rakennetaan asetelmat, jotka paljastetaan yksi kerrallaan illan suussa. Parhaimmillaan paljastamistilaisuudet ovat keränneet satoja ihastelijoita.

Korttilan kulman joulukalenteri-ikkunan valmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa. Juulia Tillaeus / Yle

Valtakunnallisena siivouspäivänä toukokuussa yhdistys järjestää kirpputoritapahtuman, jolloin Raatihuoneenkatu suljetaan liikenteeltä. Kadun reunustoille nousee pieniä myyntikojuja ja tarjolla on elävää musiikkia. Kerran tapahtuman päätteeksi yhdistyksen jäsenet levittivät kadulle pitkät pöydät, ja ryhtyivät lounastamaan.

– Joku kommentoi siihen, että olemmeko Suomessa ollenkaan, Pertti Nurmi nauraa.

Työ palkittiin

Yhdistystoiminnasta on tullut tärkeä yhdessäolomuoto vanhojen talojen asukkaille.

– Ennen yhdistyksen perustamista sanoimme toisillemme vain päivää kadulla ja vaihdoimme ehkä muutaman sanan. On ollut mukava havaita, että olemme lähestyneet toisiamme myös ihmisinä, Nurmi toteaa.

Matti Parpola on samaa mieltä.

– Tästä on muodostunut dream team. Meillä on ollut hyviä haasteita. Emme halua lähteä tekemään ihan vähäpätöisiä juttuja, vaan kunnianhimoisia asioita, kuten 3D-projekti on.

Muutkin ovat huomanneet asukkaiden aikaansaannokset. Haminan linnoituksen wanhojen talojen yhdistys pokkasi hiljattain Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinnon. Palkintoraati piti valintaperusteluissa yhdistyksen toimintaa esimerkillisenä elävän kulttuuriympäristön ja -perinnön ylläpitämisenä.

– Olemme rakastuneet näihin taloihin, ja haluamme pitää niistä hyvää huolta, tiivistää Matti Parpola.