Miten ihminen päätyy suvun mustaksi lampaaksi? Pitääkö sukulaisista tykätä? Kerro meille kokemuksistasi

”Ei tarvitse, ainakaan jos haikara on pudottanut väärään sukuun”, sanoo kirjailija ja psykoterapeutti Katriina Järvinen.

Mitä tapahtuu, ellei tule toimeen omien lasten, vanhempien, sisarusten, vävypojan, miniän, anopin, appiukon, kälyn, langon tai muiden sukulaisten kanssa?

Milloin suku on pahin? Pitääkö vanhempia kunnioittaa missä tilanteessa tahansa? Milloin on syytä katkaista välit?

– Enää ei ole pakko sietää mitä tahansa, ainakaan jos haikara on pudottanut väärään sukuun, sanoo kirjan Kaikella kunnioituksella – Irtiottoja vanhempien vallasta kirjoittaja, psykoterapeutti Katriina Järvinen.

Hän muistuttaa, että suhteet läheisiin sukulaisiin voivat olla sekä kaikkein kauneimpia että kaikkein kauheimpia. Läheiset ihmiset näyttävät toisilleen sekä parhaimmat että pahimmat puolensa.

Näkymätöntä väkivaltaa

Ei ole sattumaa, että naapurit perhesurmien yhteydessä usein kommentoivat, etteivät olisi koskaan uskoneet surmaajasta mitään pahaa.

– Lähisuhteissa tapahtuu ulospäin näkymätöntä väkivaltaa. Se voi olla, henkistä, taloudellista, hengellistä, seksuaalista jne, Järvinen tietää.

– Joskus se on raakaa, mutta myös vuosikymmeniä jatkuva henkinen paine voi olla kohtalokasta. Humala ja Jumala, eli alkoholismi ja kiihkouskovaisuus aiheuttavat eniten ongelmia perhesuhteissa.

Täysin eri arvomaailma

Myös erilaiset arvomaailmat voivat johtaa välirikkoon.

– Jos itse on esimerkiksi kiinnostunut sivistyksestä ja henkisistä asioista, mutta suku liputtaa puhtaasti materialististen arvojen puolesta voi kysyä itseltään, kuinka paljon aikaa elämästään kannattaa uhrata ihmisten kanssa, joilla on täysin eri arvomaailma, Järvinen sanoo.

– Kun kokee, että toinen ihminen vie kaiken ajan ja kaikki mehut, voi olla syytä katkaista välit.

Kerro meille kokemuksistasi

Yle Perjantai kerää kokemuksia: minkälaisia sukuriitoja teillä on saatu aikaan ja miten niistä on selvitty – vai onko? Miten ihminen päätyy suvun mustaksi lampaaksi? Miksi sinä sanoit sukulaissuhteen irti? Mitä tapahtui ja mitä siitä on seurannut? Huono omatunto, vai helpotus?

Kerro meille tarinasi joko alla olevaan kommenttiketjuun tai sähköpostilla osoitteeseen perjantai@yle.fi (siirryt toiseen palveluun). Perjantai koostaa tarinat lähetyksen yhteydessä julkaistavaan videoon ja artikkeliin.

Perjantai: Pitääkö sukulaisista tykätä? Vieraina näyttelijä Kristiina Halkola, psykoterapeutti Katriina Järvinen sekä toimittajat Susani Mahadura ja Katarina Baer. Perjantai-dokkarina nähdään Kiva kun olet olemassa, jossa sukupuolensa korjannut Aaro matkustaa Eero-pappansa ja Esa-isänsä kanssa Jäämeren rannalle saamaan uuden kasteen. Yle TV1 perjantaina 23.11. klo 21.05 alkaen ja Yle Areena.