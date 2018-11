Uusi ennätys taidehuutokaupassa – Taidemaalari David Hockneyn maalaus huutokaupattiin yli 90 miljoonalla dollarilla

David Hockneyn Portrait of an Artist ( Pool with Two Figures) teki myyntiennätyksen huutokaupassa.

David Hockneyn Portrait of an Artist ( Pool with Two Figures) teki myyntiennätyksen huutokaupassa. Jerome Favre / EPA

Brittitaiteilija David Hockneyn maalaus Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) myytiin New Yorkissa Christie´s -taidehuutokaupassa torstaina 15. marraskuuta ennätyshintaan ennätysajassa, kertoo The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Pääasiassa puhelimen välityksellä tarjonneet ostajat nostivat hinnan yli 90 miljoonan dollarin vain yhdeksässä minuutissa.

Kauppaa oli seuraamassa niin paljon väkeä, ettei huutokauppasalissa mahtunut istumaan lainkaan. Kun nuija kopsahti kolmannen kerran yleisö puhkesi suosionosoituksiin.

Huutokauppakamari ei paljasta ostajan eikä myyjän henkilöllisyyttä. Artnet-nettisivuston mukaan teoksen myi brittimiljonääri Joe Lewis. Hän omistaa sijoitusyhtiö Tavistock Groupin ja sen kautta muun muassa jalkapallojoukkue Tottenhamin. Lewis nettosi teoksesta lopulta yli 90 miljoonaa dollaria eli runsaat 79,5 miljoonaa euroa.

Harvoin tarjolla: taiteilijan paras työ

Mies seisoo aurinkoisessa maisemassa uima-altaan äärellä. Hän on pukeutunut värikkääseen puvuntakkiin ja kesähousuihin. Altaassa sukeltaa toinen mies. Vai onko se sama? Ja uiko hän vai kelluuko vain kasvot alaspäin, jalat harallaan?

David Hockenyn moderni maalaus on kiehtonut taiteen harrastajia jo vuodesta 1972. Se oli esillä myös viime vuonna 80 vuotta täyttäneen taiteilijan kansainvälisessä juhlanäyttelyssä.

Hockneyn taidetta (siirryt toiseen palveluun) on esillä parhaillaan myös Suomessa. Helsingin Taidehallin näyttely on avoinna sunnuntaihin 18. marraskuuta saakka.

David Hockneyn taidenäyttely on esillä Helsingin taidehallissa. Andy Rain / EPA

Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) esiteltiin Christie´s huutokaupassa yhdeksi modernin kauden mestariteoksista. Maalaus kiersi ennen huutokauppaa potentiaalisten ostajien katsottavana Hong Kongissa, Lontoossa ja Los Angelesissa.

– Harvoin voi sanoa, että nyt on mahdollisuus ostaa kyseisen taiteilijan paras työ. Mutta totisesti, nyt on se hetki, sanoi Christie´s -huutokaupan asiantuntija Ana Maria Celis ennen kaupantekoa.

Aiemminmaailman kallein elävän taiteilijan teos oli Jeff Koonsin Balloon Dog (Orange) , joka myytiin vuonna 2013 noin 40 miljoonan euron hintaan. Kaikkien aikojen kallein huutokaupattu teos puolestaan on Leonardo da Vincin maalaus Salvator Mundi, joka myytiin niin ikään Chriestie´s -kamarilla vuonna 2017 liki 400:llä miljoonalla eurolla.