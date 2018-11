Kyllä, lapsikin saa tilattua huumeita kännykällä – kyttääminen ei silti ole vanhemmalle oikea ratkaisu

1. Onko totta, että alaikäinen lapseni pystyy omalla kännykällään tilaamaan verkosta huumeita?

Se on mahdollista. Niin kuin monet muutkin asiat, myös huumekauppa on siirtynyt viime vuosina yhä enemmän verkkoon. Kansainvälisen huumekyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) Suomessa huumekauppaa on käyty salatussa verkossa muihin maihin verrattuna jopa suhteellisen paljon. Pitkät välimatkat ovat luultavasti yksi syy.

Jos alaikäisellä on kännykkä, hän voi ladata siihen esimerkiksi Tor-selaimen, jonka kautta hän voi liikkua verkossa täysin anonyyminä. Tor-verkko on laillinen, mutta sitä käytetään myös laittomuuksiin. On suhteellisen helppo löytää salatusta verkosta keskustelupalstoja, joilla myydään huumeita.

Kun huumeen ostaja ja myyjä kohtaavat, he saattavat sopia yksityiskohdista jonkin salatun viestisovelluksen, kuten Wickrin tai Signalin avulla. Myös näiden sovellusten lataaminen on alaikäisille laillista ja mahdollista.

Verkon kautta tapahtuva huumeostos maksetaan usein bitcoineilla. Bitcoin on Suomessa laillinen kryptovaluutta. Alaikäinen voi hankkia bitcoineja esimerkiksi vaihtamalla niitä seteleihin monista Suomen kaupungeista löytyvissä bitcoin-automaateissa.

Bitcoin on virtuaalirahaa, jota voi säilyttää esimerkiksi kännykkään ladattavassa sovelluksessa, bitcoin-lompakossa. Bitcoinien hankkimiseen ei tarvitse omaa pankkikorttia.

2. Hyvä! Sittenhän minä voin kieltää lapseltani nämä sovellukset ja bitcoinit – vai voinko?

Ehkä voitkin, mutta kannattaako? Tor-verkko on laillinen järjestelmä. Sitä käyttävät monet tavalliset ihmiset, jotka ovat huolissaan omasta yksityisyydestään netissä. Tor-selaimen löytyminen lapsen kännykästä ei ole todiste siitä, että hän käy huumekauppaa.

Huumeidenkäyttöä ei saa kitkettyä Suomesta. Asiantuntijoiden mukaan netin anonyymit huumemarkkinat ovat helpottaneet aineiden saatavuutta, mutta toisaalta ne ovat myös vähentäneet tiettyjä katukaupan lieveilmiöitä, kuten väkivaltaa ja velkomista.

Myös Signal ja Wickr ovat laillisia ja monelle hyödyllisiä viestisovelluksia. Ne perustuvat avoimeen lähdekoodiin ja suojaavat käyttäjänsä yksityisyyden. Kuten monet aikuiset, myös monet alaikäiset ovat huolissaan yksityisyydestään esimerkiksi Facebookin omistamissa Messengerissä ja WhatsAppissa.

Kryptovaluutta bitcoin on hiukan mutkikkaampi tapaus. Sekin on täysin laillinen, mutta toisaalta bitcoinin käyttöarvo tavallisessa arjen elämässä on vähäinen. Bitcoineilla ei voi esimerkiksi maksaa ostoksia useimmissa sovelluskaupoissa.

Toisaalta jotkut nuorista voivat olla kiinnostuneita bitcoineista sijoitusvälineenä. Bitcoinin huikea arvonnousu tällä vuosikymmenellä synnytti kryptovaluutta-hypen, joka on tavoittanut sellaisiakin, jotka eivät muuten ole kiinnostuneet sijoittamisesta.

3. Miten sitten voin ohjata lastani eroon huumeista?

Rangaistus- ja kontrollilinjalle ei kannata ainakaan lähteä. Se on Ylen tätä juttua varten haastattelemien päihdetyöntekijöiden yhteinen ohje alaikäisten huumeidenkäytöstä huolestuneille vanhemmille.

Lapsen kännykän ratsaaminen on merkki epäluottamuksesta, joka todennäköisemmin pahentaa kuin parantaa tilannetta. Toisaalta perheessä kannattaisi muutenkin rakentaa avoin kännykkäkulttuuri, jossa lapsi kertoo esimerkiksi lataamistaan sovelluksista itse.

Samalla tavalla huumeista pitäisi pystyä puhumaan perheessä. Youth Against Drugs -järjestön tekemän kyselyn mukaan nuoret toivoisivat, että aikuiset puhuisivat heille päihteistä edes jotain.

Monia nuoria pelottaa puhua huumeista vanhempiensa kanssa, vaikka he eivät olisi itse kokeilleetkaan. He pelkäävät vanhempien suhtautumista ja mahdollista luottamuksen menettämistä. Jos huumeita on jo kokeiltu tai käytetty, nuori pelkää rangaistusta.

Aikuista saattaa puolestaan pelottaa oma tietämättömyys. Miten puhun lapselle huumeista, jos en itsekään tiedä niistä mitään?

Päihdetyön asiantuntijoiden mukaan aikuisen ei välttämättä tarvitsekaan tietää huumeista, jotta hän voisi puhua niistä lapsensa kanssa. On tärkeää olla kiinnostunut. Tietoa voi etsiä myös yhdessä. Nuori kaipaa vanhemmalta etenkin mielipiteitä ja näkökulmia.

Lapsen kanssa voi puhua etukäteen siitäkin, mitä perheessä tapahtuisi, jos lapsi jäisi kiinni huumausaineiden käytöstä.

4. Mitä teen, jos alaikäinen lapseni on käyttänyt huumeita?

Oman lapsen huumekokeilun tai huumeidenkäytön paljastuminen on vanhemmalle monesti sokki. Tämä on luonnollista. Alkujärkytyksen jälkeen tilanteessa pitäisi kuitenkin yrittää pysyä rauhallisena. Raivo, kyttääminen ja rangaistukset usein vain syventävät ongelmia.

Päihdetyötä tekevien ohje on, että aikuisen pitäisi pyrkiä ennen kaikkea kuuntelemaan lastaan. Tilanteen arvioiminen oikein on myös tärkeää: kokeileminen ei tee lapsestasi huumeongelmaista.

Kenen tahansa lapsi voi kokeilla huumeita – useimmilla se jää kokeilun asteelle. Ei ole oikein, jos alaikäisen yksi käyttökokeilu saa perheen keskinäiset keskustelut pyörimään liiaksi huumeiden ympärillä.

Nuorelle on äärimmäisen tärkeää tuntea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Vanhempi voi hyväksyä nuoren, vaikkei hyväksyisi hänen päihteenkäyttöään.

Toisaalta ei kannata olla liian sinisilmäinenkään. On tavallista, että mihin tahansa päihteeseen riippuvainen ihminen pitää taitavasti yllä kulisseja, vaikka oikeasti tarvitsisikin apua.

Muun muassa tässä jutussa annetaan lisää tietoa siitä, mistä tahoista voit saada tukea tilanteessa, jossa lapsi on jäänyt kiinni huumeenkäytöstä. Lapsen lisäksi myös aikuinen voi tarvita apua ja sitä on myös tarjolla.

Lopuksi on hyvä muistaa, että huumeiden, kuten muidenkin päihteiden käytölle on jokin syy. Esimerkiksi tässä Ylen jutussa tarinasta kertoneista molemmissa tapauksissa alaikäisen houkutti huumeenkäyttöön huono itsetunto.

Juttua varten on haastateltu A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeen (siirryt toiseen palveluun) projektikoordinaattori Miina Kajosta sekä ehkäisevän huumetyön suunnittelija Anne Hämäläistä Youth Against Drugs (siirryt toiseen palveluun) -järjestöstä.