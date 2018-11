Rautatieliikenteen pilottialueita etsitään nyt – Pohjalaismaakunnat haluavat siirtää työ- ja opiskelumatkoja raiteille

Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee seuraavaa rautateiden osto- ja velvoiteliikenteen kautta, joka alkaa vuonna 2020.

Mukaan etsitään pilottialueita, joilla tavoitellaan matkustajamäärien ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamista.

– Alueita haetaan mukaan aikataulujen suunniteluun niin, että ne kytkettäisiin yhteen muun alueellisen liikenteen kanssa, sanoo Etelä-Pohjanmaan liiton vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä.

Esimerkiksi Pohjanmaan maakuntaliitoissa halutaan nyt toden teolla panostaa Jyväskylän ja Vaasan väliselle raideosuudelle sekä Seinäjoki – Kokkola -välille.

Matkustajamäärät rataosuuksilla voisivat liittojen mukaan kasvaa jopa kymmenillä tuhansilla, jos aikataulut sopisivat paremmin työ- ja opiskelumatkaliikenteeseen.

Opiskelu- ja työssäkäyntiliikenteeseen toivotaan täsmävuoroja, jotka palvelisivat paremmin alueen asukkaita.

Isokyrö toivoo tiheää paikallisjunaliikennettä

Isonkyrön kunta laajentaa Tervajoen aseman ahdasta parkkipaikkaa. Arkipäivisin nelisenkymmentä paikka ovat täydessä käytössä.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan Miko Heinilän toiveissa on radanvarteen kaavoitettuja asuinalueita palveleva toimiva junaliikenne.

Isonkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilä. Mirva Ekman/Yle

– Olemme tuomassa rautatien lähettyville ihmisiä lisää. Meillä on loistavia tontteja tässä Peippoosessa Tervajoen aseman yhteydessä ja lisää tontteja on kaavoitettu lähelle vanhan pysäkin paikkaa, Heinilä sanoo.

Pohjalaisratojen paikoin kenho kunto myöhästyttää nyt junia. Pitkällä tähtäimellä Etelä-Pohjanmaan liitossa toivotaan Seinäjoki - Jyväskylä -välin sähköistystä.

Seinäjoen ja Vaasan välisellä rataosuudella junat pysähtyvät nykyisin ainoastaan Tervajoella. Heinilä toivoo, että kymmenen vuoden kuluttua asemalta kulkee vilkas työmatkaliikenne.

– Toivotaan että kaukojunaliikenne on kehittynyt. Vaasan suuntaan kuljettaessa pääsisi uutta ratalinjausta Vaasan lentoasemalle. Isostakyröstä käydään Runsorissa todella paljon töissä ja toivotaan, että siihenkin voisi pysähtyä sopivalla junalla.

Raiteissa riittää kehitettävää

Liikenneviraston tilastojen mukaan Vaasaan kulkevat junat ovat myöhästelleet eniten kaikista junavuoroista tämän vuoden aikana.

VR sanoo syyksi radan huonon kunnon erityisesti Laihian ja Vaasan välillä. Junat ovat ajaneet väliä alennetulla 50 kilometrin tuntinopeudella.

Päärataa Seinäjoelta Kokkolaan on kunnostetettu, mutta parannettavaa vielä riittäisi.

– Rataa on kunnostettu, mutta kehittämistarpeita olisi vielä. Esimerkiksi Lapuan ja Ruhan väliltä puuttuu kaksiraiteinen osuus ja siinä on yksi pullonkaula. Lisäksi seisakkeilla on tarpeita muun muassa liityntäpysäköintien kehittämisessä, Erkkilä sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö tekee päätökset valituista junaliikenteen pilottikohteista marraskuussa 2018. Pilotin suunnitteluvaihe alkaa joulukuussa 2018 ja pilottihanke käynnistyy aikaisintaan joulukuussa 2019.