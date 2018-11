Yle Perjantai tänään: Kolmoismurhaaja Nikita Fouganthine ensimmäistä kertaa suorassa tv-haastattelussa

Yle Perjantain vieraana nähdään tänään Nikita Fouganthine (ent. Juha Valjakkala), joka tuomittiin vuonna 1988 elinkautiseen vankeuteen kolmoismurhasta. Ylen ajankohtaistoimituksen päällikkö Riitta Pihlajamäen mukaan murhaajan valintaa suoraan tv-lähetykseen edelsi vakava harkinta.

– Yle Perjantai -lähetykset on teemoitettu ja otsikkotasolla lähetyksen teemana on ”miksi murha kiehtoo.” Päädyimme siihen, että tässä tapauksessa häntä voi haastatella nimenomaan huomisen ohjelman näkökulmittamisen perusteella. Kyseisen henkilön kohdalla keskeistä on muun muassa se, että hän on karmeasta rikostaustastaan huolimatta joutunut myöskin tietynlaisen ihailun kohteeksi. Se on kummallinen ilmiö, josta haluamme ottaa selvää, Pihlajamäki sanoo.

Nikita Fouganthine, Juha Rautaheimo ja Pekka Lehtinen. Yle

Perjantain tuottaja Pasi Toivonen on varautunut siihen, että vierasvalinnasta tulee palautetta varsinkin ohjelman jälkeen.

– Ymmärrämme, että tämä ei ole mikään yksinkertainen asia. Olemme teemaan liittyen tyytyväisiä, että Valjakkala on tulossa lähetykseen. Hänestä on tehty kirja (siirryt toiseen palveluun) ja elokuva. Hän on päätynyt fanittamisen kohteeksi ja kulttihenkilöksi sen kautta, että hän tappanut kolme ihmistä. Se on ristiriitaista emmekä halua millään tavalla peitellä hänen tekojensa kauheutta.

Fouganthine surmasi raa’asti kolme ruotsalaisperheen jäsentä pienessä Åmselen kylässä, ja hänestä tuli yksi pohjoismaiden tunnetuimmista rikollisista. Elinkautista hän suoritti vuoteen 2009 asti.

Nyt Nikita Fouganthine on kärsinyt tuomionsa ja näin ollen yhteiskunnan silmissä sovittanut rikoksensa.

– Ymmärrän silti hyvin sen, että joistain ihmisistä tuntuu, ettei hän ole sopiva persoona television keskusteluohjelmaan. Mutta journalisteina emme voi ajatella, että tämä ihminen ei saisi puhua, Perjantai tuottaja Pasi Toivonen sanoo.

Juha Valjakkala tuotiin Tanskasta Joensuuhun vuonna 1988. Lehtikuva

”Murhan selvittelyssä on paljon kiehtovia elementtejä”

Yle Perjantain juontajien Rosa Kettumäen ja Sean Ricksin vieraana on myös lähes 40 vuoden mittaisen uran Helsingin murharyhmässä tehnyt rikosylikomisario Juha Rautaheimo.

Kysymykseen murhan kiehtovuudesta Rautaheimolla on selkeä vastaus.

– Itsemurhassa ei kiehdo mikään, mutta murhan selvittelyssä on paljon kiehtovia elementtejä, hän sanoo vakavana.

Helsingin poliisin murhayksikössä Rautaheimo on toiminut tutkinnanjohtajana monissa paljon julkisuutta saaneissa tapauksissa. Rautaheimo tutki muun muassa 8-vuotiaan tytön surmaa ja edelleen ratkaisematonta Katajanokan venekauppiaan murhaa (siirryt toiseen palveluun).

– Urani vaikein tapaus oli Lahden taksisurma syksyllä 2001. Se oli mittavin ja pitkäkestoisin henkirikostutkintani, joka lopulta selvisi kuin ihmeen kaupalla.

Pekka Lehtinen on toiminut rikostoimittajana yli kaksikymmentä vuotta. Pitkän uransa aikana hän on kirjoittanut useista Suomen uutishistorian tunnetuimmista rikoksista.

– Työssä kiehtoo erityisesti toimittajan peruskysymys: Miksi? Mikä on teon motiivi, ja kertooko se mahdollisesti laajemmasta ongelmasta yhteiskunnassa?

Yle Perjantai: Mikä murhassa kiehtoo? TV1 klo 21.05. Rosa Kettumäen ja Sean Ricksin vieraina kolmoissurmaaja Nikita Fouganthine, Helsingin murharyhmän legendaarinen tutkinnanjohtaja Juha Rautaheimo ja MTV:n rikostoimittajakonkari Pekka Lehtinen.