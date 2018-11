Suomen ilmastopääkaupunki haluaa lisätä lentoja omistamallaan kentällä – kaupunginjohtaja: "Ei ristiriitaa"

LappeenrantaEteläkarjalainen runsaan 70 000 asukkaan Lappeenranta on valittu kahdesti kansainvälisessä vertailussa maailman ilmastoystävällisimpien kaupunkien kärkikastiin. Ilmastopääkaupunki-vertailu (siirryt toiseen palveluun) on WWF:n kilpailu, jossa arvioidaan kaupunkien toimia ilmastonsuojelun edistämisessä.

Suomen kunnista Lappeenranta on ainoa, joka on yltänyt ilmastoystävällisten kaupunkien vertailussa kärkisijoille. Kaupungin omassa markkinoinnissa (siirryt toiseen palveluun) ilmastopääkaupunki-termi on näyttävästi esillä, ja ympäristönsuojelun edistäminen on keskeinen osa Lappeenrannan brändiä.

Lappeenrannan kaupunki tarjoaa omistamiaan autoja vuokrattavaksi virka-ajan ulkopuolella. Yhteiskäyttöautoiksi kaupunki valitsi neljä sähköautoa. Kari Kosonen / Yle

Lentokentän päästöistä kritiikkiä ympäristönsuojelijoilta

Lentomatkustamisen kriitikoita Lappeenrannan kaupungin ylpeily ilmastoystävällisyydellään ärsyttää. Ydinkeskustan liepeillä sijaitseva lentoasema on kaupungin omistuksessa, ja se tukee kentän toimintaa noin puolella miljoonalla eurolla vuosittain.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Kimmo Klemola kritisoi kaupunkia tavoitteesta moninkertaistaa lentoaseman matkustajamäärä lähivuosina.

– Valtuuston asettama tavoite Lappeenrannan lentoaseman matkustajamäärän kasvattamisesta on täysin ristiriitainen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen kanssa, Klemola sanoo.

Lentäminen on tärkeä liikkumismuoto globaalisti ja Suomessakin. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Klemolan oman arvion mukaan lentoaseman tulevaisuudentavoitteeksi kirjattu puoli miljoona lentomatkustajaa kymmenen vuoden kuluttua, tarkoittaa lentoliikenteen aiheuttamien päästöjen lisääntymistä huomattavasti.

– Valitettavasti tuo tavoiteltu matkustajamäärä kaksinkertaistaisi kaupungin liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöt, Klemola sanoo.

Kaupunginjohtaja korostaa lähikentän hyötyjä

Kaupunginvaltuutettu Kimmo Klemolan mielestä aikomus lisätä lentoaseman matkustajamäärää ja halu vähentää ilmastopäästöjä eivät molemmat mahdu kaupungin strategiaan. Hänelle itselleen ei tuota ongelmia luopua toisesta.

– Itse en ole lentänyt viiteentoista vuoteen. Mitä tulee ajatukseen siitä, että lentoasema lisäisi matkailijoiden määrää lähiseudulla, niin enpä usko. Lähinnä kentältä lähtee eteläkarjalaisia ja venäläisiä matkustajia kuluttamaan rahaa ulkomaisiin lomakohteisiin, Klemola perustelee.

Lappeenrannan kaupunginjohtajan Kimmo Jarvan mukaan toisilleen ristiriitaisten tulevaisuudentavoitteiden välille on mahdollista löytää tasapaino. Jarvan mukaan Lappeenrannan lentoaseman vahvuus on sen sijainti, joka palvelee koko kaakkoisen Suomen lentomatkustamista.

– Lentoliikennettä ei olla lopettamassa globaalisti ja Suomessakin se on tärkeä liikkumismuoto. Siksi on hyvä, että meillä on lähikenttä, josta pääsee lentämään tarvittavat lennot, Jarva sanoo.

Lappeenrannan lentokenttä on yksi maan vanhimmista yhä lentokäytössä olevista kentistä. Jari Tanskanen / Yle

Lappeenranta valmistelee parhaillaan omaa ympäristöohjelmaa lentoasemaa varten. Jarvan mielestä Lappeenrannan on pyrittävä maailman vähäpäästöisimpien lentoasemien joukkoon ja näyttämään lentoseman ympäristöohjelmalla esimerkkiä koko alalle.

– Tekniset ratkaisut, joita esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto kehittää, tarjoavat ratkaisuja myös ympäristöasioihin, Jarva muistuttaa.

Kunnianhimoiset päästötavoitteet

Kaupungin strategiaan kirjatut iIlmasto- ja ympäristötavoitteet ovat kunnianhimoiset. Päämääränä on, että vuonna 2050 Lappeenranta on hiilineutraali eli kaupunki ei tuota ilmastopäästöjä.

Tavoitteena on tuolloin myös se, että Lappeenrannassa ei synny lainkaan kaatopaikalle vietävää jätettä.

Välitavoitteeksi on kirjattu, että vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä olisi jo 80 prosenttia vähemmän kuin vertailuajankohdaksi valittuna vuonna 2007. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat monipuoliset ja uusia etsitään ja kehitetään jatkuvasti.

Matkustajia purkautumassa Lappeenrantaan laskeutuneesta koneesta lokakuun lopussa. Tommi Parkkinen / Yle

Onnistumisia ilmastopäästöjen vähentämisessä

Yksi esimerkki aluillaan olevista ideoista on asukkaiden innostaminen muuttamaan arjen tapojaan niin, että ne tukevat kestävää kehitystä. Vapaaehtoisissa kodeissa tehdään aluksi arvio kulutuksen nykytilanteesta.

Alkuarvion jälkeen kodit ottavat käyttöön erilaisia kestävän asumisen keinoja ja vuoden jälkeen kodeissa tehdään jälleen arvio, jossa katsotaan, millaista säästöä vuoden aikana on saatu aikaan lämmön- ja sähkönkulutuksessa, veden kulutuksessa, kotien materiaalitehokkuudessa ja kierrätyksessä, sekä taloudelliset säästöt.

Lappeenranta etsii parhaillaan sopivia paikkoja maahan sijoitettaville aurinkopaneeleille. Kuvassa aurinkopaneeleita Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiön kerrostalon katolla. Yle

Paljon on jo saavutettu. Kaupungin viestinnän mukaan 8,2 prosenttia Suomen kaikista aurinkovoimaloista on Lappeenrannassa. Lappeenrannan kaikesta jätteestä 90 prosenttia kierrätetään. Vuodesta 1990 hiilidioksidipäästöt ovat jo vähentyneet 38 prosenttia.

Lappeenrannan ympäristötoimen mukaan lentoaseman päästöt eivät ole keskeinen ongelma tiellä kohti hiilineutraalia kaupunkia. Tärkeämpää on keskittyä vähentämään päästöjä kaupunkiliikenteessä ja parantamaan rakennusten energiatehokkuutta.