Mainostoimiston väki päätti selättää syksyn ja käyttää päivittäin puoli tuntia työaikaa ulkoiluun – Tutkija: Auttaa aivoja palautumaan

Syksy on aivoille raskainta aikaa, joten taukojen pitäminen työssä on erityisen tärkeää.

TurkuMainostoimisto Hansdotterin työntekijät heittävät takit niskaansa, lähtevät jonossa portaita alas ja suuntaavat ovesta ulos. Aurinko pilkistää pilven raosta, mikä on harvinaista herkkua marraskuun harmauden keskellä.

Erityisen harvinaista se on monelle toimistotyöläiselle, joka viettää kaiken valoisan ajan sisällä konttorissaan. Näin ajattelivat myös hansdotterlaiset, mutta he päättivät tehdä asiaan muutoksen.

Marraskuun alusta alkaen mainostoimiston työntekijät ovat käyttäneet joka päivä puoli tuntia työaikaansa ulkoiluun – tai johonkin muuhun, joka auttaa heitä jaksamaan.

– Ei tämä vuodenaika tunnu enää niin kauhean pahalta. Iltapäivä on nyt paljon pirteämpi, sanoo Hansdotterissa työskentelevä Ulla Jämä.

Samaa mieltä ovat myös muut työntekijät.

– Vaikka tätä ei ehkä aiemmin tajunnut kaipaavansa, niin kyllä se tuo iltapäivään uutta virtaa. Tulee uusia ajatuksia iltapäivälläkin, Anna Korpi-Kyyny sanoo.

– Tämä on virkistävää ja avaavaa, kun työn kanssa on jumissa. Usein parhaat ideat asioihin saa jossain muualla kuin pöydän ääressä, Heikki Kiviluoto puolestaan sanoo.

Anna Korpi-Kyyny ja Ulla Jämä mainostoimisto Hansdotterista ovat jo huomanneet päivittäisten ulkoilulenkkien tehon. Paula Collin / Yle

Aivot vaativat taukoja

Turun yliopiston professorin mielestä Hansdotterissa ollaan oikealla tiellä. Pienikin määrä liikuntaa kesken työpäivän tekee hyvää aivoille, se auttaa keskittymään ja jaksamaan.

Apua tarvitaan, sillä nyt eletään aivoille kaikkein vaikeinta aikaa.

– Valon määrä vaikuttaa aivojen välittäjäaineisiin ja serotoniinitasoihin. Suurin osa ihmisistä huomaa, ettei syksyllä mieliala ole samanlainen kuin kesällä. Ja kun mieliala on matalampi, keskittymiskyky on huonompi, sanoo integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori Hasse Karlsson.

Asia on huomattu myös aivotutkimuksissa: vuodenajan vaikutukset näkyvät aivojen aktivaatiossa, kertoo Karlsson.

Jotta aivot saavat jonkin asian tehtyä, ne joutuvat nyt pinnistelemään enemmän kuin valoisana aikana. Siksi aivot tarvitsevat myös enemmän toipumisaikaa työtehtävien välissä.

– On oleellista, että työpäivä pitää sisällään muutamia sellaisia taukoja, jolloin pääsee pois työtehtävistä ja voi tehdä jotain muuta; liikkua tai nauraa kavereiden kanssa. Jotain sellaista, joka tuntuu hyvältä, Karlsson sanoo. Hän itse pitää työssään taukoja tunnin välein.

Kaikkein tärkeintä on, että on hauskaa. Se on aivojen toipumisen kannalta tärkeä asia. Hasse Karlsson

Karlssonin mukaan ei ole juuri tutkittu, mikä merkitys esimerkiksi liikunnan ajankohdalla on aivojen hyvinvointiin. Professori kuitenkin uskoo, että työpäivän aikana tehty liikunta auttaa aivoja palautumaan paremmin kuin työpäivän jälkeen tehty.

– Jos aivot joutuvat kuormitustilaan riittävän pitkäksi aikaa päivällä, uskon, että tauon pitäminen silloin on paljon tärkeämpää kuin että lähtee illalla kuntosalille riehumaan, hän sanoo.

Tauottamisen lisäksi syksyllä on tärkeää pitää perusasioista huolta: nukkua riittävästi ja syödä monipuolista ruokaa, mieluiten sellaista, joka sisältää tryptofaania (siirryt toiseen palveluun) eli serotoniinin esiastetta. Tryptofaania saa hiilihydraattipitoisista ruuista, joissa on vähän proteiinia.

– Ja kaikkein tärkeintä on, että on hauskaa. Se on aivojen toipumisen kannalta tärkeä asia, Karlsson muistuttaa.

Työajan tuhlausta vai oikeaa hyötyä?

Palataan vielä hetkeksi Aurajoen rantaan. Mainostoimisto Hansdotterin väellä on lenkillään hauskaa ja juttu soljuu samalla, kun joukko marssii eteenpäin reipasta tahtia.

Ulla Jämä kertoo, että ulkoillessa jutellaan välillä kavereiden juttuja, välillä taas ihan työasioita. Nekin hoituvat usein paremmin kävellessä.

Hansdotterissa työskentelee 14 henkilöä. Se tarkoittaa yhteensä seitsemää ulkoiluun käytettyä työtuntia päivässä ja 35:tä tuntia viikossa. Tämä vastaa melkein yhden ihmisen työpanosta.

Joku voisi mieltää puolen tunnin päivittäiset ulkoiluhetket työajan tuhlaukseksi, mutta eivät kaikki.

– Joka tapauksessa on pakko pitää taukoja, onhan tämä todettu tutkimuksissakin toimivaksi. Kun saamme viettää aikaa yhdessä, tulee työpäivään rentoutta ja se vaikuttaa tunnelmaan. Hyvässä fiiliksessä syntyy myös hyviä tuloksia, Ulla Jämä sanoo.