Kiinalainen corgi käy pissalla muoviammeessa, koska omistaja pelkää väkivaltaa – Suurkaupunki kielsi koirien ulkoiluttamisen päiväsaikaan

How Hwee Young / EPA

Lemmikkikoirien määrä Kiinassa on lisääntynyt viime vuosina. Kuva on Pekingistä tammikuulta 2018.

PekingSimba on Kiinassa asuva corgi, ja parin viime päivän ajan se on tehnyt tarpeensa muoviammeeseen. Syynä on sen kotikaupungin Hangzhoun viranomaisten kiristyneet otteet.

Kiinan itäosissa sijaitseva kaupunki on kieltänyt koirien ulkoiluttamisen aamu- ja iltaseitsemän välisenä aikana. Puistoihin koirilla ei ole lainkaan asiaa. Kytkemättömästä koirasta rapsahtaa noin 130 euron sakko ja koiranpitokielto.

Jos koiraa ei ole rekisteröity, seuraukset ovat vielä pahemmat.

– Koira takavarikoidaan tai tapetaan, sanoo kaupungin virkamies Jiang Jianwei paikallismedian haastattelussa.

Uudet säännöt voimaan tällä viikolla

Uudet säännöt tulivat voimaan tällä viikolla. Pian sen jälkeen sosiaalisessa mediassa alkoi levitä videoita, joissa viranomaiset näyttävät hakkaavan koiria. Videoilla myös näkyy, kuinka koiria on otettu kiinni haaveilla.

Kaikki tämä sai Simban omistajan Wang Bingqianin säikähtämään.

Simba on puolivuotias corgi. Wang Bingqian

– En halua ottaa riskiä, joten en ole nyt vienyt koiraani ulos lainkaan, Wang viestii Hangzhousta.

Hän kertoo ostaneensa poikaystävänsä kanssa Simballe ammeen, jossa koira voi käydä tarpeillaan. Tilanne ei ole ideaali, mutta Wang sanoo olevansa huolissaan.

Hangzhoussa liikkuu juoruja, että paikallisviranomaiset saavat 50 juanin eli reilun kuuden euron palkkion jokaisesta elävänä tai kuolleena takavarikoidusta koirasta. Viranomaisten on myös kerrottu kiertävän ovelta ovelle tarkastamassa, onko koirat rekisteröity.

Koiranomistajan käytös suututti

Hangzhoun kiristyneiden sääntöjen taustalla on pari viikkoa sitten sattunut tapaus koiranomistajan ja lastensa kanssa ulkona olleen naisen välillä. Nainen kertoi sosiaalisessa mediassa hätistelleensä irti ollutta koiraa pois lastensa luota. Paikalle tuli koiranomistaja, joka kävi naisen kimppuun.

Tapauksen todisteena netissä on kiertänyt video, joka näyttää vastaavan naisen kertomaa (siirryt toiseen palveluun).

Videon nähneet ihmiset raivostuivat koiranomistajalle ja vaativat tiukempia sääntöjä koirien pitämiseen.

Kun Hangzhou esitteli uudet säännöt, oli koiranomistajien vuoro kauhistua. Sosiaalisessa mediassa kysyttiin, missä ovat koirien oikeudet. Kiinassa ei ole varsinaista eläinsuojelulakia.

Wang sanoo, ettei hän itse ole nähnyt koiriin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta hän aikoo varmuuden vuoksi pitää Simban turvassa sisätiloissa.

Hangzhou on myös julkaissut listan koiraroduista, joiden pitäminen on luvatonta. Simban onneksi corgit eivät ole listalla. Isojen koirien omistajilla on vaikeampaa.

Lehti: Monet kaupungit aikovat seurata esimerkkiä

Sanomalehti South China Morning Postin (siirryt toiseen palveluun) haastatteleman eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoisen mukaan moni on hylännyt koiransa, koska ei ole saanut eläimelle lupaa.

Lehden tietojen mukaan monet kiinalaiskaupungit aikovat seurata Hangzhoun esimerkkiä ja kiristää sääntöjään. Osa määräyksistä on tiettävästi vanhoja, mutta niitä aiotaan nyt valvoa tarkemmin.

Virkamies Jiang sanoo paikallismedian haastattelussa, että myös kulkukoirat aiotaan napata, jotta kaupungin ilme ei kärsi.

– Toivomme, että meille ilmoitetaan kodittomista koirista. Tulemme paikalle ensi tilassa, hän vakuuttaa.