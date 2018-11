”Viesti Venäjälle mennyt perille”– Eduskunta tyytyväinen ulkoministeriön selvitykseen GPS-häirinnästä

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) korostaa, että sotilaiden harjoitukset eivät saa vaarantaa siviilitoimintaa.

– On tärkeä, että Suomi ilmaisee, että on asiaankuulumatonta, että meillä lentoliikennettä, laivaliikennettä, älyliikennettä, kaikkea sitä, mihin GPS:ä käytetään, että tätä siviilitoimintaa häiritään, Vanhanen toteaa.

Vanhanen: Ajattelematonta toimintaa

Vanhasen mukaan satelliittipaikannustietoihin kohdistunut häirintä on ollut tavattoman ajattelematonta toimintaa.

– Sotilaat harjoittelevat eri puolilla, mutta niitä harjoituksia ei pidä ulottaa siviiliyhteiskunnan puolelle eikä tulla toisen alueelle. Ilmatila, jossa myös nämä GPS-signaalit kulkevat, se on meidän territoriota, ja meidän pitää voida luottaa siihen, että meidän omat järjestelmät toimivat, Vanhanen huomauttaa.

Ulkoministeri Soini valiokuntaan torstaina

Ulkoasiainvaliokunta saa lisätietoa siitä, miten ulkoministeriö on yhteydessä Venäjän suuntaan, kun ulkoministeri Timo Soini (sin.) tulee valiokunnan kuultavaksi ensi viikon torstaina.

– Ulkoministeri Soini on kertonut, että diplomaattiteitä ilmoitetaan. Minusta se on oikea tapa. Tässä olennaista on se, että Venäjän suuntaan reagoidaan. Osoitetaan, että me pidämme tätä sopimattomana ja että sellaista ei saa jatkossa tapahtua, Vanhanen linjaa.

Vanhanen: Viesti mennyt Venäjälle

Vanhanen luottaa, että viesti Venäjälle on jo mennyt perille.

– Pääministerin viime viikonvaihteessa ilmaisema arvio oli jo erittäin vahva poliittinen viesti, Vanhanen arvioi.

Vanhasen mukaan tapaamisessa ulkoministeri Soinin kanssa selvitetään, miten vastaaviin häirintätapauksiin jatkossa reagoidaan. Vanhasen mielestä GPS-häirintään pitäisi reagoida samalla tavalla kuin ilmatilan loukkauksiin.

Venäjän reaktio ei yllättänyt

Venäjän edustajat ovat jo ehtineet torjua Norjasta lähteneet tiedot, että GPS-häirintä olisi venäläisten toimintaa.

Vanhanen ei ole yllättynyt venäläisten siilipuolustuksesta.

– Tässä on vähän samaa kuin aikanaan ilmatilaloukkauksissa. Heiltähän ainakin yksi kommentti oli, että he vastaavat, jos tulee jotain konkreettista, Vanhanen kuvaa.

Suomi ja Norja pitävät salaisuutensa

Vanhanen pitää selvänä, että ei sen enempää Norja kuin Suomikaan ilmaise sellaista oman mittausteknologiansa tarkkuutta, että jotain konkreettista informaatiota tulisi.

– Meiltä varmaankin lähtee se viesti, että tämmöinen häirintä on tullut ja se on paikannettu Venäjälle ja emme sitä hyväksy. Näin ainakin itse toimisin, Vanhanen neuvoo.

Jussi Niinistö: Seuraamme tilannetta

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mukaan ulkoministeriöllä on tiedotusvastuu GPS-häirintään liittyvissä selvityksissä.

Puolustusministerien EU-kokouksesta ulkoasiainvaliokunnalle raportoinut Niinistö on hyvin niukkasanainen siitä, mitä Naton Norjassa toteuttaman sotaharjoituksen yhteydessä Pohjois-Suomessa tapahtui.

– Asiaan liittyy kansalliseen turvallisuuteen liittyviä näkökohtia. GPS-häirintä on luonnollisesti lentoturvallisuuteen ja muuhunkin turvallisuuteen vaikuttava asia, siksi on syytä selvittää tämä asia, Niinistö toteaa.

Niinistön mukaan puolustusministeriössä seurataan tilannetta.

Lue myös:

Ulkoministeriö: GPS-häirintä tuli Venäjän alueelta

Norjan puolustusministeriö vahvistaa medialle: Lapin GPS-häirintä tuli Kuolan niemimaalta

GPS-häirintä ulottui Lappiin Naton sotaharjoituksen aikana – häirinnästä on epäilty Venäjää