Kalastajan GPS sekoili Lokan heikoilla jäillä – Lapin pelastuslaitos sai tiedon häiriöstä mediasta

Maastossa ja vesillä liikkuneet poromiehet, metsästäjät ja kalastajat ovat kertoneet häiriöistä.

Lapin raja- ja pelastusviranomaiset eivät havainneet maastossa GPS-häiriöitä Naton sotaharjoituksen aikana.

Viime viikolla Yle uutiset paljasti, että myös Suomen lennonvarmistus varoitti lentäjiä GPS-signaalin häiriöstä laajalla alueella Lapissa. Uutisen jälkeen useat varoitusalueella liikkuneet ovat kertoneet marraskuun alussa ilmenneistä GPS-häiriöistä.

Ammattikalastaja Jani Äärelän puhelimen GPS-paikannus heittelehti oudosti Lokan tekojärvellä marraskuun alkupäivinä.

– Kun mentiin järvelle, niin se omaa paikkaa tuossa puhelimessa se gepsi heitti eri suuntiin. Ei sitä tiennt, mistä se johtuu. Sitä omaa paikkaa sinne ympäri järveä heitti, GPS ei pysynyt aloillaan ollenkaan, kertoo Äärelä.

Lokan ammattikalastajille GPS on turvallisuusväline alkutalven heikoilla jäillä ja kaamoksen myötä nopeasti pimenevässä päivässä.

– Sitä tarvitaa, kun suunnistetaan heikoilla jäillä, että mennään niitä reittejä missä on kuljettu missä on kantavat jäät, sanoo Äärelä.

Äärelän mukaan häiriöt tapahtuivat joko toissa viikon lopulla tai viime viikon alussa. Tapaus tuli mieleen, kun uutiset kertoivat häirinnän ulottuneen Suomen puolelle. Aiemmin vastaavia häiriöitä ei ole ollut, vaan kännykän satelliittipaikannus on toiminut samalla alueella moitteettomasti.

Maanmittauslaitos: Revontulet aiheuttivat lyhyitä katkoksia maastossa

Maanmittauslaitoksen mukaan sen mittausasemien rekisteröimät lyhyet GPS-signaalin katkokset Lapin varoitusalueella johtuivat todennäköisesti revontulista. Maanmittauslaitoksella on Lapissa useita maastoasemia, jotka rekisteröivät häiriöitä.

– Meidän signaalissa havaitut häiriöt on yhdistetty ionosfäärin aktiivisuuspiikkeihin. Tämä on aivan normaalia pohjoisessa eikä rajoitu vain tähän ajankohtaan. Ionosfäärin aktiivisuus alueella on varmennettu riippumattomista lähteistä. Emme ole havainneet maa-asemilla häirintää eikä meillä siis ole häirinnän osalta enempää tiedotettavaa, vastaa maanmittauslaitoksen erikoistutkija Hannu Koivula Yle uutisten sähköpostihaastattelussa.

Erikoistutkija Koivulan mukaan taivaalle suunnattu häiriö ei vaikuta maan pinnalla.

– Uutisten mukaanhan vain lentokoneet ovat häirintää havainneet, jolloin on hyvin oletettavaa, että uutisointiin liittyvä mahdollinen häirintä suuntautuu suoraan taivaalle. Tällöin maa-asemamme ei edes häirintää huomaa, kun häiriön lähde on kaukana eikä osu maa-asemien antenneihin, vastaa erikoistutkija Koivula.

Häirintä haittaisi hädässä olevan etsintää maastossa

Kysyimme sähköpostilla Lapin rajavartiostolta ja Lapin pelastuslaitokselta havaitsivatko ne GPS-häiriöitä Naton Trident Juncture sotaharjoituksen aikana 25.10.–7.11.2018.

Lapin rajavartioston apulaiskomentajan, everstiluutnantti Jyrki Ojalan mukaan rajavartiosto ei omassa toiminnassaan havainnut GPS-häiriöitä. Ojala ei paljasta, saiko Lapin rajavartiosto tietoa häirinnästä muilta.

– Viranomaisten kesken tapahtuvasta tietojenvaihdosta tai sen mahdollisesta sisällöstä emme kommentoi, vastaa apulaiskomentaja Ojala sähköpostilla.

Ojalan mukaan GPS-häirintä voi vaikeuttaa ihmisten etsintää maastosta.

– Jos pelastustehtävä olisi esimerkiksi kadonneen/loukkaantuneen henkilön etsintä tai nouto maastosta ja ilmoitettu paikkatieto olisi väärä GPS -signaalin häirinnän vuoksi, synnyttäisi se todennäköisesti viivettä ja epätarkkuutta kohteen löytämisessä, ainakin hetkellisesti, vastaa Ojala.

Suomen lennonvarmistuksen lentäjille antama varoitus GPS-häiriöstä oli voimassa 6.-7.11.2018. Yle Uutisgrafiikka

Pelastuslaitos sai tiedon häiriöstä vasta median kautta

Lapin pelastuslaitos ei itse havainnut GPS-häiriöitä, eikä asiasta ole tullut yleisöltä ilmoituksia. Pelastuslaitos sai tietää häiriöstä yleisistä tiedotusvälineistä.

– Meille ei ole tullut tietoa siitä, että olisi häirinnyt meidän toimintaa tai sitten ketään asiakastakaan. Itse asiassa kuultiin tästä häirinnästä median välityksellä, sanoo Lapin pelastuslaitoksen vt. pelastusjohtaja Harri Paldanius.

Paldaniuksen mukaan pelastuslaitoksen olisi hyvä saada tieto häiriöstä siitä tietäviltä viranomaisilta.

– Kyllähän se hyvä olisi tietää varsinkin tilannekeskuksessa, kun tarkastellaan miten tehtävien hoitaminen sujuu, että voitaisiin ottaa etukäteen huomioon, että häirintä voi aiheuttaa väärin paikannusta, sanoo Paldanius.

Norjassa turvallisuusviranomaiset ovat yleisradioyhtiö NRK:lle (siirryt toiseen palveluun) arvioineet GPS-häirinnän voivan vaarantaa merellä, maalla ja ilmassa liikkuvien turvallisuuden ja myös pelastustehtävien hoidon.

Pohjois-Norjassa häiriövaroitus kesti kolmisen viikkoa eli reilusti viime viikolla päättyneen Naton suuren sotaharjoituksen Trident Juncturen ajan.

Tällä viikolla Norjan ulko- ja puolustusministeriö ilmoittivat GPS-häirinnän tulleen Venäjän asevoimilta Pohjois-Norjan ja Suomen Lapin naapurista.

Eilen myös Suomen ulkoministeriö ilmoitti häirinnän tulleen Venäjältä. Venäjä on kiistänyt.