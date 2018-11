Tutkija Donna Zuckerberg: Valkoisen ylivallan ja naisvihan lietsojat yrittävät omia antiikin klassikot kulttuurisotansa aseeksi

Kolme vuotta sitten Donna Zuckerberg julkaisi päätoimittamassaan, antiikin tutkimukseen erikoistuneessa Eidalon (siirryt toiseen palveluun)-verkkolehdessä artikkelin stoalaisuudesta (siirryt toiseen palveluun).

Se sai käsittämättömän suosion. Itsehillintää ja rationaalisuutta korostaneesta antiikin filosofian suuntauksesta kirjoitettua juttua jaettiin yli 10 000 kertaa. Suuri osa liikenteestä tuli Redditistä. Zuckerberg seurasi perässä. Hän lähti selvittämään, millaista keskustelua stoalaisuudesta netissä käydään – ja kauhistui.

Kahden vuoden ajan Zuckerberg seurasi sivustoja ja keskusteluketjuja, jotka aluksi keskittyivät naisvihaan, etenivät sitten antisemitismiin ja päätyivät julistamaan valkoista ylivaltaa. Viha tuli vastaan etsimättä.

Monissa keskusteluissa perusteina tälle agendalle käytettiin stolaisuuden ihanteita, hän kertoo nyt Svenska Ylen haastattelussa.

– Monet ajattelevat, että kaikki valkoisen ylivallan kannattajat ovat vihaisia. Eivät he kuitenkaan koe olevansa vihaisia, vaan äärimmäisen rationaalisia. Heidän mielestään naiset, rodullistetut ihmiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat niitä, jotka ovat tolaltaan ja käyttäytyvät järjettömästi.

Se, että äärioikeisto on valjastanut antiikin klassikot ideologiansa aseeksi, on Zuckerbergin mielestä vaarallista.

– Stoalaisuudessa rationaalisuus on avain moraaliseen ylivoimaan. Kun äärioikeisto perustelee vihansa stoalaisuudella, he samalla julistautuvat moraalisesti muita paremmiksi.

Klassikkopullasta poimitaan rusinat

Stoalaisuuden lisäksi naisvihaa ja nationalismia uhkuvat yhteisöt käyttävät Zuckerbergin mukaan muitakin antiikin maailman kirjailijoita, taruja ja filosofioita sen mukaan kuin tarpeelliseksi katsovat.

– Siellä poimitaan paljon rusinoita pullasta. Otetaan joltain antiikin hahmolta joku sopiva lainaus, ja todetaan, että tämä osoittaa, miksi valkoisten miesten kuuluukin päättää kaikesta.

Alt-right -yhteisö tuskin on tosissaan kiinnostunut opetusohjelmista. Se on retorinen asento, joka otetaan, koska sen turvin voidaan liittoutua etabloituneempien konservatiivien kanssa. Donna Zuckerberg

Viimeisimpänä klassikkotrendinä Zuckerberg on havainnut keskusteluissa spartalaisuuteen vetoamisen.

– Spartalaisuudesta on helppo poimia perusteluja sotilasvallan ihailulle, nationalismille ja etnisen puhtauden ylistämiselle. Spartaan viitataan usein esimerkiksi keskusteluissa, joissa patistellaan valkoisia lisääntymään valkoisten kanssa, jotta rodun puhtaus säilyy.

Klassikkojen väärinkäyttöä ohjaa Zuckerbergin mukaan ajatus länsimaisen kulttuurin ylivertaisuudesta.

– Antiikin Roomasta ja Kreikasta kumpuava länsimainen sivistys on näille keskustelijoille synonyymi valkoiselle kulttuurille. Sitä ylistämällä he voivat oikeuttaa valkoisen miehen ylivaltaa.

Yksi ongelma antiikin ajattelijoiden siteeraamisessa on Donna Zuckerbergin mielestä se, että niitä siteerataan ihan miten sattuu. Nyanssit sivuutetaan systemaattisesti, ja usein viittaukset sisältävät virheitä.

Niistä voi huomauttaa, ja niihin voi puuttua, mutta Zuckerbergin mielestä se ei yleensä johda mihinkään.

– Voi tietysti mennä keskusteluun sanomaan, että itse asiassa Marcus Aurelius ei sanonut noin, vaan näin, mutta ei sitä edes uskota. Ei ainakaan, jos oikaisun tekevä akateemikko on esimerkiksi nainen tai juutalainen.

Väärin siteeraaminen ei edes ole ongelman ydin, vihan lietsonta on. Siksi akateemista niuhottamista mielekkäämpää Zuckerbergin mukaan on tarkastella, mitä äärioikeisto antiikkiviittauksillaan väittää, ja vastata heidän varsinaiseen viestiinsä.

– He eivät sitä paitsi ole väitteissään täysin väärässä. Todella monissa antiikin teksteissä on todella paljon todella häiritsevää sisältöä, kuten naisvihaa ja raiskausten hyväksymistä. Ei se silti sitä tarkoita, että meidän pitäisi hyväksyä ne arvoiksemme.

Sokrates on yksi antiikin filosofeista, jonka oppeja käytetään netin vihapalstoilla perusteina naisvihalle. AOP

Humanistisen opetuksen sisältö kuohuttaa kampuksilla

Yhdysvaltojen yliopistokampuksilla on käyty viime aikoina lähes mellakoiksi yltyneitä kiistoja siitä miten, jos mitenkään, antiikin Kreikan ja Rooman filosofiaa ja kirjallisuutta pitäisi opettaa.

Jotkut opiskelijat ovat vaatineet esimerkiksi naisvihaa sisältävien kirjoitusten poistamista opetusohjelmista.

Oikeisto on syyttänyt näiden vaatimusten esittäjiä siitä, että antiikin klassikoiden ja sitä myötä länsimaisen sivistyksen perusteiden opetus yritetään tuhota täysin. He ovat käyneet netissä taisteluun Aristoteleen puolesta.

Donna Zuckerberg ei oikein usko, että etenkään internetin alalaidalla vihaa lietsovien joukko olisi aidosti huolissaan korkeimmasta opetuksesta.

– Alt-right -yhteisö tuskin on tosissaan kiinnostunut opetusohjelmista. Se on retorinen asento, joka otetaan, koska sen turvin voidaan liittoutua etabloituneempien konservatiivien kanssa. Siinä joukossa on ihmisiä, jotka oikeasti välittävät tästä asiasta.

Zuckerbergin mielestä kampuksilla käytävässä kulttuurisodassa molemmat osapuolet oikeastaan tekevät saman, väärän tulkinnan antiikin teksteistä.

– Sekä opiskelijamielenosoittajat että äärioikeiston nettikirjoittelijat olettavat, että antiikin kirjailijoiden ja filosofien opiskelu ylläpitää ja pönkittää valkoista ylivaltaa. Äärioikeistolle se sopii hyvin, protestoijille se taas on jotain, mitä vastaan taistella. Tämä oletus on se, johon pitäisi pureutua.

En menisi väittämään, että äärioikeiston alt-right -liikkeeltä on puhti loppumassa, mutta se rakoilee sisäisesti. Donna Zuckerberg

Roisista sisällöstä on syytäkin varoittaa

Klassikkojen opetuksesta käytävässä retorisessa kamppailussa sotketaan Zuckerbergin mielestä ihan tahallaan puurot ja vellit.

Esimerkiksi opiskelijoita, jotka haluavat häiritsevää aineistoa sisältäviin teksteihin varoituksen, trigger warningin, on syytetty sensuurista.

– Ei termejä sekoiteta vahingossa. Tätä tekevät erityisesti valtavirran oikeistointellektuellit, jotka haluavat tietoisesti sumentaa käsitteitä. Se tukee heidän agendaansa.

Sisältövaroitus on aivan eri asia, kuin opetusohjelman karsiminen.

– Sellainen vaatimus kertoo, että nämä opiskelijat suhtautuvat teksteihin kriittisesti, ja haluavat pohtia tosissaan, miksi on tärkeä lukea niitä, ja miettiä, mitä päätelmiä luetusta tehdään.

Zuckerberg huomauttaa, että säikäyttely ei tiettävästi koskaan ole auttanut ketään oppimaan.

– On vain järkevää pyytää opettajaa sanomaan esimerkiksi, että tässä näytelmässä on todella raaka raiskauskuvaus. Silloin siihen on varautunut, ja luettuun voi perehtyä valmistautuneena.

Antiikintutkijaa huolestuttaa se, miten hänen alansa käy, ja mikä on klassisten teosten kohtalo, jos ne leimaantuvat äärioikeiston omaisuudeksi. Ikäviä esimerkkejä historiasta on helppo löytää.

– Tiedetään, että esimerkiksi Hitleriä ja natseja kiinnosti todella paljon antiikin Kreikka. Toisen maailmansodan jälkeen Saksassa kiinnostus antiikkia kohtaan nähtiin herkästi asiana, joka viittasi fasismisympatiaan.

Zuckerberg huomauttaa, että antiikin Rooman ja Kreikan teokset ovat vaikuttaneet ihmisten ajatteluun kautta aikojen. Yhdysvallat valtiona rakennettiin antiikin käsitysten pohjalle ja antiikin kirjallisuuteen nojaa tietoisesti suuri osa länsimaisesta kirjallisuudesta. Antiikin tutkimus on tärkeää, jotta ymmärrämme, ketä olemme nyt.

– Pitää julkisesti vastustaa sitä, että valkoisen ylivallan kannattajat omivat klassikot asiansa ajamiseen. Tässä voi muuten käydä niin, että 10 tai 20 vuoden kuluttua antiikin teokset liittyvät ihmisten mielissä automaattisesti äärioikeiston agendaan.

Vihan levittäminen netissä ei lopu, vaikka keskeisiltä pelureilta vietäisiin kanava, sanoo Zuckerberg. Silti hänen mielestään näin on syytä välillä toimia. Terhi Upola / Yle

"Älyllinen perusta pitää kyseenalaistaa"

Mitä sitten voi tai kannattaa tehdä, jos on huolissaan naisvihan, rasismin ja äärinationalismin leviämisestä netissä – esimerkiksi sellaisissa palveluissa kuin Zuckerbergin veljen Mark Zuckerbegin perustama Facebook?

Donna Zuckerbergin mielestä yksi relevantti keino on vaientaminen. Keskeisimmiltä vihanlietsojilta voi viedä alustan alta.

– Sosiaalinen media on mahdollistanut sen, että nämä yhteisöt ovat kasvaneet ja vahvistuneet nopeasti mittasuhteisiin, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia. Kun keskeinen peluri estetään vaikka Twitteristä, niin hän saattaa tietysti siirtyä [äärioikeiston suosimaan sosiaaliseen mediaan] Gabiin, mutta on sekin parempi. Ei tilin sulkeminen tietenkään saa heitä lopettamaan vihan levittämistä.

Kun vihanlietsojien kirjoja on lakattu myymästä Amazonissa, tai heidän YouTube -toimintaansa tai muita somekanaviaan on suljettu tai rajoitettu, tulee toiminnasta vaikeampaa.

– Kun seuraajia on vähemmän, on taloudellisesti hankalampaa tuottaa uutta sisältöä. Tietenkin on aina todella tärkeää pohtia aina tarkkaan, ennen kuin joku estetään. Se on iso valinta, eikä sitä pidä tehdä kevyin perustein.

Vihanlietsonta voi laantua myös yhteisön sisäisten kiistojen seurauksena, arvelee Zuckerberg.

– En menisi väittämään, että äärioikeiston alt-right -liikkeeltä on puhti loppumassa, mutta se rakoilee sisäisesti. Keskusteluissa näkyy, että hyvin keskeisistäkin kysymyksistä ollaan eri mieltä.

Yksi tärkeä keino vihaa vastaan on myös tutkimus, ja tutkitun tiedon popularisointi. Siihen ajatukseen perustuu myös Donna Zuckerbergin tuore teos Not All Dead White Men: Classics and Misogyny in the Digital Age.

Perinteisen akateemiseksi tutkimuksen mittareilla se on varsin yleistajuinen ja poliittinen.

– Suurin vaara, joka liittyy äärioikeiston harjoittamaan klassikoiden väärinkäyttöön ja intellektuaaliseen validointiin on se, että he voimaantuvat, ja tuntevat ylemmyyttä kulttuurisodassa. Heidän menetelmiensä kritisointi ja näkyväksi tekeminen voi auttaa osoittamaan, ettei heidän älyllinen perustansa ole niin vahva kuin he antavat ymmärtää.

Artikkeli perustuu Svenska Ylen toimittajan Ylva Pereran Zuckerbergin kanssa Skypellä tekemään haastatteluun. Pereran jutun voit lukea tästä linkistä.