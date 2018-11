Kirjailija Tuomas Vimma: "Koiran ripulikakka pakotti vaihtamaan seuraavan kirjani aiheen"

Isokokoisen Natasha-koiran sekaisin mennyt vatsa tuhosi lähdeaineiston Tuomas Vimman suunnittelemaan kirjaan. Uudelle kirjalle start up -yrityksistä oli sen sijaan nyt tilausta.

Kirjailija Tuomas Vimma ei tunnusta olevansa taikauskoinen, mutta joskus uusi, suunniteltu kirja ei ota tulta alleen. Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Vimma kertoo tapauksen muutaman vuoden takaa, jossa Virosta adoptoitu sekarotuinen Natasha-koira toimi kohtalottarena ja aiheutti suunnitellun kirjaprojektin hautautumisen.

Vimma oli vaimoineen muuttamassa Helsingistä Pariisiin, ja mukana muuttoautossa oli aineistoa seuraavaan kirjaan. Arvokkaita, muinaisuskonnoista kertovia lähdekirjoja oli paperikasseissa auton takapenkillä, jolla istui myös Natasha.

– Ajettiin lautalta ulos Tukholman satamassa ja kysyin vaimolta, että miksi täällä Tukholmassa haisee kakka. Vaimo sitten tajusi, ettei se ollut Tukholma, joka haisi, vaan meidän takapenkki.

Isokokoisella koiralla oli mennyt maha sekaisin laivalla, ja lopputulos oli päätynyt suoraan arvokkaisiin kirjakasseihin.

Tuomas Vimman koira Natasha Yle

– En ole taikauskoista sorttia, mutta jotenkin sitten päättelin, että tämä on enne, samanlaista tuotosta olisi tulossa, joten vaihdoin sitten aihetta.

Arvokkaat kirjat tosin lopulta pelastuivat, kun Vimma manasi ja putsaili niitä paikallisella huoltoasemalla tuona joulukuisena aamuna.

"Kirjoita siitä, mistä tiedät"

Tuomas Vimma nousi julkisuuteen syksyllä 2004, kun hänen esikoiskirjansa Helsinki 12 julkaistiin. Se kertoi ökyilevästä mainostoimiston AD:sta, joka joutuu mitä hurjempiin seikkailuihin. Nimensä mukaisesti kirjan tapahtumapaikkana oli trendikäs helsinkiläinen kaupunginosa Punavuori.

Vimman kirja sai ristiriitaisen vastaanoton – ja kirjailija snobin maineen. Kirjailijan ura oli kuitenkin uusmedia-alan mainostoimistossa graafikkona työskennelleelle Vimmalle siinä vaiheessa vain harrastus, joten niin haukkuihin kuin kehuihinkin pystyi suhtautumaan rennosti.

– On aika yleistä, että jos lähdet kirjoittamaan ensimmäistä kirjaa, niin lähdet sieltä, missä olet jo aitaa kaatanut. Tai ehkä se on puhdasta laiskuutta, mutta itse olen tosi monessa kirjassa pyrkinyt siihen, että lähtökohtaisesti tietäisi jotain ympäristöstä, josta kirjoittaa.

Paluu juurille Punavuoreen

Tuomas Vimma palaa uudessa kirjassaan Enkeleitä ja yksisarvisia – Start up-Suomen tarina kirjailijanuransa alkulähteille, uusmediaan ja start up-yrityksiin.

– Suomalainen start up ei alkanut tyhjästä joskus kymmenen vuotta sitten, vaan meillä on ollut peliskeneä jo 30 vuotta. Siitä on pikku hiljaa tullut tätä Supercell- ja Rovio-tyyppistä bisnestä.

Myös Vimman veli on uusmedia-alan yrittäjä ja monia hänen tuttaviaan on päätynyt start up -yrityksiin töihin. Tietoa viihteelliseen tietokirjaan oli paljon siis tarjolla. Ja toisaalta aikaa oli kulunut tarpeeksi lennokkaimmista ajoista.

– Startupeista oli helpompaa kirjoittaa nyt, kun on ottanut vähän etäisyyttä asiaan. Silloin, kun itse oli mukana niissä duuneissa, oli liian sisällä siinä pöhinässä.

Katso koko Puoli seitsemän -ohjelma tästä: