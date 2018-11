Helsinki aikoo myydä suojellun Lapinlahden sairaalan – tiukat ehdot: tultava pääosin muuhun kuin asumiskäyttöön

Lapinlahden sairaala Helsingissä on menossa myyntiin. Helsingin kaupunki tiedotti (siirryt toiseen palveluun) asiasta perjantaina.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää seuraavassa kokouksessaan kilpailun järjestämisestä, jolla etsitään toimintakonseptia sairaala-alueen rakennuksille.

Vuonna 1841 valmistunut Lapinlahden sairaala on Suomen vanhin mielisairaala. Carl Ludvig Engelin suunnittelema päärakennus ja sitä ympäröivä puisto ovat suojeltuja. Museovirasto valvoo rakennusten ja alueen suojeluarvon säilymistä.

Sairaalatoiminta Lapinlahdessa päättyi lopullisesti vuonna 2008.

Kilpailun kautta aiotaan hakea uusi omistaja, jolla on muun muassa edellytykset kunnostaa nykyiset suojellut rakennukset ja huolehtia niiden kunnosta myös jatkossa.

Rakennusten käytön on oltava pääosin muuta kuin asumista. Alueen puiston on tarkoitus säilyä jatkossakin kaikille avoimena. Taustalla on Helsingin kaupungin strategia, jossa kaupunki luopuu niistä rakennuksista, joille ei sillä ei ole omaa käyttöä.

Neuvottelut nykyisten vuokralaisten kanssa kariutuivat

Helsingin kaupunki on vuokrannut Lapinlahden sairaalan väliaikaisesti Osuuskunta Lapinlahden tilajakamolle ja Suomen Mielenterveysseuralle, joka on Lapinlahteen Lähteen taustaorganisaatio.

Entisen sairaalan tiloissa on toiminut esimerkiksi hävikkiruokaravintola ja galleria. Lisäksi siellä on järjestetty erilaisia tapahtumia.

Vuokrasopimuksen jatkosta oli käyty neuvotteluja. Ne eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään, kerrotaan kaupungin tiedotteessa. Helsingin kaupungin mukaan vuokraa olisi pitänyt nostaa, sillä tällä hetkellä perittävä vuokra ei kata rakennusten korjaus- ja ylläpitokuluja.

Jos kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy ideakilpailun järjestämisen, kilpailu alkaa vuoden 2019 alussa ja voittajasta päätetään alkuvuodesta 2020.

Näin ollen Lapinlahden kiinteistöjen korjaus- ja rakennustyöt käynnistyisivät arvioilta vuonna 2021.

