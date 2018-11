Pääministeri May nimittää Stephen Barclayn uudeksi brexit-ministeriksi

Britannian pääministeri Theresa May nimittää Stephen Barclayn uudeksi brexit-ministeriksi, Mayn tiedottaja kertoo. Barclay on melko tuntematon apulaisterveysministeri. Aiemmin hän on toiminut pankki- ja finanssiryhmä Barclaysin johtajana

Barclay korvasi Dominic Raabin, joka erosi brexit-ministerin tehtävästä torstaina. Raab perusteli eroaan sillä, ettei voi hyväksyä Britannian EU-erosopimusta. Hänen mielestään se poikkeaa liiaksi kansalle annetuista lupauksista.

Työ- ja eläkeministeri Esther McVey ilmoitti erostaan pian Raabin jälkeen. Myös Pohjois-Irlannin asioista vastaava apulaisministeri Shailesh Vara erosi brexit-sopimuksen vuoksi.

Myös apulaisministeri Suella Braverman on eronnut. Lisäksi edustaja Anne-Marie Travelyan on eronnut tehtävistään ministerin avustajana.

Lähteet: Reuters, stt