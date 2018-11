Volkswagen kertoo voivansa rakentaa jopa 15 miljoonaa sähköautoa – tavoitteena paalupaikka sähköautovalmistajana

Saksalainen autovalmistaja Volkswagen kertoo investoivansa lähes 44 miljardia euroa sähköautoihin, itseohjaaviin autoihin ja autojen jakamispalveluihin. Investoinnit jakautuvat viidelle vuodelle.

Summa on noin kolmannes konsernin menoarvioista vuoteen 2023 mennessä. Suurin osa summasta sijoitetaan sähköautojen kehittämiseen.

Yhtiön pääjohtajan Herbert Diessin mukaan Volkswagen haluaa nousta ykköspaikalle sähköautojenvalmistajana. Tällä hetkellä yhtiö on jäljessä aasialaisia kilpailijoitaan ja yhdysvaltalaista alan pioneeriyhtiötä Teslaa.

– On aika tehdä teknologiaa ja tuotteita koskevia päätöksiä saavuttaaksemme tavoitteemme, Diess sanoo.

Tavoitteena on jopa 15 miljoonaa täyssähköautoa vuonna 2025, kun tällä hetkellä konsernin valikoimissa on vain kuusi mallia. Ensimmäiset uudet sähköautot tulisivat myyntiin 2020.

Volkswagen tavoitteena on tuoda markkinoille sähkömoottorilla varustettu pikkuauto, jonka hinta asettuisi suurin piirtein samalle tasolle kuin Volkswagen Golfin. Auto matkaisi yhdellä latauksella jopa noin 550 kilometriä.

Saavuttaakseen tavoitteensa Volkswagen aikoo muuttaa kaksi tehtaistaan tuottamaan pelkästään sähköautoja. Suunnitelmissa on myös rakentaa uusi tehdas EU:n itäisiin jäsenmaihin, yhtiö ei kuitenkaan nimeä vielä paikkakuntaa.

Lisäksi yhtiö käy neuvotteluja mahdollisesta yhteistyöstä yhdysvaltalaisen kilpailijansa Fordin kanssa. Toimitusjohtajan mukaan kumppanuudet ovat välttämättömiä tulevaisuudessa kustannussäästöjen saamiseksi, sillä teollisuuden tuotantokustannukset ovat kallistumassa.

Yhtiö ilmoitti myös tutkivansa mahdollisuuksia valmistaa omia akkuja sähköautoille, sillä Euroopassa kasvaa huoli aasialaisten määräävästä asemasta akkukennojen tuottajina.

Volkswagen yrittää puhdistaa mainettaan

Investoinnit sähköautoihin liittyvät vuonna 2015 puhjenneeseen skandaalin. Silloin paljastui, että Volkswagen peukaloi dieselmoottoreitaan testitilanteissa niin, että niiden typenoksidipäästöt olivat alhaisemmat kuin todellisessa ajossa.

Konserni on joutunut maksamaan miljardikorvauksia ja on yrittänyt puhdistaa mainettaan. Dieselgate on maksanut yhtiölle yli 28 miljardin euron sakot, takaisinostot ja korvaukset. Yhtiö joutuu käymään edelleen oikeutta epärehellisen markkinoinnin vuoksi eri puolilla maailmaa. Lisäksi monet suurkaupungit ovat kieltäneet ajamisen vanhoilla dieselautoilla keskustoissaan.

Eurooppalaisten autonvalmistajien on myytävä enemmän sähköisiä akkuja hyödyntäviä autoja, jotta ne täyttäisivät EU:n hiilidioksidipäästörajoitukset, jotka tulevat voimaan vuonna 2021 ja joilla pyritään torjumaan ilmaston lämpenemistä.

VW-konsernin automerkkejä ovat muun muassa Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda ja Seat.

Lähteet: AP, AFP, Reuters, STT