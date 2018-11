Kokousväen luksusautot raivostuttavat köyhässä Papua-Uusi-Guineassa – Kiinan Xi sivalteli Yhdysvaltoja APEC:issa

Tyynenmeren maiden talousjärjestön APEC:in huippukokous järjestetään tänä vuonna Port Moresbyssa. Kokouksen turvajärjestelyjä luonnehditaan ennätyksellisen tiukoiksi.

Kokouksen osanottajia on ohjeistettu pysyttelemään konferenssitiloissa tai majoituspaikoissa. Liikkumista on vältettävä erityisesti pimeän jälkeen. Kokousta seuraavat toimittajat on majoitettu risteilijöihin satamassa sekä turvallisuussyistä että hotellihuonepulan vuoksi.

Valtuuskuntien Maseratit ärsyttävät

Tiukkojen turvamääräysten taustalla ovat Papua-Uusi-Guinean pääkaupungin Port Moresbyn korkeat rikostilastot. Kaupungissa on useita rikollisjengejä, joiden kohteina ovat erityisesti ulkomaalaiset. Esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeriön matkustusohjeessa (siirryt toiseen palveluun) Port Moresbyn turvallisuustilanne on arvioitu kriittiseksi.

Vihanpurkauksia ovat huippukokouksen edellä ovat aiheuttaneet erityisesti valtuuskuntien kuljetukseen hankitut Maserati-autot. Luksusajoneuvoja hankittiin 40 kappaletta.

Kiinan Xi: "Kauppasodassa ei ole voittajia"

Kiinan presidentti Xi Jinping arvosteli kokouksen aluksi Yhdysvaltoja protektionistisesta politiikasta. Hänen mukaansa Yhdysvaltain harjoittama Amerikka ensin-politiikka on tuomittu epäonnistumaan.

Kiina ja Yhdysvallat ovat kiistelleet kuukausia tullimaksuista, jotka jyrkimmillään asettaisivat lähes kaiken Kiinan viennin tullimaksujen piiriin. Kiina on puolestaan asettanut asteittain amerikkalaistuotteille vastatulleja.

Yhdysvaltoja APEC-kokouksessa edustava varapresidentti Mike Pence sanoi, että tullit ovat vastaus Kiinan epäreiluun kauppapolitiikkaan. Pencen mukaan Yhdysvallat voi tarvittaessa kaksinkertaistaa kiinalaistuotteiden maksut.

– Yhdysvallat ei muuta kurssiaan ennen kuin Kiina tekee niin, uhkasi Pence.

Trump ja Putin poissa

Kiinan johtaja on kokouksen kirkkain tähti. Sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat jättäneet huippukokouksen väliin. Trumpin hallinto valmistautuu marraskuun lopussa Argentiinassa järjestettävään maailman johtavien teollisuusmaiden G20-huippukokoukseen.

Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien on määrä tavata Buenos Airesissa. G20-kokou järjestetään Etelä-Amerikassa ensimmäistä kertaa.