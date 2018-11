Ministeri Orpon mielestä seuraavan hallituksen on tehtävä perhevapaauudistus, kokoomus valmis lisäämään resursseja

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii, että seuraavan hallituksen pitää tehdä perhevapaauudistus, jotta suomalaiset uskaltaisivat saada enemmän lapsia. Orpon mukaan kokoomus aikoo olla mukana siinä hallituksessa.

Orpo sanoi lauantaina Ylen TV1:n Ykkösaamun haastattelussa, että hyvän uudistuksen saaminen aikaan vaatii jonkin verran resurssointeja. Hänen mukaansa tuoreen väestöennusteen lukujen valossa siihen pitää olla valmis.

Väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2035.

Orpo ei kuitenkaan suostunut määrittelemään, kuinka paljon rahaa kokoomus olisi valmis satsaamaan uudistuksen toteuttamiseen.

– Minusta tämä on sellainen asia, että en haluaisi lähteä tällaiseen vaalilupailuhuutokauppaan. Tehdään perhevapaauudistus, joka on tasa-arvoinen. Se on paras lupaus, minkä voin antaa, Orpo sanoi.

Viimeksi uudistus kaatui rahan puutteeseen

Pitkään valmisteilla ollut perhevapaauudistus kaatui, kun perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) päätti pysäyttää hankkeen valmistelun. Saarikko lopetti uudistushankkeen, koska sille ei ollut varattu rahoitusta.

Tällä hetkellä Suomessa miehet tienaavat keskimäärin enemmän kuin naiset. Orpo katsoo, että tyttöjen ja naisten koulu- ja opiskelumenestyksen perusteella on vain ajan kysymys, milloin naiset pärjäävät yhtä hyvin kuin miehet.

– Kohta pitää olla huolissaan, miten miehet pärjäävät.

Orpon visiossa tasa-arvoisessa perhevapaajärjestelmässä isät ja äidit voisivat ensin olla samalla tavalla oman vapaakiintiönsä mukaan olla kotona pienen lapsen kanssa.

Sen jälkeen he yhdessä päättäisivät, kumpi olisi kotona lasten hoidosta päävastuullisena.

– Minusta se on tasa-arvoa. Se tasaa myös tuloeroja. Kun naisten työmarkkina-asema tätä myötä paranisi, niin silloin se ei olisi myöskään taloudellinen kysymys eikä eläkekysymys niin paljon, kuin se on tänä päivänä.

Lue myös:

Analyysi: Perhevapaauudistus kituu jo ennen syntymistään – 5 syytä, miksi neuvotteluissa vedettiin käsijarru pohjaan

Kesärannan keittiöstä se alkoi – Näin perhevapaaremontti eteni, kaatui ja iski särön keskustan ja kokoomuksen välille