Haavisto usutti vihreitä koulutusvaaleihin sekä kuittasi syntyvyystilastoista SDP:lle: "En ehdota Tinder-talkoita"

Vihreät tavoittelee yhä eduskuntavaalien kolmanneksi suurimman puolueen asemaa. "Joko me mennään ylöspäin tai joku tulee alaspäin", Haavisto summasi logiikan.

Tunnelma vihreiden puoluevaltuuskunnassa Helsingissä vaikutti helpottuneelta, kun ilmeitä vertaaloka-marraskuun kriisitunnelmiin, ja sen myöntävät vihreiden tuore "vaalipuheenjohtaja" eli kesän puoluekokoukseen asti vihreitä johtava Pekka Haavisto sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonenkin.

Kaksi viikkoa sitten valittiin edeltäjälle puheenjohtajalle Touko Aallolle jatkaja.

– On valoisampi tunnelma. Epävarmuus, milloin (puheenjohtaja) palaa, vai palaako, ilman muuta keskeneräisyys vaikutti mielialaan. Nyt myös asiasisällöt saavat enemmän tilaa, kuvaili Mikkonen.

Syksyllä ehdokashankinta takkusi joissain vaalipiireissä, mutta on nyt elpynyt, lisää Haavisto.

– On ollut vaikeaa lähestyä ehdokkaita tilanteessa, jossa puheenjohtaja on ollut sairauslomalla. Itsellä on mennyt pari viikkoa paljon siihen, että vaalipiirit ovat olleet yhteydessä, voinko olla yhteydessä eri henkilöihin, joita haluttaisiin listoille, Haavisto sanoo.

Kolmossija vaaleissa – keinona koulutusmiljardi

Kannatusmittauksissa suosiotaan menettäneiden vihreiden tavoite on yhä olla huhtikuun eduskuntavaaleissa kolmas.

Perjantaina Helsingin Sanomien mittauksessa (siirryt toiseen palveluun) vihreiden kannatus nousi nykäyksen 12,5 prosenttiin, mutta ero kolmanteen eli keskustaan oli silti kolmisen prosenttiyksikköä. Ylen mittauksessa pari viikkoa aikaisemmin vihreiden lasku taas jatkui.

– Joko me mennään ylöspäin, tai joku muu tulee alaspäin. Toivottavasti mennään ylöspäin. Nyt on liian aikaista sanoa viimeisistä gallupeista, onko pysyvästi saatu pohja vastaan ja lähdetty ylöspäin, Haavisto luonnehti toimittajille.

Vihreiden kevään vaaliaseena on ilmaston lisäksi sen oppositiossa vahvasti esiin tuoma arvostelu nykyhallituksen koulutusleikkauksia kohtaan.

–Suomalaisten luottamus ja usko koulutukseen on palautettava. Pelkkä koulutusleikkausten peruminen ei riitä. Tarvitaan enemmän kunnianhimoa. Tarvitaan koulutuksen kunnianpalautus, Haavisto linjasi.

Isoimman oppositiopuolueen SDP:n vaalisloganina on ollut vappusatanen, vihreät puhuvat koulutusmiljardista, jolla paikattaisiin esimerkiksi ammatillisen koulutuksen opettajapulaa.

– Noin 900 miljoonan leikkaukset koulutuksesta, ja karkeasti: yhteensä miljardi koulutukselta puuttuu. On selvä, että jos pääsemme budjettineuvotteluihin, ja olemme muutakin kuin oppositiovoima, koulutus tulee olemaan meille vahva prioriteetti, Haavisto sanoo.

– Ja jos ei miljardia heti kerralla saada, ainakin vahvasti koulutukseen panostaminen niin, että vajaus saadaan kurottua umpeen, ja satsattua huomattavasti nykyistä enemmän Mikkonen tasoitteli.

Väestö kasvuun, mutta ei Tinder- tai rakkaustalkoilla

Suomen karu väestöennuste sekä matala syntyvyys puhuttaa, mutta Haaviston mukaan "ollaan vaarallisilla vesillä", kun politiikot alkavat neuvoa kansalaisia lisääntymisessä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ärsytti (siirryt toiseen palveluun)toissa kesänä kannustamalla suomalaisia synnytystalkoisiin.

– On ehdotettu monenlaisia talkoita. En ehdota Tinder-talkoita, en ihastumistalkoita enkä rakkaustalkoita. On kysymys ihmisten kaikkein henkilökohtaisimmista asioista, joista yhteiskunta ei onneksi tee päätöksiä, Haavisto sanoi.

Kuten lähes kaikki puolueet, vihreät liputtavat perhevapaauudistusta.

–Tarvitsemme lapsiystävällisemmän Suomen, jossa vanhemmuutta harkitsevat kokevat, että heidän elämäänsä ja monenlaista vanhemmuuttaan tuetaan.

– Ja Suomen, jossa ilmastoahdistus on muuttunut ilmastoteoiksi, ja jossa vanhemmat voivat ajatella, että tämä planeetta siirtyy elinkelpoisena vielä seuraavillekin sukupolville.

Mykkäsen kanssa samaa mieltä työperäisestä maahanmuutosta

Työperäistä maahanmuuttoa on tarjottu yhdeksi ratkaisuksi väestökadosta kärsivään Suomeen. Tänään sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) vaati Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) viranomaisilta, kuten Migriltä, vauhtia maahanmuuttajien työlupien kuntoon saamiseen. Pahimmillaan työlupien saamiseen menee jopa vuosi.

Haavisto on samoilla linjoilla.

– Olen samaa mieltä Mykkäsen kanssa. Sekä maahanmuuttajataustaiset yrittäjät että työnhakijat kaikki todistavat ongelmista byrokratian kanssa.

Saman pitäisi päteä Haaviston mukaan myös turvapaikanhakijoina tänne tulleisiin. Nyt turvapaikkaa hakenut henkilö, "siiloutuu" turvapaikanhakijaksi, koska ei alun perin tullut maahan työn takia.

–Turvapaikanhakija joka on saanut täällä elämänsä järjestykseen – hänellä saattaa olla työtä tai osaamista tarjolla, jota Suomi tarvitsee, niin siilon vaihtaminen on nyt lähes mahdotonta. Meidän pitäisi olla joustavampia.

– Katseet kääntyvät Migriin, jotta prosessit vietyä nopeammin läpi.