Espoolainen nettipelaaja voitti 18 miljoonaa euroa Eurojackpotista – Suomi Saksan kanssa isojen voittojen kärkimaa

Suomi sai eilen illalla jälleen kaksi uutta Eurojackpot-miljonääriä. Espoolainen nettipelaaja saa 18 miljoonan euron voiton, kun 90 miljoonan euron enimmäispotti jakautui viiteen osaan. Muut päävoitot menivät Saksaan (2), Italiaan ja Espanjaan.

Toinen uusi miljonääri Suomeen tuli, kun kajaanilainen nettipelaaja sai 5+1 osumalla 3,8 miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan Eurojackpot on tehnyt Suomeen 59 miljonääriä. Suomalaisten miljonäärien määrä on sen takia iso, että moni suuremmista voitoista on mennyt porukoille.

Lisäksi suomalaiset ovat Eurojackpot-pelin suurimpien voittojen listalla kärkipäässä Saksan kanssa. Tilastojen mukaan kymmenestä suurimmasta voitosta neljä on tullut Suomeen, viisi on mennyt Saksaan ja vain yksi muualle, Tšekkiin. 90 miljoonan euron potti on jaettu kolmasti.

Eurojackpotin pelaaminen alkoi maaliskuussa 2012.

Päävoiton todennäköisyys on erittäin pieni

Tilastojen mukaan Eurojackpot-pelin päävoiton todennäköisyys on noin yksi sadasta miljoonasta. Siitä huolimatta suomalaiset pelaavat rahapelejä niin paljon, että keskimäärin peleihin katoaa 55 euroa kuukaudessa.

Yhteensä Suomessa on noin kolme miljoonaa rahapelaajaa. Vastaavasti sijoittajia on puolet vähemmän.

