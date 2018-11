Porvarihallituksen leikkaukset saivat kylmää kyytiä Rinteeltä Hämeenlinnassa – Hän lupasi tehdä toisin, muttei kertonut mistä rahat otetaan

SDP:n pääministeriehdokas Antti Rinne suomi porvarihallituksen toimia puoluevaltuuston kokouksessa Hämeenlinnassa (siirryt toiseen palveluun). Rinne lyttäsi puheessaan muun muassa Sipilän hallituksen toimet koulutuksen leikkauksista ja lomarahaleikkauksen.

– Tällä vaalikaudella on nähty karulla tavalla, että keskustalla ja kokoomuksella on erilaiset kannustimet eri ihmisille: hyvätuloisille se on veronkevennys. Opiskelijoille, työttömille ja lapsiperheille se on leikkaus, Rinne sanoi.

Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen hallitukseen tähtäävän Rinteen puhe sisälsi runsaita moitteita nykyhallitukselle, mutta hän ei maininnut puheessaan yhtään konkreettista tapaa, mistä varat SDP:n haluamiin muutoksiin saataisiin.

Rinne lupaili puheessaan muun muassa panostuksia tieteen alalle. Hän lupasi vahvistaa perustutkimusta, lisäpanostuksia soveltavaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä tutkijoille mahdollisuuksia keskittyä työhönsä vähentämällä turhaa byrokratiaa.

Koulutukseen kohdistuneita hallituksen leikkauksia Rinne näpäytti koulutuksen kunnianpalauttamisella. Rinteen mukaan vastaus koulutuksen pelastamiseen on osaamispolun uudelleen luominen. Osaamispolku 2030 tarkoittaisi esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämistä toiselle asteelle ja jatkuvan oppimisen uudistamista.

SDP:n kannatus nousi Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa peräti 2,3 prosenttia.

Lue lisää:

Rinne tyytyväinen SDP:n kannatushyppäykseen: "Ihmiset alkavat nähdä, että tuossa on joukkue, jolla on visio 2030-luvulle"

SDP julkisti budjettivaihtoehtonsa – Parempi koulutus vahvistaa työllisyyttä

Antti Rinne ensi viikon äänestyksestä: "Mikään tämän hallituksen tempuista ei enää yllätä"

Rinne tyytyväinen SDP:n kannatushyppäykseen: "Ihmiset alkavat nähdä, että tuossa on joukkue, jolla on visio 2030-luvulle"