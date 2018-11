Prahassa tuhannet osoittivat mieltä pääministeriä vastaan

Tuhannet tšekit ovat osoittaneet mieltään Prahassa vaatien päämininsteri Andrej Babišin eroa. Mielenosoitus järjestettiin samettivallankumouksen vuosipäivänä. Lauantaina tuli kuluneeksi 29 vuotta siitä, kun silloisessa Tšekkoslovakiassa maan kommunistihallinto kukistettiin.

Mielenosoittajat vaativat Babisin eroa, jota syytetään muun muassa eu-tukien väärinkäytöstä. Lisäksi jotkut mielenosoittajista syyttivät pääministeriä yhteistyöstä kommunistisen salaisen poliisin kanssa ennen vuoden 1989 veretöntä vallankumousta.

– On mahdotonta hyväksyä, että henkilö, josta on meneillään rikostutkinta ja joka oli salaisenpoliisin avustaja, on pääministerinä, totesi Mikulas Minar, joka oli järjestämässä 20 000 ihmisten mielenosoitusta Prahan keskustaan.

Tšekin pääministeri Andrej Babiš sanoi perjantaina, ettei hän koskaan eroaisi tehtävästään.

Elokuussa miehityksen uhrien muistojuhla Prahassa muuttui protesteiksi pääministeriä vastaan.

Lähteet: AFP