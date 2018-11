Presidentti Niinistö ei puhunut metsien haravoinnista Trumpin kanssa, metsänhoidosta kyllä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei puhunut metsien haravoinnista tavatessaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Pariisissa viikko sitten.

Presidentin kansliasta kerrotaan sähköpostissa, että Niinistö oli puhunut Suomen metsänhoidosta ja metsäpalojen tarkkailujärjestelmästä. Niinistö oli sanonut meidän hoitavan metsämme, "we take care of our forests". Metsien haravoinnista ei kanslian mukaan ollut puhe.

Niinistö halusi ottaa metsäpalot puheeksi osanottona Kalifornian metsäpalojen aiheuttamien kuolemien ja suuren tuhon takia.

Presidentti Trump kehotti lauantaina paikallisia ottamaan mallia Suomen metsänhoidosta vieraillessaan maastopaloissa pahoin tuhoutuneessa Paradisen kaupungissa Pohjois-Kaliforniassa. Trump käytti Suomea esimerkkinä maista, joissa asiat on hoidettu eri tavalla.

– He haravoivat ja siivoavat eikä heillä ole mitään ongelmia, Trump sanoi.

Trump pitää metsien huonoa kuntoa ja kuolleita puita ratkaisevana syynä ainakin 76 kuolonuhria vaatineisiin maastopaloihin.

Viikko sitten Pariisissa metsäpalot nousivat esiin myös siksi, että Suomen arktiseen ohjelmaan sisältyy metsäpalojen torjunta, koska kuivuus on ongelma myös pohjoisissa metsissä. Presidentti Niinistö on ajanut mustan hiilen eli noen torjuntaa Arktisessa neuvostossa, jonka puheenjohtaja Suomi parhaillaan on.

Lue myös

Asiantuntijan mielestä suomalaisella metsänhoidolla voisi olla tarjottavaa Kalifornialle – oikaisee Trumpia: "Eihän meillä Suomessa metsiä haravoida"

Trumpin lausahdus metsän haravoinnista sytytti Twitterin liekkeihin, #RakeNews vetää vitsailijoita puoleensa