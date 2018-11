Herätys: Kokeile perusturvapeliä, tyttöjen murrosiän jarrutushoidot yleistyvät, kauppakeskus Itiksen osia halutaan suojella

Perusturvapelillä pienituloisen yksinhuoltajan arkeen

Ylen perusturvapelistä voit kokeilla, selviäisitkö vuoden yksinhuoltajan arjesta. Pätkätyöt eivät riitä kattamaan kaikkia menoja, ja apua on haettava yhteiskunnan tukiverkoista. Yllättävät tilanteet sotkevat suunnitelmat.

Suomi voi säästää päästöjä leikkaamalla

Mårten Lampén / Yle

Suomen on mahdollista leikata selvästi kaavailtua enemmän päästöjä ensi vuosikymmenen aikana. Lisäksi päästövähennykset tulevat odotuksia halvemmaksi, ja ne voivat parhaimmillaan jopa säästää rahaa nykyiseen kehitysuraan verrattuna. Asia selviää tuoreesta Sitran tilaamasta raportissa.

Tyttöjen murrosiän jarrutushoitojen määrä on lisääntynyt lähes puolella

AOP

8–11-vuotiaana alkava murrosikä on nyt jo normaalia. Jos murrosiän merkkejä ilmaantuu alle 8-vuotiaalle tytölle, fyysistä kehittymistä voi olla tarpeen hidastaa lääkehoidolla. Jarrutushoitojen määrä on kasvanut 50 prosentilla vuosikymmenessä, mutta määrällisesti niitä on edelleen vähän: uusia hoitoja aloitetaan koko maassa vain muutamia kymmeniä vuodessa.

Pitäisikö suomalaisten ostareiden äiti eli kauppakeskus Itis suojella?

Kauppakeskuksen sisätiloissa kaupunki haluaa suojella pasaasikäytävän lasikaton. Sen suunnittelussa Kairamo otti vaikutteita Pariisin 1800-luvun pasaaseista. Ronnie Holmberg / Yle

Helsingin kaupunki haluaa suojella kauppakeskus Itiksen vanhimman osan julkisivuja sekä pasaasikäytävän lasikaton. Keskeneräinen suojeluprosessi on jarruttanut Itiksen huoltotöitä. Esimerkiksi julkisivun huonokuntoisiin metallirakenteisiin ei saa kajota ilman viranomaisen lupaa. Arkkitehti Erkki Kairamon suunnittelemaa, vuonna 1984 valmistunutta rakennusta pidetään rakennustaiteellisesti arvokkaana.

Trump erimielinen CIA:n kanssa Khashoggin murhan tilaajasta

Donald Trump Eric Baradat / AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pidättäytynyt arvostelemasta Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmania, vaikka Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA on päätynyt siihen, että saudijournalisti Jamal Khashoggi murhattiin kruununprinssin käskystä. Trumpin mukaan kruununprinssi on sanonut hänelle useaan otteeseen, ettei ole millään tavalla osallinen tekoon.

Poutaista ja selkeää

Yle

Sää on poutainen ja monin paikoin selkeä, kertoo Ylen meteorologi Seija Paasonen. Pilvisyys lisääntyy päivän aikana pohjoisessa. Suurimmassa osassa maata on maanantaina pikkupakkasta, lähinnä etelässä ja Käsivarren Lapissa päivälämpötila kohoaa hieman nollan yläpuolelle. Perämerellä ja Merenkurkussa varoitetaan kovasta tuulesta.

