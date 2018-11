Tehokkuus kasvaa, kun robotit tekevät tylsää ja toistuvaa työtä – "Asiat tehdään kerralla valmiiksi ja oikein”

Tästä on kyse Sartorius Biohitin tehtaalla Kajaanissa on ollut käytössä nivelvarsirobotteja jo 20 vuotta. Nyt käytössä on yli 20 robottia.

Robotit auttavat ihmistä tekemään tylsiä ja toistuvia töitä sekä lisäämään tehokkuutta.

Keväällä valmistuvan tehtaan laajennuksen myötä tuotanto lisääntyy merkittävästi. Myös robottien määrä kasvaa.

KajaaniNivelvarsirobotin käsi siirtää linjastolla tuotteita eteenpäin. Toisella linjalla toinen käsi pakkaa ne rasioihin.

Ennen robottien tuloa Sartorius Biohitin (siirryt toiseen palveluun) tehtaalle toistakymmentä ihmistä teki tämän kaiken käsin.

Nyt tylsä sekä toistuva työ on täysin automatisoitu. Tämä tarkoittaa kahdeksan tunnin mittaisen työpäivän aikana sitä, että osa toiminnasta on lähes 500 kertaa nopeampaa.

– Robotit ovat tulleet auttamaan ihmistä tekemään tylsiä ja toistuvia töitä sekä sellaisia, missä tehokkuus tulee hyvin käytetyksi, kertoo tehdaspäällikkö Pertti Pulkkinen.

Sartoris Biohit Liquid Oy on Kajaanissa toimiva huipputeknologian yritys, joka valmistaa pipettejä sekä pipettien kertakäyttökärkiä sairaaloiden ja eri alojen laboratorioiden käyttöön.

Sartorius Bohitin Kajaanin tehtaalla valmistetaan muun muassa automaattipipettejä. Tehdaspäällikkö Pertti Pulkkisella on kädessään Kajaanin tehtaalla valmistettu pipetti. Mimmi Nietula / Yle

Edelleen ihmiset tekevät lopputarkastuksen, laadunvalvonnan ja pakkaavat putkesta tulevat tuotteet lähetettäväksi tehtaan varastolle Saksaan.

Tehtaalla on ollut automaatiota jo ennen robotteja, mutta se oli yksinkertaisempaa. Kajaanin tehtaalle hankittiin ensimmäinen nivelvarsirobotti 20 vuotta sitten.

Nyt käytössä on yli 20 robottia ja parhaillaan tehtävän laajennuksen jälkeen niiden määrä kasvaa entisestään. Robottien ja ihmisten työtä on yhdistetty siten, että ihminen jatkaa siitä, mihin robotti lopettaa.

Osaaminen on tehokkuuden tae

Menneinä vuosina on puhuttu suomalaisten työn tekemisen tehottomuudesta ja kiitelty muun muassa kiinalaisten ja japanilaisten työtehoa. Samalla myös moni suomalainen tehdas on siirtänyt ainakin osan tuotannosta juuri itäisiin maihin. Näin teki myös Sartorius Biohit, joka avasi noin 10 vuotta sitten tehtaan Kiinassa.

Tuotteiden laatua tarkkailee edelleen ihminen. Mimmi Nietula / Yle

Nyt tämä on historiaa, sillä tuotanto siirrettiin Kiinasta Kajaaniin viime keväänä. Tehdaspäällikkö Pulkkisen mielestä suomalainen työvoima on ollut aina osaavaa ja tehokasta.

– Tehokkuus ei synny siitä, että kädet heiluvat nopeasti ja saadaan näennäisesti asioita tehtyä. Tehokkuus syntyy siitä, että asiat tehdään kerralla valmiiksi ja oikein. Niitä ei tarvitse korjailla ja lähteä paikkaamaan uudelleen, kertoo Pulkkinen.

Kunnossapitoasentaja Samuli Kemppainen työskentelee päivät robottien parissa. Hän on ollut Sartorius Biohitin tehtaalla 15 vuotta. Kemppaisen työhistorian aikana robotiikka sekä automaatio ovat kehittyneet huimasti ja robottien kanssa työskennellään nyt huomattavasti enemmän kuin uran alkuvaiheessa.

– Robottien tarvitsemat huollot, korjaukset, säädöt, asennukset ja muut sellaiset ovat lisääntyneet todella paljon kaiken muun automaation ohessa, Kemppainen sanoo.

Kunnossapitoasentaja Samuli Kemppainen kertoo, että robotit pystyvät nyt paljon ripeämpään toimintaan kuin aikaisemmin. Mimmi Nietula / Yle

Vaikka robottien määrä on lisääntynyt ja uusia versioita on tullut, perusidea teollisuusroboteissa on säilynyt samana, ainoastaan vauhti on kasvanut.

– Kappaleiden käsittely on nopeampaa ja vauhti on kovempaa. Ne pystyvät paljon nopeampaan toimintaan kuin aikaisemmin, Kemppainen kertoo.

Lisää robotteja, lisää töitä

Kajaanin tehtaalla on parhaillaan menossa mittavat laajennukset, jonka yhteydessä hankitaan uusia robotteja. Työpaikkoja ei laajennuksen myötä synny, mutta tuotteiden määrät lisääntyvät.

– Kehittyneen automaation ja tekniikan myötä tehtaamme volyymi kasvaa, tehdaspäällikkö Pertti Pulkkinen kertoo.

Tällä hetkellä Kajaanin tehtaalla on 120 työntekijää ja Kiinan toimintojen siirtyessä Kajaaniin toiminta laajeni entisestään, kun palkattiin 20 uutta työntekijää. Mimmi Nietula / Yle

Kunnossapitoasentajan näkökulmasta robottien lisääntyminen on positiivinen ilmiö. Töitä on riittänyt, kun robotteja on enemmän.

– Jos samassa suhteessa lisääntyy automaatio, niin työt eivät vähene, kunnossapitoasentaja Kemppainen toteaa.