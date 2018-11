Trump erimielinen CIA:n kanssa Khashoggin murhan tilaajasta, ei halua kuunnella nauhaa: "Minulla ei ole syytä – Se on hyvin väkivaltainen, julma ja kauhea"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän halua kuunnella ääninauhoitusta saudijournalisti Jamal Khashoggin murhasta. Hän kertoo asiasta Fox News Sunday -ohjelman haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Trump kuitenkin sanoo olevansa täysin perillä nauhoitteen sisällöstä.

– Se on kärsimysnauha. Se on hyvin väkivaltainen, hyvin julma ja kauhea, Trump sanoo.

Trump on pitäytynyt pidättäytynyt arvostelemasta Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmania, vaikka Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA on lehtitietojen mukaan päätynyt siihen, että Khashoggi murhattiin kruununprinssin käskystä.

Haastattelu oli tehty perjantaina useita tunteja ennen kuin hallituksen lähteet sanoivat CIA:n tiedottaneen Trumpin hallinnolle bin Salmanin osuudesta murhaan.

Haastattelussa Trump sanoo haluavansa luottaa asiassa liittolaiseensa. Trumpin mukaan bin Salman on sanonut hänelle useaan otteeseen, viimeksi muutama päivä sitten, ettei ole millään tavalla osallinen tekoon. Trump myös sanoi että "useat ihmiset" ovat kertoneet hänelle, ettei kruununprinssillä ollut tietoa surmasta.

Lauantaina Trump sanoi, että CIA:n arvio asiasta on hyvin ennenaikainen, ja on mahdollista että murhan takana oleva taho ei selviä ikinä.

"Kruununprinssi on poissa tolaltaan"

Niin demokraattien kuin republikaanienkin kokeneempi kaarti on vaatinut Trumpia kovempiin toimiin Saudi-Arabiaa vastaan. Joidenkin mukaan Trumpin pitäisi lopettaa asekaupat maahan ja vetää tukensa kruununprinssiltä.

Torstaina Yhdysvallat asetti talouspakotteita 17 saudivirkamiehelle heidän epäillystä roolistaan Khashoggin murhaan. Pakotteet eivät kohdistuneet saudihallintoon.

Saudi-Arabia tuottaa paljon öljyä Yhdysvalloille ja on myös sen läheinen liittolainen Irania vastaan.

Republikaanisenaattori ja Trumpin läheinen liittolainen Lindsey Graham sanoi sunnuntaina, ettei hänellä ole epäilystäkään etteikö bin Salman olisi ollut tietoinen murhasta.

– He (Saudi-Arabia) ovat läheinen kumppani, mutta kruununprinssi on epälooginen, poissa tolaltaan ja on tehnyt paljon vahinkoa Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian suhteille. Minulla ei ole aikomustakaan työskennellä hänen kanssaan enää koskaan, Graham sanoi NBC:n Meet the Press -ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun).

Washington Postiin kirjoittanut sauditoimittaja Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa lokakuun alussa. Khashoggi oli arvostellut kirjoituksissaan Saudi-Arabian johtoa.

Maan johto on myöntänyt surman, mutta kiistänyt kruununprinssin osuuden siihen. Aiemmin viikonloppuna Trump sanoi, että Yhdysvallat aikoo julkistaa täyden raportin tapahtuneesta maanantaina.

Lähteet: AP, STT