Toimittajalta: Trump lisäsi Suomi-tietoutta Yhdysvalloissa – ja sai syyteryöpyn päällensä

WASHINGTON Suomi mainittu. Jo se on huomionarvoista Yhdysvalloissa. Tosin osa tästäkin huomiosta meni ruotsalaisille, kun Washington Post raportoi paperilehdessään virheellisesti presidentin kiitelleen Ruotsin metsänhoitoa.

Donald Trumpin puheet Suomen metsänhoidosta saivat kuitenkin palsta- ja sekuntitilaa Yhdysvaltain luetuimmassa ja katsotuimmassa mediassa. Maastopaloissa tuhoutuneessa Paradisen kaupungissa vieraillut Trump kehotti kalifornialaisia ottamaan oppia Suomesta.

Suomi-brändistä huolehtivien helpotukseksi maamme pääsi esiin positiivisessa valossa, mikä ei ole Trumpin tapauksessa itsestäänselvyys. Alkuvuonna Trump puhui persläpimaista, joista saapuu pakolaisia Yhdysvaltoihin.

Tiukempaa siirtolaispolitiikkaa vaatiessaan hän on viitannut Ruotsin lähiöiden ongelmiin. Helmikuussa Floridan kampanjatilaisuudessa Trump antoi jopa erheellisesti ymmärtää, että Ruotsissa olisi tapahtunut terrori-isku.

Oli Trumpin käyttämä esimerkki ulkomailta sitten positiivinen tai negatiivinen, se vain harvoin osuu oikeaan. Viittauksia Suomen metsänhoitoonkin amerikkalaismedia piti sopimattomina.

Los Angeles Times vertasi metsäpaloista kesällä kärsineen Pohjois-Suomen ja Pohjois-Kalifornian paloalueen sademääriä keskenään. Rovaniemellä satoi lehden mukaan touko-marraskuun välisenä aikana 15,76 tuumaa. Butten piirikunnassa satoi samana aikana vaivaiset 0,7 tuumaa.

Lehden haastattelema meteorologi muistutti, että maasto ja sitä pyyhkivä tuuli ovat Kaliforniassa tyystin erilaisia kuin Suomessa. Paloalueille sisämaasta päin puhaltavat Santa Anan tuulenpuuskat on voimakkaita ja kuivia. Ne kuivaavat ja pöllyttävät kanjonien ja solien kasvillisuuden. Suomessa ei vastaavaa luonnonilmiötä ole.

Kesä ja syksy ovat ylipäätään olleet ennenkokemattoman kuivuuden aikaa Kaliforniassa. Koko osavaltion lokakuun sademäärä oli vain viitisen prosenttia normaalista. Paloalueille ei ole pudonnut pisaraakaan viikkokausiin.

Asiantuntijoiden tyrmäystä harmillisempaa Trumpin kannalta on se, että hän on saanut täyslaidallisen kritiikkiä myös paloalueiden asukkailta. Siitäkin huolimatta, että hänen puheissaan voi olla totuuden siemen.

Kalifornian metsänhoito on ollut puutteellista. Maastossa on paljon sytykettä ja metsiä on monin paikoin hakattu niin, että tuli pääsee helposti leviämään.

Trumpin ajoitus ja tapa puhua ongelmasta ovat kuitenkin olleet vääriä. Olin Malibussa presidentin twiitatessa asiasta ensimmäistä kertaa. Twiitti tuntui pahalta historian pahimpien palojen raivotessa kaupungin laitamilla.

Paikallisten mielestä presidentin teksti oli tylyä ja myötätunnotonta, jopa vahingoniloista. Paikallisessa kaupassa asiakkaat käyttivät Trumpista puhuessaan f-sanaa.

Vaikka Kalifornia saakin nyt tarvitsemansa liittovaltion hätäavun, Trump jää ikävällä tavalla paikallisten asukkaiden mieliin. Niin kävi myös viime vuonna Puerto Ricossa hirmumyrskyn jälkeen.