Törkeä maksuvälinepetos sekä törkeä rahanpesu tutkinnan alla Kauhajoella

Kauhajoella tutkitaan törkeää maksuvälinepetosta ja törkeää rahanpesua. Elokuussa Kauhajoen Päntäneellä murtauduttiin asumiskäytössä olleeseen toimistoon, josta vietiin muun muassa pankkikortti tunnuksineen ja toisen tilin verkkopankkitunnukset.

Nopeasti tämän jälkeen tililtä on siirretty Tampereen seudulla asuvan miehen tilille yhteensä 50 000 euroa ja sieltä eteenpäin 30 000 euroa toiselle tilille. Rahat nostettiin myöhemmin eri pankkiautomaateista. Lisäksi pankkikortilla on tehty ostoksia 35 000 euron edestä.

Poliisi epäilee kaikkiaan kolmea henkilöä tapahtumista. Kaksi heistä on ollut pidätettynä esitutkinnan aikana ja toinen on edelleen tutkintavankina. Kolmas epäilty on vankilassa, jossa hän kärsii aiempia tuomioita.

Asian esitutkinta kestää vielä joitakin viikkoja. Tähän mennessä kaikkia anastettuja rahoja tai rahoilla hankittuja tavaroita ei ole saatu takaisin.