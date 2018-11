"Enää tuoksuyliherkkiä ei leimata nipottajiksi" – tuoksuttomuus leviää silti kunnissa vielä hitaasti

Vasta melko harva kunta on ottanut tuoksuttomuuden ohjenuoraksi työpaikoilla. Kun Kouvola julistautui tuoksuttomaksi vuonna 2015, (siirryt toiseen palveluun) alkoi tapahtua.

– Pikku hiljaa muutkin kunnat ovat seuranneet esimerkkiä. Julkisissa palveluammateissa tuoksuttomuudesta on nähty selkeää hyötyä. Voisi sanoa, että näin tuoksuyliherkät pääsevät kulkemaan esteettömästi, summaa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton viestintäpalvelujen johtaja Niki Alanko.

Vasta parin viime vuoden aikana kunnat ovat heränneet asialle, vaikka jo toissa vuonna Suomen kunnista savuttomia oli yli 80 prosenttia. (siirryt toiseen palveluun)

– Enää tuoksuyliherkkiä ei leimata nipottajiksi, vaan monella on läheinen, joka kärsii vahvoista tuoksuista ja rohkenee myös kertoa siitä, kertoo Alanko.

Kouvolan vanavedessä ovat seuranneet muun muassa Hollola, Lahti ja keskipohjalainen Perho. Osittaista tuoksuttomuutta on enemmänkin: esimerkiksi Kokkolassa sopimuksia on tehty työyksikkökohtaisesti. Kun työtiloja on remontin yhteydessä muutettu monitoimitilaksi, tuoksuttomuudesta on sovittu yhdessä.

Perhossa hajusteet pois pesuaineita myöten

Perho ottaa käytöön tuoksuttomuuden periaatteet ensi vuoden alusta. Suosituksena on, että työntekijät eivät jatkossa käytä hajusteita työpaikalla, samoin asiakkaiden toivotaan asioivan kunnan toimipisteissä tuoksuitta.

– Tällä vaikutetaan työssäjaksamiseen ja viihtymiseen, koska osa kärsii voimakkaista tuoksuista. Jonkun työpäivä saattaa mennä hengenahdistuksen ja vuotavien silmien kanssa, jos vaikka asiakas kävelee tiloihin parfyymipilven kanssa, kertoo sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö.

Vältettävien listalla ovat muun muassa hajustettu kosmetiikka, voimakkaat hiusten viimeistelyaineet, eteeriset öljyt sekä haju- ja partavedet. Kunta myös muistuttaa työntekijöitä huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta.

– Ei se ole ongelma, mutta sekin liittyy tuoksuton kunta -ajatteluun.

Hajusteiden välttämisen lisäksi Perho toivoo, että ihmiset suosivat tuoksuttomia pesuaineita.

– Totta kai toivotaan, että jokainen miettisi kuluttajavalintojaan. Osa ihmisistä oireilee todella herkästi, allergiatkin ovat lisääntyneet, samoin sisäilmaoireilu. Me haluamme vaikuttaa siihen, ettei oireilua tule lisää ainakaan tuoksuista, sanoo Mervi Pääkkö.

Tuoksuttomuudella kunnat haluavatkin tukea tuoksuyliherkkiä ja allergisia, jotka voivat saada hajusteista päänsärkyä, pahoinvointia tai jopa astmakohtauksia.

Myös osa yrityksistä kannustaa tuoksuttomuuteen. Terri Niemi / Yle

Tuoksuille yliherkkä joutuu suunnittelemaan liikkeensä

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton laajan kyselytutkimuksen perusteella lähes puoli miljoonaa suomalaista kärsii tuoksuista niin paljon, että heitä voidaan pitää vahvasti tuoksuherkkinä.

Kokkolalainen Irina Wikström on kala-allergikko, ja pelkkä kalan hajukin saa hengen ahtaalle. Äänen palautuminen ja kunnon normalisoituminen voi viedä päivän. Pahimmillaan Wikström on joutunut hakemaan happea ensiavusta kalan hajun takia.

Hän uskoo kalan herkistäneen muillekin tuoksuille, sillä yliherkkyys niitä kohtaan on tullut viime vuosina. Pieni tuoksu esimerkiksi pesuaineissa vielä käy, mutta suurin osa deodoranteistakin aiheuttaa ongelmia. Aikanaan Wikström rakasti Opium-hajuvettä.

– Nyt se on muisto vain.

Nainen joutuukin miettimään, missä ja milloin kulkee. Esimerkiksi kaupassa hän ei voi mennä lähellekään hajustehyllyjä, jotka on monessa liikkeessä sijoitettu niin hyvin tyrkylle, että reittinsä joutuu suunnittelemaan.

Kosmetiikkaosasto voi olla kauhistus tuoksuyliherkälle.

Kuntien lisääntyvä tuoksuttomuus saa Wikströmiltä kiitosta samoin kuin esimerkiksi teatterin hajuttomat näytökset. Tilanne onkin yleisesti parantunut, mutta naisen toivelistalla on, että ainakin sairaalat alkaisivat noudattaa täyttä tuoksuttomuutta.

Ja vaikka tuoksuyliherkkyys onkin tunnustettu ongelma, siihen suhtaudutaan yhä monella tapaa, sanoo Irina Wikström:

– Jotkut sanovat, että hajuallergia on vain mielestä kiinni. Mutta kyllä se on ihan oikea ongelma.