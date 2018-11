Kaipaatko vinkkejä säästämiseen ja sijoittamiseen? Niitä voi löytää ainakin näistä podcasteista

Mistä ammentaa uusia ideoita sijoittamiseen, ja vinkkejä oman talouden kehittämiseen? Vaikka lukuisista näitä aiheita käsittelevistä podcasteista.

Kokosimme tähän juttuun listan aktiivisesti julkaistuja kotimaisia podcasteja, joissa talousasioita käsitellään kansantajuisesti.

Puhetta uusperheiden rahoista, mökkivuokrauksesta ja alanvaihdosta

Rikastamo (siirryt toiseen palveluun)-podcastin Unna Lehtipuu ja Terhi Majasalmi tunnetaan varallisuusvalmentajina. He auttavat työkseen ihmisiä rahan, uran ja merkityksen kolmiyhteydessä. Rikastamossa on viime aikoina keskusteltu esimerkiksi uusperheiden raha-asioista, ja Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva on käynyt puhumassa vuokrasuhteista (siirryt toiseen palveluun).

Majasalmi kertoi aiemmin syksyllä naisten kasvaneesta sijoitusinnostuksesta kertoneessa jutussa haaveilevansa, että jokaisella suomalaisella naisella olisi taloudelliset edellytykset toteuttaa unelmiaan.

Rahamania (siirryt toiseen palveluun) on Nina Nordlundin ja Tellu Uotilan videoblogi ja podcast, jossa käsitellään rahaa, sijoittamista ja säästämistä. Lähetysten aiheina on hiljattain ollut esimerkiksi vastuullinen sijoittaminen (siirryt toiseen palveluun) ja asuntosijoittamisessa (siirryt toiseen palveluun) kehittyminen. Keskustelua on ollut myös mahdollisuudesta saada mökistä tuottoja (siirryt toiseen palveluun) vuokraamalla sitä. Jaksot voi myös katsoa Youtubesta (siirryt toiseen palveluun).

Natalia Salmelan ja Vivian Valpurin luotsaama Ysistä viiteen (siirryt toiseen palveluun) on kuvauksensa mukaan "Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä". Salmela tunnetaan varsinkin lifestyle-aiheita käsittelevästä blogistaan (siirryt toiseen palveluun). Ysistä viiteen -jaksoissa on käsitelty esimerkiksi työelämän minän (siirryt toiseen palveluun) ja sosiaalisen median minän suhdetta ja pohdittu, mikä motivoisi vaihtamaan alaa (siirryt toiseen palveluun).

Rahoitusalalta ajatuksia säästämiseen ja sijoittamiseen

Ruotsalaisen varsinkin osake- ja rahastovälittäjänä tunnetun Nordnetin #rahapodi (siirryt toiseen palveluun) on monelle piensijoittajalle tuttu, ohjelma on kerännyt Soundcloud-palvelussa vuosien mittaan tuhansia seuraajia.

Nordnetin #rahapodin aiheet pyörivät talouden, säästämisen ja sijoittamisen ympärillä, ja jaksojen aiheiksi otetaan vastaan myös kuulijoiden toiveita.

Markkina-analyysiä tarjoilee omissa podcasteissaan myös Nordea, jonka Nordea Markets Insights (siirryt toiseen palveluun) -jaksoissa ovat olleet esillä muun muassa maailmantalouden käänteet Brexitistä Yhdysvaltain presidentin kauppasopimuskantoihin. Myös OP tarjoilee vinkkejä omassa Sijoittajakoulussaan (siirryt toiseen palveluun).

Parisuhteiden rahanjaon reiluutta ja kansalaisten talouskysymyksiä

Ajankohtaista talouspuhetta piisaa myös Ylen eri kanavissa. Ylen tämän syksyn uutuus varsinkin arjen taloustietämyksen parantamiseksi on toimittaja-bloggaaja Julia Thurénin luotsaama Melkein kaikki rahasta.

Joka torstai ilmestyvässä sarjassa puhutaan raha-asioista häpeilemättä. Jaksoissa on syvennytty muun muassa parisuhteen rahanjaon reiluuteen ja siihen, millaisista raha-asioista parit riitelevät.

Yle julkaisee muitakin talouden podcasteja: Pörssipäivässa käydään läpi esimerkiksi tuloskausien satoa. Viime viikolla ohjelmassa pohdittiin menestymistä globaaleilla osakemarkkinoilla. Pörssipäivän voi kuunnella myös Yle Puheen taajuudelta tiistaisin.

Areenasta ja torstaisin Yle Radio 1:ltä kuultava Mikä maksaa puolestaan etsii vastauksia tavallista kansalaista askarruttaviin talouden kysymyksiin. Käsittelyssä on ollut viimeksi kirjakauppojen liiketoiminta.

Sijoittaminen esillä messuilla

Puhetta sijoittamisesta ja säästämisestä voi tällä viikolla kuulla paikan päällä Helsingin Messukeskuksessa, jossa järjestetään torstaina ja perjantaina Sijoitus Invest -messut (siirryt toiseen palveluun).

Tapahtuma lupaa tarjoilla ajankohtaisesta tietoa sijoitustarjonnasta kattavasti ja tiiviisti, niin aloittelijoille kuin sijoitusalan ammattilaisille. Teemoihin kuuluvat muun muassa vastuullisuus sijoittamisessa, säästäminen ja sijoittamisen aloittaminen.

