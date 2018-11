Kaikki EU-maat brexit-sopimuksen luonnoksen takana

Eurooppaministeri Sampo Terhon (sin.) mukaan Suomi tukee erosopimusta siinä muodossa kuin se on neuvoteltu.

Kaikki Euroopan unionin 27 jäljelle jäävää jäsenmaata tukevat Britannian EU-erosta neuvoteltua sopimusluonnosta. EU-maat päättivät maanantaina olla avaamatta brexit-luonnosta.

Sopimusta käsitellään EU:n huippukokouksessa ensi sunnuntaina. Sitä ennen Brysselissä viimeistellään poliittinen julistus EU:n ja Britannian eronjälkeisestä suhteesta.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier esittää myöhemmin tällä viikolla päivämäärää siirtymäkauden mahdolliselle jatkamiselle. Barnier sanoo, että siirtymäkautta voidaan jatkaa kerran.

Barnierin mukaan sopimusluonnos on oikeudenmukainen ja tasapainoinen.

Suomi tukee erosopimusta

Sopimus kelpaa myös Suomelle.

– Suomi on valmis tukemaan tätä erosopimusta siinä muodossa kuin se on neuvoteltu, sanoi eurooppaministeri Sampo Terho (sin.) suomalaistoimittajille Brysselissä.

Britanniassa monet konservatiivipuolueen kansanedustajat ja tiettävästi myös osa hallituksesta on sitä mieltä, että erosopimus pitäisi neuvotella uusiksi. Terho ei pidä 585-sivuisen sopimuksen avaamista todennäköisenä.

– Jos avataan yksi kohta, koko sopimus olisi auki ja pöydälle ilmestyisi muitakin kohtia. Se olisi hyvin vaikeaa, Terho sanoi.

Terho: Järkevä ja kohtuullinen vastaantulo on mielekästä

Ainoa kohta joka sopimusluonnoksessa oli jätetty avoimeksi on päivämäärä, johon asti siirtymäkautta voidaan tarvittaessa pidentää. Terhon mukaan Suomelle käy siirtymäajan jatkaminen tarvittaessa.

Enemmän liikkumavaraa on poliittisessa julistuksessa EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta. Tämä paperi on vielä kesken, ja se on tarkoitus hyväksyä samaan aikaan yksityiskohtaisen erosopimuksen kanssa.

– Mikä tahansa järkevä ja kohtuullinen vastaantulo on mielekästä kansallisen edun mukaan, että hallittu brexit saadaan toteutettua, Terho sanoi.

Terho korosti, että Suomen edun mukaista on että Britannian ero tapahtuu järjestyneesti sopimuksen kautta. Hänen mukaansa olisi yllättävää, jos erosopimus kaatuisi 27 muun jäsenmaan käsittelyssä. Lopullinen päätös asiassa tehdään EU-johtajien huippukokouksessa sunnuntaina.

Lähteet: Reuters