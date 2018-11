Kuka on Nancy Pelosi? Yhdysvaltojen todellinen ensimmäinen nainen on taas vahvoilla maan kolmanneksi tärkeimpään poliittiseen pestiin

Demokraatteja johtava Nancy Pelosi on teräväpäinen laskija, taitava rahankerääjä ja republikaanien kauhu. Tammikuussa hän todennäköisesti nousee pitämään valtaa edustajainhuoneessa.

Hän on maailman vaikutusvaltaisimpia naisia, mutta kuinka moni suomalainen tunnistaa hänet?

78-vuotias tienraivaaja. Vaarallinen liberaali. Yhdeksän lapsen isoäiti, joka selviää neljän tunnin yöunilla.

Näin kuvataan Nancy Pelosia, joka havittelee jälleen puhemiehen paikkaa Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneessa.

Tuleva viikko kertoo Pelosin mahdollisuuksista paljon, sillä demokraatit äänestävät johtajistaan keskiviikkona. Jännitystä tuo demokraattileirissä poriseva kapina (siirryt toiseen palveluun).

Se ei kuitenkaan tunnu häiritsevän Pelosia. Päinvastoin. Hän on kutsunut haastajia kisaan.

Pelosi on ilmoittanut uskovansa, että edustajainhuoneen puhemiehen nuija palaa vuosien tauon jälkeen juuri hänelle.

Jos Pelosista jäisi historiaa varten talteen vain yksi lause, se voisi hyvin olla tämä: Nainen ei ole koskaan ennen ollut kongressissa näin korkeassa virassa.

Lause on uutistoimisto Reutersin sähkeestä loppusyksyltä 2002. Tuolloin Pelosi oli nousemassa demokraattien ryhmänjohtajaksi puolueen vaalitappion jälkeen. Neljä vuotta myöhemmin demokraatit voittivat vaalit, ja Pelosi äänestettiin edustajainhuoneen puhemieheksi.

Nyt hän on jälleen tyrkyllä samaan asemaan, sillä demokraatit nappasivat voiton marraskuun välivaaleissa. Tammikuussa kongressin edustajainhuoneessa äänestetään asiasta virallisesti.

Pragmaattinen Nancy Pelosi ja idealisti Barack Obama olivat edustajainhuoneen puhemiehenä ja presidenttinä toimiessaan toisiaan täydentävä kaksikko. Win McNamee / Getty Images

"Nancy Pelosi on vahvasti kongressille lojaali poliitikko, jolla ei ole tiettävästi koskaan ollut haluja Valkoiseen taloon." Gregory J. Wawro, Columbian yliopiston professori

– Synnyin ja kasvoin politiikan keskellä, on Nancy Pelosi sanonut.

Pelosilla on maine länsirannikon liberaalina, mutta hänen juurensa ovat Washingtonin ja New Yorkin väliin itärannikolla jäävässä Baltimoressa, Marylandin osavaltiossa.

Isä Thomas D'Alesandro Jr. toimi Baltimoren kaupungin pormestarina ja Yhdysvaltain kongresssin edustajainhuoneen jäsenenä. Perheen lapset solahtivat sisään demokraattipiireihin.

– Pelosi kasvoi poliittisesti hyvin aktiivisessa perheessä ja oppi politiikan tekemisestä paljon kotona, valtio-opin professori Gregory J. Wawro newyorkilaisesta Columbian yliopistosta sanoo.

D’Alesandron katolilaisessa perheessä oli ennen tyttären syntymää viisi poikaa. Veljesjoukon keskellä kasvamisesta sanotaan olleen Nancy Pelosille hyötyä Capitol-kukkulalla, joka on ollut – ja on edelleen – pitkälti miesten pelikenttä.

Myös tausta työläiskaupungin tyttönä on Pelosille tärkeä ainakin mielikuvien tasolla.

Kun Nancy D'Alesandro syntyi maaliskuussa 1940, Baltimore tunnettiin teräs-, auto- ja rahtiteollisuuden tyyssijana.

Perheen pojat kävivät koulunsa Baltimoressa, mutta äitinsä Anunciatan tahdosta Nancy lähti opiskelemaan valtio-oppia Washingtoniin, arvostettuun tyttökouluun Trinity Collegeen. Washingtonissa hän tapasi puolisonsa, liikemies Paul Pelosin.

Nancy Pelosi valittiin kongressin edustajainhuoneeseen ensimmäisen kerran vuonna 1987 poikkeusvaalien jälkeen. Matthew Naythons / Getty Images

Nancy Pelosi on ollut edustajainhuoneen jäsen 31 vuotta.

Pariskunnan perheen kasvaessa Nancy Pelosi toimi demokraattien vapaaehtoisena puuhanaisena. Kun maine taitavana rahankerääjänä kiiri, hän kohosi ensin puolueen kansalliseen komiteaan ja myöhemmin Kalifornian demokraattien johtoon.

Täyspäiväiseksi poliitikoksi Pelosi ryhtyi vasta kasvatettuaan viisi lasta. Tarinan mukaan Pelosien lukioikäinen kuopus kehotti 46-vuotiasta äitiään hankkimaan omankin elämän.

Päätös asettua ehdolle syntyi, kun siihen aukesi sopiva tilaisuus. Paikastaan kongressin edustajainhuoneessa vakavan sairauden vuoksi luopunut Sala Burton testamenttasi äänensä Pelosille.

Nyt Pelosi on edustanut samaa kalifornialaista vaalipiiriä jo 31 vuoden ajan. Tänä aikana vaalipiirin numero on muuttunut useamman kerran, mutta Pelosi on pysynyt.

Professori Wawron mukaan Pelosi on vahvasti kongressille lojaali poliitikko, jolla ei ole tiettävästi koskaan ollut haluja Valkoiseen taloon.

Nancy Pelosi tarttui edustajainhuoneen puhemiehen nuijaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2007, demokraattien voitettua syksyllä edustajainhuoneen enemmistön. Chuck Kennedy / Getty Images

Washingtonissa nuijaa heiluttava edustajainhuoneen puhemies on niin sanotusti kahden sydämenlyönnin päässä presidentistä.

– Jossain vaiheessa saamme naispresidentin, mutta siihen asti Pelosi on yltänyt korkeimmalle, valtio-opin professori Gregory J. Wawro toteaa.

Pelosi johti puhetta kongressin edustajainhuoneessa vuosina 2007–2011.

Washingtonissa nuijaa heiluttava edustajainhuoneen puhemies on niin sanotusti kahden sydämenlyönnin päässä presidentistä. Tehtävä on poliittisessa arvoasteikossa siis maan kolmanneksi korkein. Jos presidentti ja varapresidentti olisivat estyneitä johtamaan maata, vallankahvaan saisi tarttua edustajainhuoneen puhemies.

Suomessakin puhemies hyppää tarvittaessa presidentin saappaisiin, mutta on tehtävän arvokkuudesta huolimatta sivussa päivänpolitiikasta. Yhdysvalloissa taas edustajainhuoneen puhemiehellä on konkreettista valtaa.

– Hän voi haudata lakialoitteita tai nostaa pikakäsittelyyn niitä, joista pitää, selittää Atlantassa asuva Clayton State -yliopiston Yhdysvaltain historian professori Marko Maunula.

Edustajainhuoneen puhemiehellä on valtaa esimerkiksi tärkeiden valiokuntien asettamisessa, mutta merkittävintä vallankäyttöä on juuri lainsäädännön edistäminen. Puhemies voi siis määritellä kongressin poliittista agendaa varsin pitkälle.

Nyt, kun kongressin toista kamaria hallitsevat demokraatit ja toista republikaanit, pitää asioita edistääkseen olla valmis kompromisseihin. Tästä tuskin tulisi Pelosille ongelma.

– Pelosi on ennen kaikkea pragmaatikko, Maunula sanoo.

Mutta hänen valintaansa puhemieheksi voi mutkistaa se, että moni republikaanien leirissä vihaa Pelosia.

Kesäkuussa 2013 Nancy Pelosi osallistui kotikaupunkinsa San Franciscon Pride-kulkueeseen. Getty Images

Republikaanien kampanjassa nimitettiin demokraattiehdokkaita "Pelosi-liberaaleiksi".

San Franciscon seurapiirirouva. Naruja heilutteleva nukkemestari. Täyskahjo.

Marraskun alun välivaalien alla demokraattijohtaja Pelosi oli republikaanien mielikuvakampanjan maalitaulu.

– Täällä Georgiassa paikalliset republikaanit käyttivät Pelosia pelotteena. He sanoivat, että jos äänestätte demokraatteja, hänestä tulee taas puhemies, professori Maunula kertoo.

Republikaanit syytivät kosolti rahaa Pelosin mollaamiseen. Kampanjassa Pelosia syytettiin muun muassa Yhdysvaltojen ajamisesta taantumaan ja nimitettiin demokraattiehdokkaita “Pelosi-liberaaleiksi”.

Valtio-opin professori Wawro selittää Pelosin edustavan monille länsirannikon eliittiä.

– Hän on helppo symboli sille, mitä kaupunkien ulkopuolella asuvat ihmiset pelkäävät.

Vaikka vain pieni ja hupeneva osa yhdysvaltalaisista asuu Keskilännessä, aluetta pidetään Wawron mukaan edelleen aidon amerikkalaisuuden tyyssijana. Ja sieltä katsottuna Pelosin kotikaupunki San Francisco Kaliforniassa on höyrypäisten liberaalien kehto.

Nancy Pelosi jää historiaan paitsi edustajainhuoneen ensimmäisenä naispuhemiehenä, myös mielipiteet voimakkaasti jakaneena poliittikkona. Bill Clark / CQ Roll Call / Getty Images

"Jos Nancy Pelosi olisi mies, häntä pidettäisiin varmana ja määrätietoisena. Nyt hänet maalataan vihaiseksi vanhaksi naiseksi." Marko Maunula, Clayton State -yliopiston professori

Professori Maunula lisää, että poliittiset vastustajat käyttävät myös sukupuolta Pelosia vastaan.

– Jos Nancy Pelosi olisi mies, häntä pidettäisiin varmana ja määrätietoisena. Nyt hänet maalataan vihaiseksi vanhaksi naiseksi. Tämä on väärin, mutta politiikassa mielikuvat usein muuttuvat todeksi.

Maunulan mukaan Pelosin vastustus on paikoitellen suorastaan irrationaalista, tunteeseen perustuvaa, lähes Pelosi-fobiaa.

Valtio-opin professori Wawro on osin samaa mieltä.

– Kyse ei ole mistään, mitä hän on tehnyt. Uskon, että vastustajienkin olisi vaikea eritellä, miksi Pelosi ei kelpaa heille.

Presidentti Barack Obama pääsi maaliskuussa 2010 allekirjoittamaan Obamacaren nimellä kulkevaa terveydenhuoltouudistusta, jonka läpiviemisen moni katsoo olevan Nancy Pelosin ansiota. Andrew Harrer / Getty Images

"Jos Pelosista tulee jälleen puhemies, veikkaan, että hän ryhtyy vahvistamaan Obamacarea." Marko Maunula, Clayton State -yliopiston professori

Kannattajilleen Pelosi on superäiti ja hyväkäytöksinen, sivistynyt nainen. Baltimoren kasvatti, joka johdattaa demokraatteja kohti keskitietä.

– Hän ei edusta mitään puolueen yksittäistä äärilaitaa, sanoo Yhdysvaltain poliittista järjestelmää tutkinut yliopistonopettaja Anna Kronlund Jyväskylän yliopistosta ja lisää Pelosin määrittelevän itsensä liberaaliksi (siirryt toiseen palveluun).

Ollessaan edustajainhuoneen vähimmistöjohtaja presidentti George W. Bushin hallinnon aikaan, Pelosi vastusti voimallisesti Irakin sotaa. Hän on jo pitkään vaatinut ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta toimimista. Hänen johdollaan on uudistettu finanssimarkkinoiden sääntelyä ja parannettu naisten mahdollisuuksia taistella oikeusteitse tasa-arvoisen palkan puolesta.

Terveydenhuolto on Pelosille tärkeä aihe. Moni, mukaan lukien tutkijat Maunula ja Wawro, ovat valmiita antamaan Pelosille kunnian Obamacareksi kutsutun terveydenhuoltouudistuksen läpiviemisestä.

– Jos Pelosista tulee jälleen puhemies, veikkaan, että hän ryhtyy vahvistamaan Obamacarea ja pyrkii hienosäätämään sitä niin, että vakuutettavien turva vahvistuu ja ohjelma laajenee koskemaan useampia ihmisiä, Marko Maunula sanoo.

Terveydenhuollon lisäksi puhemies-Pelosi nostaisi esityslistalle todennäköisesti kansallisen minimipalkan ja sen korottamisen.

Pelosin heti vaalien jälkeen pitämä puhe viittaa siihen, että yhteinen sävel presidentti Donald Trumpin kanssa voisi löytyä infrastruktuurin kuten teiden ja sähköverkkojen korjaamisesta.

Nancy Pelosi sanoi välivaalien jälkeen olevansa odotettua pienemmästä voitosta huolimatta yhä sitä mieltä, että vaalikampanja kannatti rakentaa ihan muille asioille kuin presidentti Donald Trumpin vastustamiselle. Alex Wong / Getty Images

"Nancy Pelosi ei edusta mitään puolueen yksittäistä äärilaitaa." Anna Kronlund, Jyväskylän yliopiston yliopistonopettaja

Lakien läpiviemisessä Pelosi on todistetun tehokas. Mahdollisesti tehokkain johtaja, joka demokraateilla on kongressissa ollut.

– Jos Pelosi päästää aloitteen äänestykseen asti, voi olla aika varma, että se tulee menemään läpi. Hän osaa laskea äänet ja tietää, kehen luottaa. Se on ehdoton etu, Maunula sanoo ja lisää, ettei Pelosin äänestykseen puhemiehenä päästämistä lakiesityksistä yksikään kaatunut.

Pelosilla on paitsi pitkä kokemus ja valtavat henkilökohtaiset verkostot, myös kotoa opittua politiikan tajua.

Ja se terävä laskupää. Pelosi on kuvaillut itseään numero-ihmiseksi, oli kyse sitten vaaleista, lakialoitteista tai rahasta.

Valtio-opin professorin Gregory J. Wawron mukaan kokemuksen lisäksi kiistatonta hyötyä on myös taidosta kerätä rahaa. Ja siinäkin Nancy Pelosi on hyvä. Välivaaleihin hän onnistui keräämään verkostoiltaan liki sata miljoonaa dollaria.

Nancy Pelosi on ollut yksi demokraattien johtohahmoista pitkään. Siinä, että joku haastaisi Pelosin, ei olisi mitään ennenkuulumatonta. Kaksi vuotta sitten haastamista yritti edustajainhuoneen jäsen Tim Ryan. Drew Angerer / Getty Images

Etenkin nuoremmat demokraatit ovat vaatineet, että Pelosin pitäisi ymmärtää lähteä itse, jotta uusi sukupolvi pääsisi tilalle.

– Minä en ole Nancy Pelosi.

Näin kuulutti vaalikampanjassaan demokraattien riveistä kongressiin pyrkinyt Abigail Spanberger. Hän oli ehdolla Virginian osavaltiossa alueella, jolla Pelosi oli epäsuosittu.

Spanberger on eräällä tapaa esimerkki republikaanien vastakampanjan onnistumisesta ja joidenkin demokraattiehdokkaiden tarpeesta ottaa etäisyyttä Pelosiin. Vaalien jälkeen Spanberger on vannonut pitävänsä lupauksen olla äänestämättä Pelosia edustajainhuoneen johtoon.

Moni muukin demokraatti sanoi välivaalien alla, ettei aio äänestää Nancy Pelosia puhemieheksi, vaan aikoo vaatia uutta johtoa. Etenkin nuoremmat sanoivat, että Pelosin pitäisi ymmärtää lähteä itse, jotta uusi sukupolvi pääsisi tilalle.

Kun edustajainhuoneen jäsenet äänestävät puhemiehestä tammikuun 3. päivänä uuden kongressin aloittaessa työnsä, onkin teoriassa mahdollista, ettei Pelosi saa omiltaan täyttä tukea.

Jo ensi viikolla demokraattien omassa äänestyksessä nähdään, kuinka pitkälle Pelosin kannatus riittää.

Demokraattileirissä kytevä kapina on saanut paljon huomiota yhdysvaltalaismediassa. Vastarinnalla oli alkuviikosta koossa 16 nimeä (siirryt toiseen palveluun). Mutta jo pari päivää julkisen ulostulon jälkeen yksi vähemmän (siirryt toiseen palveluun).

Kapinaliikkeen merkittävin ongelma on tämä: Toistaiseksi kukaan ei ole ilmoittautunut haastamaan Pelosia. Edustaja Marcia L. Fudge Ohiosta kertoi julkisesti harkitsevansa Pelosin haastamista, mutta päätyi tällä viikolla antamaan tukensa Pelosille (siirryt toiseen palveluun).

Yhteiskuntatieteiden tohtori Anna Kronlund sanoo, että haastajien puutetta voi selittää yksinkertaisesti se, että Pelosi on niin selvästi ilmoittanut haluavansa jatkaa.

– Toki voi olla, että haastajia vielä tulee, sillä niin moni uusista edustajista on sanonut haluavansa uutta suuntaa.

Pelosin ehdoton etu on kuitenkin hänen kokemuksensa.

Demokraatit ovat olleet oppositiossa pitkään, ja paine saada asioita aikaan on melkoinen. Presidentti Donald Trump on kova vastus ja republikaanit hallitsevat senaattia, ja siksi kokemus painaa vaakakupissa paljon.

Juuri nyt kokemus on Pelosille sekä etu että taakka, sanoo Kronlund. Maunula ja Wawro ovat samaa mieltä.

– Hän on ollut politiikassa pitkään, mikä myös toimii häntä vastaan, Wawro selittää.

Republikaanien John Boehner sai puhemiehen nuijan Nancy Pelosilta vuonna 2011, puolueensa vaalivoiton jälkeen. Eriävistä poliittisista kannoistaan huolimatta, kaksikko tunnettiin kyvystään tehdä yhteistyötä. Viimeisen kerran vähemmistöjohtaja Pelosi ojensi puhemiehen nuijan Boehnerille tammikuussa 2015. Andrew Harrer / Getty Images

Pelosin ehdoton etu on hänen kokemuksensa.

– Republikaanit käyttävät miljoonia minua vastaan, koska pelkäävät minua ja sitä, että päihitän heidät politiikan areenalla ja sitä, että olen nainen, joka pääsee istumaan tärkeän pöydän ääreen, Pelosi sanoi ennen välivaaleja.

Loanheitosta huolimatta Nancy Pelosilla tuntuu olevan varaa esiintyä itsevarmasti.

Yksi syy on se, että edustajainhuoneessa enemmistön demokraateille turvanneeseen vaalitulokseen päästiin pitkälti Pelosin työpöydältä tulleen kampanjan turvin.

Demokraattien tavoitteena oli saada välivaaleissa uurnille ne äänestäjät, jotka olisivat saattaneet jäädä kotiin. Siksi strategiaksi valikoitui terveydenhuollosta puhuminen eikä esimerkiksi presidentti Trumpin haukkuminen.

Tarkoituksena oli voittaa ääniä niin kutsutuilla violeteilla alueilla eli hyvätuloisilla, osin konservatiivisilla seuduilla. Toiveena oli, että niiden maltillisia republikaaneja voisi saada tällä kertaa demokraattien taakse. Edustajainhuoneen osalta strategia onnistui.

Kotikentällä San Franciscossa Nancy Pelosin suosio on vahvaa ja paikka kongressiedustajana niin varma, että hän on voinut keskittyä rauhassa kansalliseen politiikkaan vain oman vaalipiirinsä asioiden murehtimisen sijaan. Brendan Smialowski / AFP

"Ensimmäisenä naisena edustajainhuoneen puhemiehenä aion varmistaa, etten ole viimeinen." Nancy Pelosi

Poreilevasta vastarinnasta huolimatta näyttää vahvasti siltä, että Nancy Pelosista tulee puhemies. Haastajan löytyminen voisi kuitenkin Yhdysvaltain historian professori Marko Maunulan mukaan tehdä puolueelle hyvää.

Columbian yliopiston professori Gregory J. Wawro ei pidä Pelosia ainoana vaihtoehtona demokraattien johtoon. Hän kuitenkin suhtautuu epäilevästi siihen, että Pelosi astuisi sivuun. Paitsi yhdessä tapauksessa.

– En usko, että demokraatit veisivät häntä tammikuun äänestykseen jos riskinä olisi tappio.

Siihen tuskin lähtisi Pelosi itsekään.

Wawron mukaan demokraattien täytyy nyt keksiä, miten joukot saadaan jälleen yhdistettyä.

Steny Hoyer on yksi Nancy Pelosin luottohahmoista. Hoyer toimi edustajainhuoneen demokraattien enemmistöjohtajana vuodet 2007–2011, kun Pelosi oli puhemies. By Bill Clark / CQ Roll Call / Getty Images

"Puhemies on myös yksi puolueen tärkeimmistä kasvoista ulospäin." Gregory J. Wawro, Columbian yliopiston professori

Jos Pelosi valittaisiin edustajainhuoneen puhemieheksi, hän tekisi historiaa tavallaan toistamiseen. Hänen valinnassaan on kuitenkin kyse muustakin kuin edustajainhuoneen puhemiehen nuijaan tarttumisesta.

– Puhemies ei ole vain puolueen johtaja. Työ on valtavan laaja-alainen. Toki puhemies on puolueen johtaja, mutta myös yksi tärkeimmistä kasvoista ulospäin, Wawro sanoo.

Pelosin sanotaan nostaneen mukanaan politiikkaan muitakin naisia. Hänen ansiokseen luetaan jopa se, että naisia on Yhdysvaltain politiikassa koko ajan enemmän. Pelosi on nimennyt naisia valiokuntiin ja jopa niiden johtoon, mikä on auttanut heitä eteenpäin.

Kun Pelosi vuoden 2006 välivaalien jälkeen oli nousemassa edustajainhuoneen puhemieheksi, hän kuvaili rikkoneensa marmorikaton.

– Meidän pitää uskoa, että tästä eteenpäin se on helpompaa naisille kaikilla aloilla. Ensimmäisenä naisena edustajainhuoneen puhemiehenä aion varmistaa, etten ole viimeinen.

Tammikuun alussa ratkeaa lopullisesti, tasoittiko Pelosin ensimmäinen puhemieskausi tietä hänelle itselleen.

