Suomessa ei ole ollut tähän aikaan näin vähän lunta liki 60 vuoteen – meteorologi: "Pysyvää lunta pitäisi jo olla"

Ylen meteorologin mukaan lunta on mitattavia määriä vain kolmella paikkakunnalla.

Suomessa ei ole ollut lähes 60 vuoteen näin lumetonta tähän aikaan vuodesta, kertoo Ilmatieteen laitos. Digitoitu mittaushistoria alkaa vuodesta 1961, eikä sen aikana ole koskaan ollut näin vähän lunta marraskuun puolivälissä.

Ylen meteorologi Anne Borgström kertoo, että tänä aamuna lunta mitattiin vain kolmessa paikassa Lapissa: Kittilän Kenttärovassa 5 senttimetriä, Enontekiön Näkkälässä 4 senttiä ja Pellon kirkonkylässä 2 senttiä.

– Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näillä alueilla olisi kauttaaltaan lunta. Nämä ovat ihan yksittäisiä pisteitä. Kyllä siellä maa paistaa läpi, Borgström sanoo.

Hän toteaa, että ei muista koko uransa ajalta tällaista tilannetta, että pysyvä lumipeite antaa odottaa itseään näin kauan koko Suomessa.

Lapissa lumet myöhässä

Ensilumen olisi pitänyt sataa Pohjois-Lappiin jo syys-lokakuun taitteen paikkeilla. Ensilumi tuli kuitenkin Pohjois- ja Keski-Lappiin noin 2–4 viikkoa myöhässä.

Osaan Keski-Suomesta ensilumi tuli sopivasti loka-marraskuun taitteessa. Paikoitellen lunta oli jopa yli 20 senttimetriä.

– Nyt marraskuun alkupuolella on puhaltanut sen verran lauhat lounaistuulet, että se on sulattanut pois lumen. Pysyvää lumipeitettä ei olla vielä saatu, vaikka tähän aikaan vuodesta pysyvää lunta pitäisi jo olla Keski- ja Pohjois-Lapissa. Sieltä se on selvästi myöhästynyt.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan varhaisin ensilumi on tullut Helsingin Kaisaniemeen 28.10.1941, Jyväskylään 11.10.1992 ja Sodankylään 3.10.1978.

Myöhäisin ensilumi puolestaan satoi Helsingin Kaisaniemeen 2.3.2008, Jyväskylään 28.1.1973 ja Sodankylään 15.12.1938.

Borgström kertoo, että ennusteiden mukaan sää on kylmenemässä. Sateita ei ole kuitenkaan tällä hetkellä näköpiirissä. Viikonloppuna Enontekiöön voi tulla useita senttimetrejä lunta.