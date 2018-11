Näyttelijä Kari Väänänen roolistaan komisario Palmuna: "Joel Rinteen haamu leijuu ympärillä koko ajan"

Näyttelijä, ohjaaja Kari Väänänen reissaa näinä päivinä ahkerasti Kemijärveltä Helsinkiin. Kaupunginteatterin lavalle on rakentumassa Mika Waltarin romaaniin perustuva klassikkonäytelmä, jossa Matti Kassilan 1960-luvulla ohjaamien Palmu-elokuvien tähdet Joel Rinne, Matti Ranin, Leo Jokela, Elina Salo ja Pentti Siimes kummittelevat näyttelijöiden mielissä.

– Palmu on ikoninen Joel Rinteen rooli. Ja se Rinteen haamu nyt siinä leijuu ympärillä koko ajan. Siitä pitää vähän pyristellä eroon, ei ole mitään mieltä tehdä näköispatsasta tai Joel Rinne -imitaatiota, Kari Väänänen miettii.

Ohjaaja Heikki Kujanpään kanssa on tehty sen vuoksi rankkojakin ratkaisuja, Väänänen kertoo. Harjoitusvaiheessa esitys vaikuttaa hänen mukaansa vielä kömpelöltä, mutta ryhdistäytyy kyllä.

– Se on kiinni yhteisestä rytmistä ja kemiasta, miten me löydetään yhteys yleisöön. Ennen ensi-iltaa ei vielä tiedä, miten se lähtee.

"Harjoittelu on näyttelijän työtä, esityksissä voi koskettaa taidetta"

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Väänänen sanoo nauttivansa edelleen kovasti näyttelemisestä, varsinkin silloin kun esitys lähtee kulkemaan.

– Harjoittelu on näyttelijän työtä. Ja sitten esityksissä voi hetkittäin jopa koskettaa taidetta. Yhtäkkiä voi lähteä semmoinen flow, että yleisö ja näyttelijät hengittää samaa ajatusta kaikki. Joskus jopa itkettää silloin.

– Oletko mielestäsi hyvä näyttelijä?

Juontaja Mikko Kekäläisen kysymys kirvoittaa Väänäsestä hekottelua.

– Tekisi mieli sanoa, että olen tietenkin, helkatti! Mutta mitä te tommosia kyselette, ookko ite hyvä toimittaja, vastaapa ite siihen, Väänänen naureskelee.

Väänäsen mielestä näyttelijä ei itse voi määritellä hyvyyttään tai huonouttaan, vaan se on ympäristön tehtävä. Mutta jos mies on tehnyt melkein 100 elokuvaa ja saman verran teatterirooleja, ainakin muiden mielestä Väänäsellä on homma hallussa.

"En ole koskaan ollut erityisen hurmaantunut itsestäni"

Kari Väänänen jatkaa vielä ja lainaa ranskalaista "loistavaa" näyttelijää, Isabelle Huppertia.

– Häneltä kysyttiin, miltä tuntuu olla tähti. "En tiedä, kun en ole koskaan ollut erityisen hurmaantunut itsestäni", Hupper vastasi. Voisin vastata samoin. Mutta sitten kun tulee se villi hetki, kun yleisö onkin siinä mukana, niin tulee tunne, että osaan jotakin, mutta ei sitä ajattele, sä vaan menet.

