"Yksinkertaisesti rakastan Xi Jinpingiä" – Kiinan johtajan vierailu Filippiineille on näytös, joka pönkittää Kiinan valtaa ja lähettää viestin Yhdysvaltoihin

Odotettavissa on, että Filippiinit ryhtyy ottamaan Kiinalta miljardilainoja ja suostuu yhteistyöhön Etelä-Kiinan merellä.

ManilaKiinan johtajan Xi Jinpingin tiistaina alkava valtiovierailu Filippiineille näyttää suurvaltasuhteiden muutoksen Kaakkois-Aasiassa. Filippiinit on ollut Yhdysvalloille tärkeä liittolainen alueella, mutta viime vuosina se on lähentynyt Kiinaa.

Kiinan johto on kuvannut, että suhteet Filippiineihin ovat kokeneet viime vuosina täyskäännöksen.

– Näemme nyt sateenkaaren sateen jälkeen, presidentti Xi sanoi valtiovierailunsa alla.

Xi Jinping ja Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte ovat tavanneet tätä ennen jo viidesti muutaman vuoden sisällä. Edellisestä Kiinan johtajan valtiovierailusta Filippiineillä on kuitenkin kulunut 13 vuotta.

Kokosimme yhteen tärkeimmät asiat, joiden ennakoidaan olevan esillä johtajien tapaamisessa.

1. Filippiinit lainaa Kiinalta miljardeja

Presidentti Xin ja Duterten odotetaan sinetöivän valtiovierailulla ainakin kolmen miljadin euron lainan, jolla rakennettaisiin rautatie pääkaupunki Manilasta Luzonin saaren eteläkärkeen. Kiinan odotetaan myös rahoittavan sodassa raunioituneen Marawin kaupungin jälleenrakentamista noin kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Kiina on luvannut Filippiineille yli 20 miljardia euroa lainaa ja apua, ja presidentti Duterte aikoo rahoittaa parikymmentä rakennushanketta kiinalaisrahalla.

Kiinan presidentti Xi Jinping toivottikin Filippiinit tervetulleeksi “Kiinan kehityksen pikajunaan“ valtiovierailunsa aattona.

Kiina rahoittaa jo kymmeniä muita maita biljoonien eurojen arvoisella Vyö ja tie -hankkeellaan, jolla se haluaa yhdistää Euroopan, Aasian ja Afrikan uudeksi silkkitieksi.

Euroopan unionin tarjoamaa apua Duterte on haukkunut näyttävästi, koska rahoituksen ehtona on ihmisoikeuksien noudattaminen.

– Yksinkertaisesti rakastan Xi Jinpingiä. Hän ymmärtää ongelmani ja haluaa auttaa, presidentti Duterte on kiitellyt Kiinan presidenttiä.

Kiinan apua epäillään kuitenkin Filippiineillä laajasti. Vasta yksi yhteisprojekti on päässyt vauhtiin, vaikka apua luvattiin jo kaksi vuotta sitten. Filippiineillä vierailulta odotetaan näyttöä siitä, että Kiina aikoo avata rahahanat.

– Kiina tarvitsee Filippiinien tukea edistääkseen Vyö ja tie -hanketta muualla Kaakkois-Aasiassa, uskoo kansallisen turvallisuuden ja tiedustelun tutkimuskeskuksen johtaja Rommel Banlaoi.

Kiinan on arvosteltu saalistavan köyhiä maita velka-ansaan, kun se syytää miljardeja euroja kehittyville maille teiden, siltojen ja satamien rakentamiseen. Muun muassa Sri Lanka joutui antamaan tärkeän Hambantotan sataman Kiinan käyttöön 99 vuodeksi velanmaksun vaikeuksien takia.

2. Kiina tiukentaa otettaan Etelä-Kiinan merestä

Presidenttien odotetaan sopivan yhteisestä öljyn ja kaasun etsintähankkeesta kiistellyllä Etelä-Kiinan merellä.

Meren uumenissa arvioidaan olevan miljardien eurojen edestä luonnonvaroja. Yhteistyö olisi ennenkuulumatonta, koska Kiina on kiistellyt pitkään merialueiden omistuksesta Etelä-Kiinan meren reunavaltioiden kanssa.

Etelä-Kiinan meren reunavaltioiden aluevesivaatimukset menevät päällekkäin. Kiinan aluevaatimukset ulottuvat huomattavan kauas sen rannikolta. Yle Uutisgrafiikka

– Meidän täytyy tehdä tehdä Etelä-Kiinan merestä rauhan, ystävyyden ja yhteistyön meri niin, että se hyödyttää molempia kansoja, Xi Jinping kirjoitti pitkässä kirjeessä, jonka The Philippine Star -päivälehti julkaisi Filippiineillä ennen valtiovierailua.

Aiemmin Filippiinien johto suhtautui Kiinaan vihamielisesti juuri Etelä-Kiinan meren aluekiistan takia. Presidentti Rodrigo Duterte teki asiassa täyskäännöksen noustuaan valtaan.

Aluekiistassa on kyse siitä, että Kiina on rakentanut sotilastukikohtia saarille, joiden omistus on kiistelty. Filippiinien edellinen hallinto vei aluekiistan YK:n pysyvään välitystuomioistuimeen. Välitystuomioistuin päätti kaksi vuotta sitten, että kiistellyt alueet kuuluvat Filippiineille, mutta Kiina ei hyväksy päätöstä.

Duterte on vaiennut aluevaatimuksista ja keskittynyt luomaan taloussuhteita Kiinaan.

Suuri osa filippiiniläisistä kuitenkin vastustaa Kiinan valtaa merialueella.

– Kun kysymme ihmisiltä asiasta, he vastustavat hallituksen politiikkaa. 81 prosenttia sanoi, että kiisteltyjä saaria ei saa antaa Kiinan hallintaan. Mutta se ei ole vaikuttanut vielä presidentti Duterten suosioon. Vaikka kansa on tyytymätön meritilanteeseen, se kannattaa Dutertea, sanoo Social Weather Station -tutkimuskeskuksen tutkija Steven Rood.

3. Kiina esittelee valtaansa Yhdysvalloille

Kiina haluaa näyttää Yhdysvalloille valtansa vahvistumista Filippiinien vierailullaan.

– Filippiinit on ollut pitkään Yhdysvaltain liittolainen, joten Kiina tekee kaikkensa saadakseen Filippiinit puolelleen, sanoo kansallisen turvallisuuden ja tiedustelun tutkimuskeskuksen johtaja Rommel Banlaoi.

Filippiinien ja Kiinan yhteistyö Etelä-Kiinan merellä on isku Yhdysvalloille. Filippiinit on ollut Yhdysvalloille strategisesti tärkeä liittolainen Kaakkois-Aasiassa ja samalla portti Etelä-Kiinan merelle.

Lähes kolmannes maailmankaupan merirahdista kulkee Etelä-Kiinan meren kautta. Yhdysvallat on lisännyt partiointia merialueella merenkulun vapauden nimissä. Viime viikolla muun muassa kaksi Yhdysvaltain lentotukialusta kierteli Etelä-Kiinan merellä.

– Etelä-Kiinan meri ei kuulu kenellekään. Yhdysvallat jatkaa lentämistä, merenkulkua ja toimintaa kaikkialla, missä kansainvälinen laki sen sallii, sanoi Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence äskettäin.

Presidentti Rodrigo Duterte on puolestaan todennut, että Yhdysvaltain ja sen liittolaisten näytösharjoituksia merenkulun vapauden puolesta ei tarvita.

Duterte on viilentänyt Filippiinien suhteita entiseen siirtomaaisäntään Yhdysvaltoihin valtakautensa alusta saakka. Aiemmat hallinnot pitivät Kiinaa turvallisuusuhkana ja nojasivat Yhdysvaltojen sotilaalliseen tukeen.

Kiinan liput heiluvat nyt Manilan katujen varsilla valtiovierailun merkiksi. Yhdysvallat on kuitenkin yhä mielipidetiedustelujen mukaan filippiiniläisten suosikkimaa. Pulse Asia -tutkimuskeskuksen mielipidemittauksen mukaan kolme neljännestä filippiiniläisistä luottaa Yhdysvaltoihin, kun vain joka kuudes sanoo luottavansa Kiinaan.