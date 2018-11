Dagens Nyheter -lehti: Venäläisvakooja soluttautui tutkivan journalismin kurssille Ruotsissa

Dagens Nyheter -lehti on tutkinut tapausta, jossa Venäjän turvallisuuspalvelun agentti pääsi tutkivan journalismin kurssille Ruotsiin. Hän sai opintoihinsa stipendin Ruotsin julkisista avustusvaroista. 50-vuotias mies ei kertonut taustastaan Venäjän sotilastiedustelun GRU:n erikoisjoukoissa.

Lehden mukaan miehen tehtävänä oli vakoilla muita kurssin osallistujia.

Vuodesta 2012 asti toimineessa Scoop Russia -avustusprojektissa venäläistoimittajat saavat tutkivan journalismin koulutusta Ruotsissa. Lisäksi he saavat stipendin omaan selvitystyöhön Venäjällä.

Koulutusta rahoittaa Ruotsin kansainvälisen kehitysyhteistyön keskusvirasto Sida. Tarkoituksena on viraston mukaan vahvistaa venäläisten toimittajien roolia vallan vahtikoirina.

Halusi tutkia "luonnon hyväksikäyttöä"

Yksi Kalmarissa kevään 2017 järjestetyn kurssin osallistujista toimi venäläisen turvallisuuspalvelun FSB:n laskuun. Tiedot ovat lehden mukaan peräisin eräältä pohjoiseurooppalaiselta tiedustelupalvelulta.

50-vuotias mies on kotoisin Petroskoista Karjalasta. Hän ylläpitää kotiseudullaan nettilehteä salanimellä. Hakemuksessaan hän kertoi haluavansa tutkia laitonta luonnon hyväksikäyttöä Karjalassa.

Taustastaan mies kertoi varsin vähän. Hän oli opiskellut venäjän opettajaksi ja aloittanut journalismin opinnot 40-vuotiaana.

Dagens Nyheterin tietojen mukaan mies sai ennen Ruotsiin lähtöä ohjeita turvallisuuspalvelun paikallisilta työntekijöiltä Petroskoissa. Miehen tehtävänä oli tarkkailla muita osallistujia ja päästä kotimaassa hallintoa arvostelevien toimittajien piireihin.

Mies osallistui viikon koulutukseen Kalmarissa Fojo-mediainstituutissa, joka toimii valtiollisen Linné-yliopiston yhteydessä. Kurssilla oli hänen lisäkseen 15 venäläistä toimittajaa.

Dagens Nyheter on selvitellyt miehen tekemisiä ja taustaa lukuisista lähteistä. Mies on saanut hiljattain kunniamerkin journalistisesta työstä ja sosiaalisessa mediassa hän esiintyy tunnettujen demokratian puolustajien seurassa. Lehden tutkimuksissa selviää kuitenkin yhteyksiä Venäjän turvallissupalveluun. Mies on palvellut sotilastiedustelun erikoisjoukoissa.

Helsingissä syksyllä 2017 pidettyyn Kalmarin-kurssin jatkotapaamiseen mies ei ilmestynyt. Hän osallistui samaan aikaan tutkivan journalismin kurssille Prahassa.

Kalmarin koulutuksen järjestäjät ovat yrittäneet tavoittaa miestä periäkseen takaisin stipendin, joka piti käyttää tutkimukseen Venäjällä.

Soluttautumisriski tiedostetaan Sidassa

Yksi kurssin opettajista, ukrainalainen toimittaja Oleg Khomenok kertoo, että soluttautujien vaara on tiedostettu. Hänen mukaansa kurssit kiinnostavat kovasti turvallisuuspalveluita.

– He haluvat tietää, ketkä osallistuvat, mitä koulutus sisältää ja mikä on sen tarkoitus. He haluavat tietää, millaisia kykyjä koulutuksessa opitaan, jotta he voivat arvioida, millainen riski koulutetut ovat Venäjän autoritäärislle hallinnolle.

Khomenok on opettanut venäjänkielisille toimittajille tutkivaa journalismia ulkomailla, kun Venäjän turvallisuuspalvelu karkotti hänet maasta 2012.

Myös rahoituksesta vastaavan Sidan osastopäällikkö Elsa Håstad sanoo, että venäläisen tiedustelun soluttautumisriski on tiedossa.

– Meidän on elettävä sen riskin kanssa. Se ei saa kuitenkaan millään muotoa estää meitä tukemasta työtä sananvapauden hyväksi.

Puolustusministeriön työntekijää ei hyväksytty kurssille

Yhden kurssille hyväksytyn naisen osallistuminen estettiin vuonna 2017, kun paljastui, että nainen oli Venäjän puolustusministeriön työntekijä. Hän kertoi työskentelevänsä armeijan Krasnaja Zvezda -lehdelle.

Khomenok kertoo perustelleensa pitkään kurssin johdolle, ettei puolustusministeriön virkamies sovellu kurssille.

Dagens Nyheterin selvitysten mukaan nainen on osallistunut monille vastaaville kursseille Länsi-Euroopassa.

Kurssia rahoittavan Sidan Elsa Håstad sanoo tapauksen osoittavan, että valvonta toimii.

– Korruption ja vallan tutkiminen on vaarallista Venäjällä. He tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen ja yhteistyön, jonka voivat saada.

Pietarin lehdistöinstituutin johtaja Anna Sharogradskaja kertoo lehdessä, että turvallisuuspalvelu etsii sekä kurssien osallistujat että niiden venäläiset järjestäjät ennen kursseja ja niiden jälkeen.